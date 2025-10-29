Hindustan Hindi News
Gemini Horoscope Today 30 October 2025 Aaj ka Mithun Rashifal
मिथुन राशिफल 30 अक्टूबर: आज दोपहर में बढ़ेंगे खर्चे, ऑफिस में सिनीयर्स से रहें सतर्क

मिथुन राशिफल 30 अक्टूबर: आज दोपहर में बढ़ेंगे खर्चे, ऑफिस में सिनीयर्स से रहें सतर्क

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 30 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Wed, 29 Oct 2025 09:51 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 30 अक्टूबर 2025 : रिश्ते में आपकी ईमानदारी आपके पक्ष में काम करेगी। ऑफिस में अपनी योग्यता साबित करने के अवसरों की तलाश करें। आपका धन पॉजिटिव स्थिति में है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।

मिथुन लव लाइफ: आज रिश्ते में थोड़ा तनाव महसूस होगा। आपको इसे सुलझाने के लिए पहल करने की जरूरत है। किसी तीसरे व्यक्ति, जो आपका दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है, उनके हस्तक्षेप के कारण भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात ट्रेन में, ऑफिस में, या शाम को किसी इवेंट में जाते समय किसी स्पेशल व्यक्ति से हो सकती है। रोमांस के सितारे मजबूत हैं। इसलिए आप पॉजिटिव फीडबैक पा सकते हैं।

करियर राशिफल: नौकरी में आपको अधिक जिम्मेदार होने की जरूरत है। कुछ काम ऐसे होंगे, जिनकी डेडलाइन तय होगी। आपको सिनीयर्स के साथ समस्याओं को सुलझाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुछ सिनीयर्स आपके प्रदर्शन पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे आपका मनोबल भी प्रभावित हो सकता है। आपको अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देने की जरूरत है। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, वे आज का दिन पेपर देने और जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए चुन सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स परिणामों को लेकर स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: कोई बड़ी आर्थिक समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। कुछ महिलाओं के दोपहर में खर्चे बढ़ सकते हैं। आपको खर्चों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। दोपहर का समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए अच्छा है। कुछ व्यवसायी बिजनेस बढ़ाने के लिए धन जुटाने में भी सफल होंगे। टैक्स संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलेगी।

सेहत राशिफल: स्वास्थ्य आज महत्वपूर्ण है। आं खों और कानों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आज ब्रेकफास्ट न छोड़ें, क्योंकि आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। ज्यादा फल और सब्जियां खाएं। मिठाइयां व कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ज्यादा न करें। आपको एक्टिविटी में भाग लेते समय भी सावधान रहना चाहिए, जैसे रॉक क्लाइम्बिंग और बाइक ड्राइव। सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय या ट्रेन में चढ़ते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
