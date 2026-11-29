Aaj Ka Mithun Rashifal in hindi: आज का मिथुन राशिफल 30 नवंबर 2026: अपनी पहल और पारिवारिक बातचीत के लिए अच्छा दिन। नए उद्यम में निवेश से सावधान। जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।

घर में छोटे भाई-बहन के साथ अपनापन रहेगा और काम की दौड़ में उनका सहयोग मिलने के योग हैं। आज लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोज से ज्यादा मेहनत करनी होगी। साहस और अतिरिक्त प्रयास से काम में सफलता के योग मजबूत होंगे। अपनी तरफ से शुरुआत करने के बाद आगे का रास्ता समझ आएगा। परिवार में दिन की जिम्मेदारियों पर बातचीत होगी और अपनी बात कहने में सहजता रहेगी। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। प्रेम में खुशी रहेगी और जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। व्यस्तता के बीच अपनों से हुई बातचीत उत्साह देगी। घर से निकलते समय जिस काम का दबाव महसूस होगा, उसे शुरू करने पर मन में भरोसा बढ़ेगा। आज संतोष अपनी कोशिश को आगे बढ़ते देखकर मिलेगा।

आज का मिथुन राशिफल 30 नवंबर 2026: आज जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचें करियर राशिफल काम पूरा करने के लिए आज अतिरिक्त कोशिश करनी होगी। किसी जिम्मेदारी पर दोबारा बैठने की जरूरत सामने आएगी। सिंह राशि के तीसरे भाव में गुरु आपकी पहल और साहस को बल देगा। नतीजे की संभावना अपना कदम उठाने के बाद मजबूत होगी। दफ्तर में जिस काम को लेकर हिचक रहे थे, उसे शुरू करने का मन बनेगा। साथी से काम की बात करने में सहजता होगी। विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कठिन विषय को दिया गया अतिरिक्त समय उपयोगी रहने के योग हैं। लिखने या बोलकर समझाने वाले काम में अभ्यास की भूमिका बढ़ेगी। अपने मुख्य काम की शुरुआत पहले उपलब्ध अवसर पर करें। आज की मेहनत में आपकी सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी।

धन राशिफल नए उद्यम में धन लगाने के लिए आज दिन अनुकूल नहीं है। किसी नई शुरुआत का उत्साह रहेगा, लेकिन उससे कमाई की तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं होगी। चेतावनी साफ है, नई कारोबारी योजना में जल्दबाजी से पैसा न लगाएं। तुला राशि के पांचवें भाव में अपनी ही राशि में स्थित शुक्र स्नेह और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। मनपसंद गतिविधि या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने पर रकम लगने की संभावना है। खर्च की चर्चा परिवार में होगी। काम पर लगाई मेहनत को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने का विचार आएगा। अपनी जरूरत और पसंद के बीच रकम बांटने का सवाल सामने रहेगा। आज नई योजना की चमक आपका ध्यान खींचेगी, पर निवेश के लिए स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी।

लव राशिफल प्रेमियों का मन प्रसन्न रहेगा। मिलने या बात करने का अवसर दिन की मेहनत के बीच खुशी देगा। जीवनसाथी के साथ रोजमर्रा की बातचीत सहज होगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि के दूसरे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में सिंह राशि के तीसरे भाव में आएगा। आरंभ में परिवार और खानपान केंद्र में रहेंगे। फिर दिन के बड़े हिस्से में पहल आसान होगी और फोन पर बातचीत अच्छी चलेगी। छोटी यात्राओं के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा। छोटे भाई-बहन से संबंध मधुर होंगे और उनसे अपनी बात कहते हुए अपनापन महसूस होगा। बच्चों की ओर से संभावित अच्छी खबर घर की चर्चा में उत्सुकता बनाए रखेगी। किसी अपने को दिन की मेहनत बताकर मन हल्का होगा।

सेहत राशिफल अधिक मेहनत के कारण दिन व्यस्त महसूस होगा। काम के बीच आराम की जरूरत सामने आएगी। खानपान की बात आरंभ में ध्यान खींचेगी और परिवार के साथ भोजन का समय अच्छा लगेगा। मन में काम पूरा करने का उत्साह रहेगा। लगातार एक जिम्मेदारी से दूसरी ओर बढ़ते हुए अपने लिए समय कम महसूस होगा। शौक से जुड़ी किसी गतिविधि के लिए जगह मिलने पर मन प्रसन्न रहेगा। अपनी सामान्य दिनचर्या में आराम का छोटा अंतर रखें। अपनों से बातचीत का सुख व्यस्त दिन में मानसिक सहजता देगा और काम का दबाव कुछ हल्का महसूस होगा।

शुभ अंक ६

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४८ से १२:३० (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें जिस काम के लिए फोन करना है, उसकी बातचीत आज शुरू करें।

क्या न करें किसी काम की पहली कठिनाई पर प्रयास अधूरा न छोड़ें।