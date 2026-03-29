मिथुन राशिफल 30 मार्च 2026: मिथुन राशि वालों के लिए दिन रहेगा सामान्य, काम में बढ़ेगी व्यस्तता, सेहत को न करें नजरअंदाज
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 30 March 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 30 मार्च 2026 का दिन…
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal, मिथुन राशिफल 30 मार्च 2026- आज का दिन सामान्य रहेगा। काम भी रहेगा और भागदौड़ भी बनी रहेगी। सुबह थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें संभल जाएंगी। दिन के दूसरे हिस्से में राहत मिलेगी। पैसों की स्थिति ठीक है, लेकिन सेहत को नजरअंदाज नहीं करना है।
आगे पढ़ें मिथुन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
मिथुन राशि का लव राशिफल- प्यार के मामले में दिन अच्छा है। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। बातचीत होगी और कई बातें साफ होंगी। रिश्ते में चल रही छोटी दिक्कतें सुलझ सकती हैं। अगर कोई बात मन में है तो आज कह सकते हैं। कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस फैसला ले सकते हैं। घरवालों से बात करने का भी प्लान बन सकता है। कुछ रिश्ते शादी की तरफ बढ़ सकते हैं। ऑफिस में बनने वाले रिश्ते कुछ लोगों के लिए ठीक रहेंगे, लेकिन शादीशुदा लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। जो लोग शादीशुदा हैं, वे परिवार बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। छोटी बातों को लेकर बहस से बचें।
मिथुन राशि का करियर राशिफल- काम की बात करें तो ऑफिस में दिन व्यस्त रहेगा। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप संभाल लेंगे। अपनी स्किल पर ध्यान देना जरूरी है। मीटिंग या इंटरव्यू में तैयारी के साथ जाएं। मार्केटिंग और सेल्स वाले लोग अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। आईटी, मैनेजमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों का दिन बिजी रहेगा। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वे आज इंटरव्यू दे सकते हैं। क्लाइंट से बात करते समय सावधानी रखें। छोटी गलती भी नुकसान कर सकती है।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में दिन ठीक है। एक से ज्यादा जगह से पैसा आ सकता है। कुछ लोग घर खरीदने या मरम्मत का प्लान बना सकते हैं। निवेश करने का सोच सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी न करें। शेयर बाजार में बिना जानकारी पैसा लगाने से बचें। बिजनेस करने वाले लोग दोपहर के बाद नया काम शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और ऑटो पार्ट्स से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है। खर्च पर भी ध्यान रखना जरूरी है।
मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत की बात करें तो सावधानी जरूरी है। यात्रा करते समय ध्यान रखें। बस या ट्रेन में चढ़ते-उतरते समय जल्दी न करें। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। योग या हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद रहेगी। कुछ लोगों को वायरल या हल्की परेशानी हो सकती है। महिलाओं को सिर दर्द या दूसरी समस्या हो सकती है। बुजुर्गों को आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। गले में खराश, पेट की समस्या या स्किन एलर्जी भी हो सकती है।
कुल मिलाकर दिन ठीक रहेगा। काम पर ध्यान रखें। जल्दबाजी से बचें। सेहत को नजरअंदाज न करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट