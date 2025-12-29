Hindustan Hindi News
मिथुन राशिफल 30 दिसंबर: मिथुन राशि आज सुबह में रहें बेहद सावधान, दोपहर का टाइम धन के मामले में शुभ

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today, 30 December 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Dec 29, 2025 09:14 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Horoscope Today 30 December 2025 Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल 30 दिसंबर 2025: आज के दिन लव लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप दोनों साथ में खुशी महसूस करेंगे। ऑफिस की गॉसिप पर ध्यान न दें, क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ सकता है या मैनेजमेंट के साथ आपके रिश्ते खराब होने की नौबत भी आ सकती है। आज धन और स्वास्थ्य दोनों की स्थिति अच्छी रहने वाली है। आज अहंकार के चक्कर में अपने प्रेम संबंध को खराब न होने दें। बेहतरीन नतीजे देने के लिए नई प्रोफेशनल चुनौतियों का सामना पूरी मेहनत से करें। ऑफिस में अपना बेस्ट दें, और अपने पार्टनर से सच्चे दिल से प्यार करें। आज सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी।

मिथुन राशि आज सुबह में रहें बेहद सावधान, दोपहर का टाइम धन के मामले में शुभ

मिथुन राशि का आज का लव राशिफल: आज के दिन सुबह के टाइम में प्रेम संबंध में थोड़ी उथल-पुथल रहेगी। आज लव लाइफ में अहंकार की कोई जगह नहीं रहने वाली है। आज के दिन बहस से बचें और इसके बजाय एक-दूसरे के साथ खुशियों भरे पल बिताएं। आपको अपने विचार दूसरे व्यक्ति पर थोपने नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सोचने और काम करने की फ्रीडम देनी चाहिए। मैरिड लोगों के लिए यह फैमिली प्लानिंग करने का भी अच्छा समय है। पजेसिव प्रेमियों से दूरी बनाए रखना भी अच्छा है।

मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी कमिटमेंट आज के दिन काम आएगी। जो लोग महत्वपूर्ण मैनेजरियल पदों पर हैं, उन्हें मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। आपको कुछ विचारों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, आपको हार नहीं माननी चाहिए। क्लाइंट्स को लगन से हैंडल करें और सेशंस में नए आइडिया पेश करें। आज के दिन नए आइडिया लाएं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वे जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आज के दिन कुछ जातकों के इंटरव्यू आसानी से क्लियर हो जाएंगे। जबकि स्टूडेंट्स भी आज प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर सकते हैं।

मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन आपकी फाइनेंशियल सिचूऐशन अच्छी रहने वाली है। आप फंड से जुड़े किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं। आपको आज बैंक लोन भी मिल सकता है। आज के दिन भाई-बहन या दोस्त के साथ पैसों से जुड़े विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। आज के दिन दोपहर के समय में चैरिटी में धन दान भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कोई कानूनी मामला सुलझ जाएगा, और इससे खर्च भी बचेगा। आप विदेश में छुट्टी की योजना भी बना सकते हैं क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्थिति इसकी इजाजत देती है।

मिथुन राशि का आज का सेहत राशिफल: आज के दिन आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लाइफस्टाइल को लेकर सावधान रहना अच्छा है। आज के दिन आप दोपहर में जिम या योगा सेशन भी जॉइन कर सकते हैं। जिन लोगों को दिल से जुड़ी दिक्कतें हैं, उन्हें भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। आज के दिन कुछ बच्चों को आंखों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आज त्वचा से जुड़ी एलर्जी भी हो सकती है। अपना ख्याल रखें।

