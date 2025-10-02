मिथुन राशिफल 3 अक्टूबर: आज बहस से बचें, अपना बैलेंस चेक करें

Gemini Horoscope Today, 3 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 3 अक्टूबर 2025: आज आपका दिमाग तेज है। कुछ नया सीखें और विनम्रता से बात करें। अपने आइडिया को नोट करें ताकि आप भूल न जाएं। एक छोटा काम शुरू करने से पहले दूसरा काम पूरा करें। दोस्त उपयोगी सुझाव दे सकते हैं। पूरे दिन एनर्जी और मूड को अच्छा बनाए रखने के लिए पानी पिएं और स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लें।

मिथुन लव लाइफ: आज प्यार जिज्ञासु और दोस्ताना लगता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए व्यक्ति के साथ हल्की-फुल्की बातचीत शुरू करें। जरूरी सवाल पूछें और सुनें भी। अगर आपका कोई साथी है, तो उनके लिए कोई छोटा-सा सरप्राइज प्लान करें, जैसे कोई नोट या साथ में छोटी सैर पर जाएं। लंबी बहस से बचें। लहजा नरम और निष्पक्ष रखें। क्लियर मैसेज आपको करीब लाएंगे। ईमानदारी से सुनने से बेहतर अन्डर्स्टैन्डिंग बनी रहेगी।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज आप आइडिया से भरपूर रहेंगे। अपने विचार नोट करें। मीटिंग में क्लियर प्लान शेयर करें। ध्यान केंद्रित रखने के लिए बड़े कार्यों को छोटे चरणों में बांटें। टीम के किसी साथी के साथ एक छोटी सी बातचीत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। एक साथ बहुत ज्यादा काम करने से बचें। काम के समय छोटे-छोटे ब्रेक लें। ट्रैक पर बने रहने के लिए नोट्स और टाइमर का इस्तेमाल करें। आपका तेज दिमाग आज आसान उपाय ढूंढ़ने में मदद करेगा। इसलिए अपना काम अच्छी तरह से पूरा करें और आगे बढ़ें। क्रेडिट बांटें।

फाइनेंशियल लाइफ: आज पैसों के मामलों में क्लियर नोट्स की जरूरत है। आज के भुगतानों की लिस्ट बनाएं। खर्च करने से पहले अपना बैलेंस चेक करें। छोटे, समझदारी भरे फैसले जल्दबाजी में की जाने वाली खरीदारी से बेहतर हैं। अगर कोई दोस्त पैसे उधार मांगता है, तो वापसी की क्लियर योजना बनाएं। यात्रा या नाश्ते जैसे नियमित खर्चों में छोटी-छोटी बचत करने की कोशिश करें। रसीदें रखें। खर्चों को एक साधारण नोटबुक या फोन ऐप में ट्रैक करें ताकि आप देख सकें कि आप कहां ज्यादा बचत कर सकते हैं। शांत मन से मासिक लक्ष्यों की जांच करें।

सेहत राशिफल: अगर आप आज छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अपने शरीर को जगाने के लिए थोड़ी सैर या हल्की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। संजियों, फलों और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित डाइट लें। तले हुए भारी भोजन से बचें। पानी साथ रखें। तनाव महसूस होने पर गहरी सांसें लें। अगर आप स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आंखों को हल्का-फुल्का आराम देते हैं? अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो आराम करें और अच्छी नींद लें। हेल्दी आदतें मूड खुशमिजाज बनता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ