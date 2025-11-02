मिथुन राशिफल 3 नवंबर: आज पैसों से जुड़ा कोई फैसला सही न लगने पर करें ये काम

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 3 November 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिथुन लव लाइफ: आज का दिन मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्माण करेंगे। आप बातचीत का आनंद ले सकते हैं, जो रिश्तों को मजबूत करेगी और साझा रुचियों को सामने लाएगी। अगर आप सिंगल हैं, तो एक आकस्मिक बातचीत समय के साथ दोस्ती में बदल सकती है। मिले-जुले संकेतों से बचें, जो कहना है कहें। छोटे-छोटे सरप्राइज या तारीफ भरे नोट मूड को बेहतर बना देंगे। हंसी-मजाक करें और ध्यान से सुनें।

करियर राशिफल: अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स निखारेंगे। मीटिंग में क्लियर रूप से बोलें और अपने आइडिया दिखाएं। टीमवर्क अभी अकेले काम करने से बेहतर परिणाम देगा। किसी सहकर्मी की मदद करने की पेशकश करें। साझा प्रयास कार्य को गति देता है। जरूरत से ज्यादा वादे करने से बचें। डेडलाइन के बारे में ईमानदार रहें। अगले कदमों को याद रखने के लिए बातचीत के दौरान नोट्स लें। मीटिंग के बाद छोटे-छोटे फॉलो-अप जरूरी हैं। तेज बदलावों के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। आपका दोस्ताना और क्लियर दृष्टिकोण अच्छे कनेक्शन बनाएगा। ऑफिस में शांत रहकर कॉन्फिडेंस के साथ उन्नति करेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: धन से जुड़े मामलों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आज के छोटे-छोटे खर्चों की जांच करें और रसीदें संभाल कर रखें। बजट की जांच छोटी-छोटी सेविंग्स करने में मदद करेगी। बिना क्लियर शर्तों के पैसे उधार देने से बचें। अगर पैसे के बारे में कोई फैसला सही नहीं लग रहा है, तो रुकें और जानकारी इकट्ठा करें। थोड़ा अतिरिक्त धन बचाने के आसान तरीकों पर विचार करें, जैसे कि बिना उपयोग की वस्तुओं को बेच देना। धैर्य और क्लियर रिकॉर्ड नकदी प्रबंधन को आसान बनाएंगे साथ ही आने वाले समय में तनाव कम करेगा।

सेहत राशिफल: दिन के दौरान आपकी एनर्जी में उछाल आ सकता है। बैलेंस बनाने के लिए नियमित रूप से हल्का भोजन करें और थकने पर आराम करें। थोड़े समय के लिए ब्रेक और स्ट्रेचिंग करने से तनाव कम होगा और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। अगर स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो आंखों के आराम पर ध्यान दें। आंखों की एक्सरसाइज करें। ज्यादा मेहनत करने से बचें। सोने से पहले की एक शांत रूटीन अच्छी नींद में मददगार होती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ