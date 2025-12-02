Hindustan Hindi News
Gemini Horoscope Today 3 December 2025 Aaj ka Mithun Rashifal
मिथुन राशिफल 3 दिसंबर: मिथुन राशि आज ऑनलाइन पैसा खर्च करने से बचें, इस काम से पहले 2 बार सोचें

मिथुन राशिफल 3 दिसंबर: मिथुन राशि आज ऑनलाइन पैसा खर्च करने से बचें, इस काम से पहले 2 बार सोचें

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today, 3 December 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Tue, 2 Dec 2025 11:04 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Horoscope Today 3 December 2025, मिथुन राशिफल 3 दिसंबर 2025: मिथुन राशि वालों आज के दिन आपकी जिज्ञासा नए रास्ते खोलेगी। जवाब देने से पहले क्लियर बोलें और सुनें। छोटी-छोटी बातचीत से कोई खबर या मदद का मौका मिलता है। छोटी लिस्ट बनाकर कामों को ऑर्गनाइज करें और रिचार्ज होने के लिए छोटे ब्रेक लें। बिखरे हुए काम करने से बचें। टेस्ट करने और नतीजे से सीखने के लिए एक आइडिया चुनें।

मिथुन राशि आज ऑनलाइन पैसा खर्च करने से बचें, इस काम से पहले 2 बार सोचें

मिथुन लव लाइफ: मिथुन राशि वालों के लिए प्यार का मामला आज बातूनी लग सकता है। अगर सिंगल हैं, तो हैलो कहें और कोई सवाल पूछें। छोटी-छोटी बातें प्यार में बदल सकती हैं। अगर पार्टनर हैं, तो हौसला बढ़ाने के लिए कोई मजेदार कहानी या धन्यवाद का एक छोटा सा नोट शेयर करें। ध्यान से सुनें और जल्दबाजी में जवाब देने से बचें। बात करने के लिए एक छोटा सा स्नैक या थोड़ी देर टहलने का प्लान बनाएं। अच्छे शब्द और जिज्ञासा लगातार नजदीकी के लिए जगह बनाते हैं। कहें कि मुझे परवाह है। आज प्यार से अपने साथी का हालचाल पूछें।

मिथुन करियर लाइफ: काम पर मिथुन राशि वालों, छोटे, क्लियर नोट्स के लिए अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करें। आइडिया छोटे-छोटे स्टेप्स में शेयर करें ताकि दूसरे आसानी से उन्हें फॉलो कर सकें। अगर कोई मीटिंग लंबी लगती है, तो जल्दी खत्म करने के लिए दो क्लियर सुझाव और एक सवाल तैयार रखें। एक साथ कई काम निपटाने से बचें। एक छोटा सा काम खत्म करें और फिर आगे बढ़ें। जब अटकें तो मदद मांगें और जो भी मदद करे, उसे धन्यवाद कहें। आपकी तेज एनर्जी टीम वर्क को आसान, स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करती है। प्रोग्रेस देखें और जीत का जश्न मनाएं।

फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन सावधानी से कदम उठाने पर पैसे का मामला ठीक लगता है। इस सप्ताह आपको क्या खर्च करना है और क्या बचा सकते हैं, यह नोट कर लें। रिव्यू और कीमतें चेक किए बिना जल्दी-जल्दी ऑनलाइन खरीदारी करने से बचें। अगर कोई मदद या डील ऑफर करता है, तो डिटेल्स पूछें और यस कहने से पहले दो बार सोचें। छोटी बचत को सुरक्षित जगह पर रखें और रसीदें ट्रैक करें। अभी एक पक्का प्लान भविष्य के ऑप्शन को आसान और आपकी जेब पर ज्यादा असर नहीं करने वाला बनाएगा। बचत के लिए छोटे लक्ष्य तय करें।

हेल्थ राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ अच्छी है लेकिन बैलेंस बनाए रखें। थोड़ी देर टहलें और अपनी गर्दन और कंधों को अक्सर स्ट्रेच करें। पानी पिएं और फल और नट्स के साथ हल्का खाना खाएं। जब आपका दिमाग दौड़ रहा हो तो थोड़ी देर आराम करें और नसों को शांत करने के लिए धीरे-धीरे सांस लें। अगर आपको सिरदर्द या आंखें थकी हुई महसूस हों, तो स्क्रीन टाइम रोकें और ज्यादा पलकें झपकाएं। एक शांत नींद का रूटीन आपकी एनर्जी को तेज और स्टेबल रखने में मदद करता है। आज रात गर्म पानी से फुट बाथ लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
