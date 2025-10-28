मिथुन राशिफल 29 अक्टूबर: ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचें, लव के मामले में मचेगी अफरा-तफरी

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 29 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 29 अक्टूबर 2025: रिश्ते को और मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करें। दफ्तर में नए काम आपको बिजी रख सकते हैं। आर्थिक रूप से आप ठीक हैं। सेहत जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं।

मिथुन लव लाइफ: मतभेदों के दौरान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखें। कुछ प्रेमी अपना कंट्रोल खो सकते हैं, जिससे आज अफरा-तफरी मच सकती है। प्रेमी आपकी उपस्थिति और साथ में ज्यादा समय बिताने की इच्छा रखेगा। प्रेमी की भावनाओं की कद्र करें। इससे खुशी मिलेगी। आप अपने प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण डिसीजन भी ले सकते हैं, जिसमें विवाह भी शामिल है। सरप्राइज गिफ्ट भी अपनी भावनाओं को जाहिर करने का एक तरीका है। मैरिड महिलाओं को अपने जीवनसाथी के साथ संवाद संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं।

करियर राशिफल: आज आप ऑफिस की पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। इसका असर आपके मूड पर पड़ सकता है। नाराज न हों और डिसप्लिन, उत्पादकता और ईमानदारी से अपनी क्षमता साबित करें। कुछ सरकारी अधिकारियों पर अनैतिक कार्यों में शामिल होने का दबाव रहेगा। दबाव में न आएं। बिजनेस करने वालों को विदेशी प्रमोटरों के माध्यम से धन प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जबकि कुछ व्यापारियों के स्थानीय अधिकारियों के साथ छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं, जिनका सोल्यूशन तुरंत निकालना आवश्यक है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। दोस्तों के साथ किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सुलझाने का मौका मिलेगा। आप नया वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं। दोपहर का टाइम संपत्ति में निवेश करने के लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन दान-पुण्य के लिए भी अच्छा है। व्यवसायियों को बैंक से लोन मिल सकता है। जबकि कुछ व्यापारी टैक्स संबंधी मामलों का भी निपटारा कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: आपके स्वास्थ्य के मामले में हल्की-फुल्की दिक्कतें आ सकती है। आज सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। वाहन चलाते समय, खासकर रात में, सभी नियमों का पालन करें। बच्चों को वायरल बुखार, गले में खराश और त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है। आपको गले में खराश भी हो सकती है। फैट और ऑयल के सेवन से बचें। इसके बजाय पोषक तत्वों, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर डाइट चुनें। जो लोग जिम जाते हैं, उन्हें वजन उठाते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ