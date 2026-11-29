Aaj Ka Mithun Rashifal in hindi: आज का मिथुन राशिफल 29 नवंबर 2026: कठिन काम में पहल करने के लिए अच्छा दिन। तीखी बहस और वाहन खरीद से सावधान। जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।

आज काम का बोझ ज्यादा रहेगा, फिर भी किसी कठिन काम में हाथ डालने का साहस बढ़ेगा। आज अपनी क्षमता की सीमा परखने का मन होगा। मीन राशि के दसवें भाव में वक्री शनि जिम्मेदारी का दबाव बढ़ाएगा। लगातार काम करने वालों के प्रयास का नतीजा दिखने के योग हैं। छोटे सफर की संभावना है और आर्थिक स्थिति औसत रहने के संकेत हैं। वाहन खरीदने की योजना टलना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी के साथ गरम बहस से रिश्ते में तनाव होगा। अपनी उपलब्धि की इच्छा और घर की बातचीत के बीच खिंचाव महसूस होगा। दिन का मजबूत पक्ष आपका साहस रहेगा, लेकिन हर विषय को उसी तेवर से संभालना कठिन होगा।

आज का मिथुन राशिफल 29 नवंबर 2026: शनि बढ़ाएंगे जवाबदेही, लगातार मेहनत से मिलेंगे नतीजे करियर और शिक्षा दफ्तर का काम आज आपकी जवाबदेही को सामने रखेगा। जो हिस्सा आपके जिम्मे है, उसे लेकर मन गंभीर रहेगा। कठिन काम उठाने की इच्छा होगी और परिचित तरीके से आगे कुछ अलग आजमाने का उत्साह आएगा। नतीजे मेहनत की निरंतरता से जुड़े रहने की संभावना है। तुला राशि के पांचवें भाव में मार्गी बुध पढ़ाई और विचारों को शब्द देने में सहारा देगा। किसी विषय पर बातचीत से समझ बढ़ेगी और संदेश के जरिए अपनी बात रखना सहज होगा। विद्यार्थियों के लिए समझकर पढ़ने तथा सवाल पूछने का दिन अनुकूल है। काम के लिए छोटी यात्रा की संभावना बनी रहेगी। नया कठिन काम उठाने से पहले चल रही जिम्मेदारी का समय तय करें। इससे दिन की मेहनत बिखरने का खतरा घटेगा।

आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति औसत रहने की संभावना है। पैसे को लेकर किसी बहुत बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। परिवार की जरूरतों पर खर्च की बात होगी और उपलब्ध रकम का उपयोग चर्चा में रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इससे धन के साथ परिवार की बातचीत और खानपान दिन के केंद्र में होंगे। घर में किसी खर्च पर आपकी राय पूछी जाएगी या आप अपनी बात सामने रखेंगे। वाहन खरीदने की योजना आज स्थगित रखें। खरीद की इच्छा मन में बनी रहेगी, लेकिन आज उसे अंतिम रूप देने का दिन अनुकूल नहीं है। सामान्य खर्चों के बीच बची रकम का अंदाजा आपको आर्थिक स्थिति की वास्तविक तस्वीर देगा।

प्रेम और रिश्ते जीवनसाथी के साथ बातचीत में गर्मी बढ़ेगी और बहस रिश्ते में तनाव लाएगी। अपनी बात सही साबित करने की जल्दी सामने वाले की बात सुनना कठिन बनाएगी। दिन में काम का दबाव रहेगा, इसलिए घर की साधारण चर्चा भी अधिक भारी महसूस होगी। परिवार में भोजन या खर्च को लेकर बात होगी और शब्दों का असर देर तक मन में रहेगा। तीखे जवाब से सावधान रहें। असहमति के बीच कुछ देर का विराम लें। आज मन की बात कहना आसान होगा, लेकिन उसे नरमी से कहना ज्यादा ध्यान मांगेगा। घर में मौजूद खिंचाव आपकी संवेदनशीलता बढ़ाएगा। बातचीत का स्वर ही तय करेगा कि शाम कितनी सहज महसूस होगी और बात मन पर कितनी देर टिकी रहेगी।

स्वास्थ्य सेहत पर आज अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत रहेगी। काम का बोझ और बातचीत का तनाव थकान बढ़ाने की संभावना रखता है। जोश में कठिन काम लेने का मन होगा, जबकि आराम की मांग पीछे छूटती महसूस होगी। छोटी यात्रा हुई तो दिन की व्यस्तता कुछ और बढ़ेगी। खानपान का विषय भी सामने रहेगा और खाने का समय आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा। भोजन और आराम के लिए तय समय रखें। किसी स्वास्थ्य परेशानी को लेकर लापरवाही उचित नहीं होगी। आज ऊर्जा का आकलन केवल अपने उत्साह से करना भारी पड़ने की संभावना है। दिन का दबाव घटने पर शरीर को विश्राम देने की इच्छा ज्यादा साफ महसूस होगी।

शुभ अंक ७

शुभ रंग बैंगनी

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४८ से १२:३० (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें सबसे ज्यादा जवाबदेही वाले काम के लिए दिन का एक तय हिस्सा रखें।