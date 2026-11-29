आज का मिथुन राशिफल 29 नवंबर 2026: शनि बढ़ाएंगे जवाबदेही, लगातार मेहनत से मिलेंगे नतीजे
Aaj Ka Mithun Rashifal in hindi: आज का मिथुन राशिफल 29 नवंबर 2026: कठिन काम में पहल करने के लिए अच्छा दिन। तीखी बहस और वाहन खरीद से सावधान। जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।
आज काम का बोझ ज्यादा रहेगा, फिर भी किसी कठिन काम में हाथ डालने का साहस बढ़ेगा। आज अपनी क्षमता की सीमा परखने का मन होगा। मीन राशि के दसवें भाव में वक्री शनि जिम्मेदारी का दबाव बढ़ाएगा। लगातार काम करने वालों के प्रयास का नतीजा दिखने के योग हैं। छोटे सफर की संभावना है और आर्थिक स्थिति औसत रहने के संकेत हैं। वाहन खरीदने की योजना टलना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी के साथ गरम बहस से रिश्ते में तनाव होगा। अपनी उपलब्धि की इच्छा और घर की बातचीत के बीच खिंचाव महसूस होगा। दिन का मजबूत पक्ष आपका साहस रहेगा, लेकिन हर विषय को उसी तेवर से संभालना कठिन होगा।
आज का मिथुन राशिफल 29 नवंबर 2026: शनि बढ़ाएंगे जवाबदेही, लगातार मेहनत से मिलेंगे नतीजे
करियर और शिक्षा
दफ्तर का काम आज आपकी जवाबदेही को सामने रखेगा। जो हिस्सा आपके जिम्मे है, उसे लेकर मन गंभीर रहेगा। कठिन काम उठाने की इच्छा होगी और परिचित तरीके से आगे कुछ अलग आजमाने का उत्साह आएगा। नतीजे मेहनत की निरंतरता से जुड़े रहने की संभावना है। तुला राशि के पांचवें भाव में मार्गी बुध पढ़ाई और विचारों को शब्द देने में सहारा देगा। किसी विषय पर बातचीत से समझ बढ़ेगी और संदेश के जरिए अपनी बात रखना सहज होगा। विद्यार्थियों के लिए समझकर पढ़ने तथा सवाल पूछने का दिन अनुकूल है। काम के लिए छोटी यात्रा की संभावना बनी रहेगी। नया कठिन काम उठाने से पहले चल रही जिम्मेदारी का समय तय करें। इससे दिन की मेहनत बिखरने का खतरा घटेगा।
आर्थिक स्थिति
आर्थिक स्थिति औसत रहने की संभावना है। पैसे को लेकर किसी बहुत बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। परिवार की जरूरतों पर खर्च की बात होगी और उपलब्ध रकम का उपयोग चर्चा में रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के दूसरे भाव में रहेगा। इससे धन के साथ परिवार की बातचीत और खानपान दिन के केंद्र में होंगे। घर में किसी खर्च पर आपकी राय पूछी जाएगी या आप अपनी बात सामने रखेंगे। वाहन खरीदने की योजना आज स्थगित रखें। खरीद की इच्छा मन में बनी रहेगी, लेकिन आज उसे अंतिम रूप देने का दिन अनुकूल नहीं है। सामान्य खर्चों के बीच बची रकम का अंदाजा आपको आर्थिक स्थिति की वास्तविक तस्वीर देगा।
प्रेम और रिश्ते
जीवनसाथी के साथ बातचीत में गर्मी बढ़ेगी और बहस रिश्ते में तनाव लाएगी। अपनी बात सही साबित करने की जल्दी सामने वाले की बात सुनना कठिन बनाएगी। दिन में काम का दबाव रहेगा, इसलिए घर की साधारण चर्चा भी अधिक भारी महसूस होगी। परिवार में भोजन या खर्च को लेकर बात होगी और शब्दों का असर देर तक मन में रहेगा। तीखे जवाब से सावधान रहें। असहमति के बीच कुछ देर का विराम लें। आज मन की बात कहना आसान होगा, लेकिन उसे नरमी से कहना ज्यादा ध्यान मांगेगा। घर में मौजूद खिंचाव आपकी संवेदनशीलता बढ़ाएगा। बातचीत का स्वर ही तय करेगा कि शाम कितनी सहज महसूस होगी और बात मन पर कितनी देर टिकी रहेगी।
स्वास्थ्य
सेहत पर आज अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत रहेगी। काम का बोझ और बातचीत का तनाव थकान बढ़ाने की संभावना रखता है। जोश में कठिन काम लेने का मन होगा, जबकि आराम की मांग पीछे छूटती महसूस होगी। छोटी यात्रा हुई तो दिन की व्यस्तता कुछ और बढ़ेगी। खानपान का विषय भी सामने रहेगा और खाने का समय आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा। भोजन और आराम के लिए तय समय रखें। किसी स्वास्थ्य परेशानी को लेकर लापरवाही उचित नहीं होगी। आज ऊर्जा का आकलन केवल अपने उत्साह से करना भारी पड़ने की संभावना है। दिन का दबाव घटने पर शरीर को विश्राम देने की इच्छा ज्यादा साफ महसूस होगी।
शुभ अंक
७
शुभ रंग
बैंगनी
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४८ से १२:३० (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
सबसे ज्यादा जवाबदेही वाले काम के लिए दिन का एक तय हिस्सा रखें।
क्या न करें
आज वाहन खरीद को अंतिम रूप न दें। घर में धन और जरूरतों पर चर्चा प्रमुख रहेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र