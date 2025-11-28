मिथुन राशिफल 29 नवंबर: आज इस वजह से खराब हो सकता है घर का माहौल, इन लोगों को मिलेगा विदेश जाने का मौका

संक्षेप: Aaj ka Mithun Rashi Ka Rashifal, Gemini Horoscope 29 November 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में तीसरी नंबर मिथुन का है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि मिथुन होती है। मिथुन राशि के जातक आज किसी पुराने मुद्दे को फिर से उठाने से बचें।

Gemini Horoscope Today 29 November 2025, Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल: आज मिथुन राशि वाले अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। आज उन पर खूब प्यार भी बरसाएं। ऑफिस में आज काम ज्यादा हो सकता है। जो भी चुनौतियां सामने आएं, उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ संभालने की कोशिश करें। ऑफिस में आज आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ भी हो सकती है। पैसों के मामले में दिन सही जाएगा लेकिन इससे जुड़े फैसले सोच-समझकर ही लें। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी सारी चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

मिथुन लव राशिफल आज पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। अगर कोई पुराना मुद्दा है तो उसे अब पीछे ही छोड़ दें। पुरानी चीजों को फिर से उठाएंगे तो माहौल खराब होने की पूरी संभावना है। अगर पार्टनर कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को आज ध्यान से सुनने की कोशिश करें और आज उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करें। अगर आज घरवालों को रिश्ते की बात करनी है तो कर सकते हैं। कुछ लोगों के बीच आज ईगो के चलते दिक्कत आ सकती है। अगर आपका रिश्ता नया है तो पार्टनर से खुलकर बात करने की कोशिश करें। शादीशुदा लोग बाहरी लोगों ने प्रभावित ना हो।

मिथुन करियर राशिफल ऑफिस में आज आप फोकस के साथ काम करने वाले हैं। आज आपका प्रोफेशनल रहना ही सही होगा। आपकी मेहनत और कमिटमेंट रंग लाने वाली है। आईटी और हेल्थकेयर से जुड़े लोगों का दिन आज बिजी रहने वाला है। अगर आप लंबे समय से जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो आज अपनी सीवी अपडेट करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आज आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आज सेलेक्शन पक्का हो सकता है। जल्द ही आपको नया ऑफर मिल सकता है। शेफ, डिजाइनर, आईटी प्रोफेशनल और टीचिंग लाइन से जुड़े लोगों को विदेश जाने का कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन शुभ है। आज आप अपना कोई नया प्रोडक्ट या आइडिया लॉन्च कर सकते हैं।

मिथुन आर्थिक राशिफल आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। पैसों से जुड़ा कोई पुराना मामला आज सुलझ सकता है। अगर कोई पुराना बकाया था, तो आज वो आपको मिल सकता है। बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को आज नई पार्टनरशिप मिल सकती है। आज आप जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगाएंगे, वो आगे चलकर मुनाफा ही देगा। आज हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे और इसके लिए शुभ योग भी बन रहे हैं। अगर परिवार में कोई पुराना प्रापर्टी विवाद चल रहा है तो इसे दिन के दूसरे हिस्से में ही सुलझाएं। जहां बचत हो सकता है, वहां जरूर करें।

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल आज मिथुन राशि के जातक थोड़े सावधान रहें। जिन लोगों को लीवर से संबंधित दिक्कतें हैं, वो आज थोड़ा सतर्क रहें। अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ ट्रैवल किट जरूर रखें। आज दिन का दूसरा हिस्सा थोड़ा भारी हो सकता है। आपके गले और कान में इंफेक्शन की समस्या हो सकती है। नशे से दूर रहें। शराब को हाथ ना लगाएं। देर रात में गाड़ी चलाना अवॉइड ही करें। बड़े-बुजुर्ग लोगों को आज सोने में दिक्कत हो सकती है। अगर नींद से जुड़ी दिक्कत ज्यादा परेशान कर रही है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। कुछ महिला जातकों को आज स्किन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।

मिथुन राशि के गुण ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com