मिथुन राशिफल 29 मई 2026: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मई का दिन, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal 29 May 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मई 2026 का दिन…

Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 29 मई 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन थोड़ा भागदौड़ वाले रह सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे चीजें आपके हिसाब से होती दिखेंगी। पिछले कुछ समय से जो टेंशन चल रही थी, उसमें अब थोड़ा आराम मिल सकता है। हालांकि मन कई बातों को लेकर उलझा रह सकता है। कभी काम की चिंता तो कभी भविष्य को लेकर सोच ज्यादा रहेगी। ऐसे में खुद को शांत रखना सबसे जरूरी रहेगा। हर बात को दिल पर लेने की आदत इस समय आपको परेशान कर सकती है।

मिथुन राशि का लव राशिफल लव लाइफ की बात करें तो रिश्तों के मामले में समय अच्छा दिख रहा है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे बात आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों की जिंदगी में नया प्यार भी आ सकता है। इस बार आप रिश्तों को लेकर पहले से ज्यादा सीरियस रहेंगे। जो लोग पहले से रिलेशन में हैं, उनके बीच समझ बेहतर होगी। अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो अब धीरे-धीरे सब ठीक हो सकता है। पार्टनर आपकी बात समझने की कोशिश करेगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय ठीक रहेगा। घर का माहौल पहले से हल्का और अच्छा महसूस होगा। बस छोटी बातों पर शक या गुस्सा करने से बचना होगा, नहीं तो बेवजह बहस हो सकती है।

मिथुन राशि का करियर राशिफल कामकाज के मामले में यह समय आपके लिए ठीक माना जा रहा है। ऑफिस में आपकी मेहनत लोगों को नजर आएगी। सीनियर्स भी आपके काम से खुश हो सकते हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए भी समय धीरे-धीरे बेहतर होगा। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। जिन लोगों ने मेहनत नहीं छोड़ी, उन्हें अब उसका फायदा मिलने लगेगा। नए लोगों से पहचान बढ़ेगी और आगे चलकर वही लोग काम आ सकते हैं।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। पैसा आएगा, लेकिन खर्च भी साथ-साथ रहेंगे। घर की जरूरतों या किसी जरूरी काम में पैसा लग सकता है। कुछ लोगों को पुराना रुका पैसा वापस मिलने की भी उम्मीद है। हालांकि बिना सोचे किसी पर भरोसा करके पैसा लगाने से बचना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में नुकसान करा सकता है। इसलिए जितना जरूरी हो, उतना ही खर्च करें।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत को लेकर थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी। शरीर में आलस या थकान महसूस हो सकती है। कई बार बिना वजह सिर भारी लग सकता है। नींद पूरी न होने की वजह से चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। ज्यादा काम के बीच थोड़ा आराम लेना जरूरी रहेगा। बाहर का खाना कम करें और पानी ज्यादा पिएं। अगर मन ज्यादा परेशान हो तो थोड़ी देर अकेले बैठना भी राहत देगा।