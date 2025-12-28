मिथुन राशिफल 29 दिसंबर: मिथुन राशि आज पैसों से जुड़ी इस समस्या से मिलेगी राहत, अपने फैसले के साथ आगे बढ़ें

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 29 December 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मिथुन राशि आज पैसों से जुड़ी इस समस्या से मिलेगी राहत, अपने फैसले के साथ आगे बढ़ें मिथुन राशि का आज का लव राशिफल: प्रेम संबंध में एक मजबूत और ईमानदार रवैया बनाए रखें। यह आपको अहंकार से जुड़े और मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा। अपने पार्टनर के प्रति कठोर बर्ताव करने से बचें। आज आपको रोमांस के मामले में भी खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करनी चाहिए। महिला जातकों को आज रिश्ते में बहस से बचना चाहिए क्योंकि आप नहीं चाहतीं कि चीजें हाथ से निकल जाएं। जिनका ब्रेकअप हुआ है, उन्हें आज कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। लेकिन इसे रोमांटिक रिश्ते में बदलने में कुछ वक्त लग सकता है।

मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल: ऑफिस में आज के दिन पॉजिटिव रवैया बनाए रखें और ऑफिस की राजनीति से दूर ही रहें। प्रोफेशनल दबाव को कुशलता से संभालें। जो लोग नोटिस पीरियड पर हैं, उन्हें अपने प्रोफेशनल जीवन में सकारात्मक मोड़ देखने को मिलेंगे। आज के दिन ऑफिस की पॉलिटिक्स को प्रोफेशनल जीवन से दूर रखना समझदारी है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर आज के दिन अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्यमी नई पार्ट्नर्शिप डील कर सकते हैं। आज के दिन नए आइडिया लॉन्च करने के अपने फैसले के साथ कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स आज परीक्षा भी देंगे।

मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन कोई गंभीर वित्तीय समस्या नहीं आएगी। अंधाधुंध खरीदारी से दूरी बनाए रखना अच्छा है। आज के दिन सुबह का टाइम स्टॉक, व्यापार और रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए शुभ है। एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें। आप वाहन खरीदने की योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फंड से संबंधित समस्याओं से भी राहत मिलेगी। आज के दिन का दोपहर का समय चैरिटी में पैसे दान करने के लिए अच्छा है।

मिथुन राशि का आज का सेहत राशिफल: आज अपनी जीवनशैली पर ध्यान दें। गले में खराश, खांसी, फ्लू और छींक जैसे छोटे-मोटे संक्रमण आम रहेंगे। आज के दिन कुछ वरिष्ठ जातकों को जोड़ों में दर्द हो सकता है, जबकि महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी शिकायतें हो सकती हैं। छोटे बच्चों को वायरल बुखार हो सकता है या आज चोट लगने की शिकायत हो सकती है। आज के दिन अगर आप धूम्रपान और शराब छोड़ना चाहते हैं, तो आज इसके लिए सबसे अच्छा दिन है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ