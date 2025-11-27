मिथुन राशिफल 28 नवंबर: शादीशुदा महिलाएं करेंगी रिश्ता छोड़ने की बात? सोच-समझकर करें इन्वेस्टमेंट

संक्षेप: Aaj ka Mithun Rashi Ka Rashifal, Gemini Horoscope 28 November 2025: राशिचक्र की तीसरी राशि मिथुन है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर करता है, उनकी राशि मिथुन होती है। मिथुन राशि के जातक आज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करें।

Gemini Horoscope Today 28 November 2025, Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल: आज मिथुन राशि वाले ठंडे दिमाग से काम लें। अगर रिश्ते में बहुत दिन से खिटपिट चल रही है तो आज शांत दिमाग से इसे सुलझाने की कोशिश करें। कई बार लड़ाई-झगड़े में आगे आकर चीजों को संभाल लेने में ही भलाई होती है। आप सब कुछ संभाल लेंगे और लव लाइफ फिर से सही ट्रैक पर आ जाएगी। ऑफिस में आज काम पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लें। आज आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव नजर आने वाले हैं। आर्थिक स्थिति आज सही रहेगी लेकिन सोच-समझकर ही इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई फैसला लें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आज अच्छे से बैलेंस लाने की कोशिश करें। आज सेहत ठीक रहेगी लेकिन कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सारी चीजों को आप नीचे विस्तार से पढ़ सकते हैं...

मिथुन लव राशिफल आज अपने पार्टनर पर जमकर प्यार लुटाएं। शादीशुदा लोग आज ऑफिस रोमांस से दूर रहें क्योंकि आज शाम में दिक्कत हो सकती है। इन चीजों से दूर रही रहें। अगर पार्टनर के साथ ईगो को लेकर इश्यू है तो आज खुद से ही चीजों को सुलझा लें। कुछ लोगों का रिश्ता आज पैरेंट्स स्वीकार करने वाले हैं। आज शादीशुदा महिलाएं किसी वजह से रिश्ते को छोड़ने का विचार कर सकती है। इस तरह का गंभीर फैसला लेने से पहले हर एक पहलू को सोच-समझ लें। अगर चीजों को सुलझाया जा सकता है कि पार्टनर के साथ शांति से बैठकर बात करें। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्यार से सुलझाया ना जा सके।

मिथुन करियर राशिफल आज आप मीटिंग वगैरह में थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ऑफिस में आज आपको कई सारी चीजें एक साथ संभालनी पड़ सकती हैं। ऐसे में धैर्य ना खोएं। लंबी सांस लें और प्रियॉरिटी वाले काम को पहले निपटाना शुरू कर दें। आज सेल्स और मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों को टारगेट पूरा करने में खूब मेहनत करनी पड़ेगी। लीगल और एविएशन फील्ड से जुड़े लोग आज बिजी रहने वाले हैं। जो लोग आज जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उन्हें अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को नई पार्टनरशिप मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन सही रहने वाला है।

मिथुन आर्थिक राशिफल आज आपकी आर्थिक स्थिति ट्रैक पर रहने वाली है। किसी दोस्त के साथ चल रहा पैसों का मसला आज हल हो जाएगा। जिन लोगों ने लोन लिया था, आज वो इसे चुका सकते हैं। हालांकि किसी भीत तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले लोगों की राय जरूर लें। खर्चा कंट्रोल में ही रखें। अगर परिवार में प्रापर्टी को लेकर बहसबाजी हो तो इसमें ना ही पड़ें तो अच्छा होगा। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है। आज आपका बकाया रकम क्लियर होने की संभावना है। बिजनेस से जुड़े नए क्षेत्रों में आज कोई भी इन्वेस्टेमेंट करने से बचें। अगर ऐसा करना पड़े तो सारी चीजों को सोच-समझकर ही किसी फैसले पर आएं।

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल आज सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। दिन की शुरुआत आप हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग और वॉक से कर सकते हैं। शरीर में थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी लेकिन स्थिति इतनी ठीक रहेंगी कि आप एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा ले पाएंगे। जो लोग हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें आज थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। फालतू का तनाव ना पालें। नेगेटिव सोच से दूर रहने की कोशिश करें। अच्छी चीजें देखें और सुनें। डाइट सही रखें। ऑयली और फैटी चीजों से दूर रहें। बाहरी खाने से दूर रहें। खाने में हरी सब्जियों की मात्रा अब बढ़ा दें। सीजनल फल खाएंगे तो आपके लिए सही रहेगा। महिला जातकों को आज आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में स्क्रीन टाइमिंग आज कम ही रखिएगा। बच्चों में आज कान में इंफेक्शन की दिक्कत आ सकती है।

मिथुन राशि के गुण ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

