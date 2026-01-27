मिथुन राशिफल 28 जनवरी: मिथुन राशि की आज झोली में होगा धन ही धन, मैरिड लोग इस काम में न उलझें

संक्षेप: Gemini Horoscope Today 28 January 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today 28 January 2026, AAJ KA MITHUN RASHIFAL, मिथुन राशिफल 28 जनवरी 2026: आज के दिन नौकरी में जरूरी काम हाथ में लें। रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ समय बिताना जारी रखें। सही लाइफस्टाइल से हेल्दी रहें। आज धन लाभ होगा। आज एक खुशहाल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का आनंद लें। ऑफिस में अपने सीनियर्स को अपनी परफॉर्मेंस से खुश रखें। आज के दिन आपकी सेहत सामान्य है, लेकिन अपने खान-पान का ध्यान रखें।

मिथुन राशि की आज झोली में होगा धन ही धन, मैरिड लोग इस काम में न उलझें मिथुन राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा? रिलेशन में अहंकार के लिए आज के दिन कोई जगह नहीं रहेगी। आज के दिन आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। आपको अपने रिश्ते के लिए समय निकालें। पिछले रिलेशनशिप से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। खुश रहने के लिए रिश्ते से जुड़े सभी विवादों को सुलझा लें। आज के दिन का दोपहर का टाइम क्रश को अपनी फीलिंग्स जाहिर करने के लिए अच्छा रहेगा। कुछ मैरिड पुरुष जातक ऑफिस रोमांस में उलझ सकते हैं। जीवनसाथी को आज इसका पता चल सकता है। मैरिड जातकों को जीवन में खुश रहने के लिए किसी भी अफेयर से बचें।

मिथुन राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारियों की उम्मीद करें। कुछ लक्ष्य आज के दिन रियल नहीं लग सकते हैं, लेकिन विश्वास रखें, आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। जो लोग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते हैं, वे एक्स्ट्रा घंटे काम करेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स के रूप में भी कुछ रुकावटें सामने आ सकती हैं। मीडिया, कानून और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को क्लाइंट्स से सकारात्मक फीडबैक मिल सकता है। बिजनेस कर रहे जातक नए व्यापार के बारे में क्लियर महसूस नहीं कर सकेंगे। नई पार्ट्नर्शिप योजनाओं के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने विदेशी विश्वविद्यालय में आवेदन किया है, उन्हें पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिलेगी।

मिथुन राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा? धन लाभ से आपका जीवन खुशहाल होगा। आज के दिन ध्यान रखें कि आप एक मजबूत फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाए रखें। आप आज घर खरीद सकते हैं या घर का रिनोवेशन करवा सकते हैं। आज के दिन दोपहर के टाइम में वाहन खरीदना भी एक अच्छा विचार है। आपको एक वित्तीय सलाहकार के सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। व्यापारियों को पार्ट्नर्शिप में परेशानी होगी, क्योंकि इससे धन जुटाने में समस्या हो सकती है।

मिथुन राशि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन आपकी हेल्थ नॉर्मल रहेगी। पाचन संबंधी समस्याएं आपको होंगी। आपको प्रोटीन और विटामिन से भरपूर हेल्दी डाइट लेने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। घुटनों और कोहनियों में दर्द होगा, जो दिन को परेशान कर सकता है। सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय सावधान रहें। बच्चे पीठ दर्द की शिकायत कर सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को आज मौखिक रूप से सेहत परेशान कर सकती है।

