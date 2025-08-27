मिथुन राशिफल 28 अगस्त: आज सुबह के समय संभलकर रहें, मैरिड महिलाएं इस 1 बात का रखें ध्यान

Gemini Horoscope Today, 28 August 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन लव लाइफ: आपके रिलेशन में थोड़ी-बहुत उथल-पुथल रहेगी, जिसका तुरंत सोल्यूशन जरूरी है। आपको प्रेम संबंधों को समय देना होगा। जरूरी बातचीत भी बनाए रखना होगा। सिंगल पुरुष जातकों की आज किसी स्पेशल व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। प्रपोज करने से पहले कुछ दिन इंतजार करें। आज आप अपने एक्स लवर के साथ पुराने विवाद भी सुलझा सकते हैं, जिससे पुराने प्रेम संबंध फिर से शुरू हो सकते हैं। मैरिड महिलाओं को अपने एक्स लवर से दोबारा बात करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे आज उनके पारिवारिक जीवन में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं।

करियर राशिफल: आपके प्रोफेशनल जीवन में सुबह के दौरान कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आप सहकर्मियों के साथ छोटे-मोटे मुद्दों को सुलझाने में सफल हो सकते हैं। नई जिम्मेदारियां आपको ऑफिस समय के बाद भी एक्टिव रख सकती हैं। आईटी, एनीमेशन और कॉपीराइटिंग के क्षेत्र में काम करने वालों को लक्ष्य हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे अपने पेशेवर जीवन में सफल होंगे। मैनेजमेंट की नजर में बने रहने के लिए नाखुश ग्राहकों से स्मार्ट तरीके से निपटें।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। इससे भुगतान करने और सभी बकाया राशि चुकाने में मदद मिलेगी। आप घर का रिनोवेशन, वाहन खरीदने या नया घर खरीदने जैसे समझदारी भरे और लाभदायक फैसले ले सकते हैं। आप शेयर मार्केट में निवेश करने पर भी विचार कर सकते हैं। व्यवसायी नए क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे।

सेहत राशिफल: दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें। हेल्दी रहने के लिए स्वस्थ जीवनशैली पर ध्यान दें। पार्क में टहलना या परिवार के साथ समय बिताना आपको खुश और तनावमुक्त रखेगा। जिन लोगों की तबियत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सभी दवा समय पर लेनी चाहिए। कुछ जातकों के घुटनों और कोहनियों में दर्द रहेगा। आपको चीनी और ऑयल का सेवन कम करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बजाय, अधिक सब्जियां और फल खाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com