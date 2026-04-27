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मिथुन राशिफल 28 अप्रैल 2026: मिथुन राशि वाले हर बात पर दें ध्यान, जल्दबाजी में बोलना पड़ सकता है भारी, पढ़ें भविष्यफल

Apr 27, 2026 09:27 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 28 April 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 अप्रैल 2026 का दिन…

मिथुन राशिफल 28 अप्रैल 2026: मिथुन राशि वाले हर बात पर दें ध्यान, जल्दबाजी में बोलना पड़ सकता है भारी, पढ़ें भविष्यफल

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal, मिथुन राशिफल 28 अप्रैल 2026: आज बातें ऊपर-ऊपर नहीं रहेंगी, अंदर तक जाएंगी। कोई साधारण सी बातचीत, मैसेज, याद या अचानक आया ख्याल आपको कुछ अलग महसूस करा सकता है। ऐसा लग सकता है कि छोटी बात भी दिमाग में अटक गई है, क्योंकि वह किसी ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही है जिसे आपने अभी तक ठीक से समझा नहीं था।

आज हर नई चीज के पीछे भागने के बजाय उसी एक जरूरी सोच पर टिके रहना बेहतर रहेगा। जो बात सच में मायने रखती है, उसी पर ध्यान दें। जो कहना है उसे पहले साफ-साफ लिख लें, फिर जो फालतू लगे उसे हटा दें। आपकी बात तब ज्यादा असर करेगी जब वह सीधी और साफ होगी।

मिथुन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

मिथुन राशि का लव राशिफल

आज हल्की-फुल्की बात भी दिल में रह सकती है। किसी का मजाक, टाइमिंग या एक छोटी सी बात बार-बार याद आ सकती है। लेकिन इसे तुरंत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चीजों को थोड़ा सामान्य रहने दें। हर चीज का मतलब निकालना जरूरी नहीं है।

सिंगल लोग किसी ऐसे इंसान की तरफ खिंच सकते हैं जो थोड़ा अलग या समझना मुश्किल लगे, लेकिन दिलचस्प हो। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें आज सीधी बात करनी होगी। मजाक या इशारों में बात घुमाने से काम नहीं चलेगा। सच्ची और साफ बात ही रिश्ता मजबूत बनाएगी।

मिथुन राशि का करियर राशिफल

आज काम में बात को साफ रखना जरूरी है। लिखने, सिखाने, मीटिंग, कॉल या किसी भी तरह की बातचीत में एक ही बात पर फोकस रखें। ज्यादा समझाने के चक्कर में असली बात छूट सकती है। लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, इसलिए हर शब्द सोचकर बोलें।

नौकरी करने वाले लोग पहले अपनी बात साफ कर लें, फिर ही किसी चर्चा या अपडेट में जाएं। बिजनेस करने वालों के लिए एक ही प्लान या आइडिया पर काम करना बेहतर रहेगा, बार-बार बदलने से नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट्स को एक ही टॉपिक पर टिककर पढ़ाई करनी चाहिए, तभी समझ आएगा।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल:

आज कई नई चीजें ध्यान खींच सकती हैं- कोई कोर्स, ऐप, किताब या नया सामान। यह सब काम का लग सकता है, लेकिन खर्च करने से पहले सोचें कि अभी इसकी सच में जरूरत है या नहीं। सिर्फ अच्छा लगने की वजह से खर्च करने से बचें।

बचत और निवेश के मामले में दूसरों की बातों में जल्दी न आएं। कोई सलाह या टिप सुनकर तुरंत फैसला न लें। पहले खुद समझें, फिर कदम उठाएं।

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मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल:

आज दिमाग थोड़ा ज्यादा एक्टिव रह सकता है। बार-बार फोन देखना, जल्दी-जल्दी सांस लेना या अधूरे ख्याल चलते रहना थकान बढ़ा सकता है। शरीर को आराम चाहिए, लेकिन दिमाग भागता रहेगा।

थोड़ा ब्रेक लें। बिना फोन के टहलें, धीरे-धीरे सांस लें या कुछ देर शांत बैठें। आराम को भी जरूरी मानें, तभी शरीर और दिमाग दोनों संतुलित रहेंगे।

मिथुन राशि वालों के लिए सलाह

जो जरूरी है, वही कहें। कम बोलें।

लकी नंबर: 8

लकी कलर: टर्क्वॉइज

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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