Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़gemini horoscope today 27 october 2025 aaj ka mithun rashifal future prediction
मिथुन राशिफल 27 अक्टूबर: मिथुन राशि वाले काम में समझौता ना करें, इस चीज का करें त्याग

मिथुन राशिफल 27 अक्टूबर: मिथुन राशि वाले काम में समझौता ना करें, इस चीज का करें त्याग

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 27 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal: मिथुन राशि राशिचक्र की तीसरी राशि होती है। जिन लोगों के जन्म के समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि मिथुन होती है। 

Sun, 26 Oct 2025 07:08 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 27 अक्टूबर 2025: मिथुन राशि के जातकों के लिए 27 अक्टूबर का दिन मिला-जुला होने वाला है। प्यार के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ऑफिस में चीजों पर ठीक से ध्यान देने का दिन है। हर किसी पर भरोसा ना करें। आर्थिक स्थिति में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। अच्छी सेहत के लिए रूटीन को फॉलो करें।

लव राशिफल: रिश्तों में ईमानदार रहेंगे तो नतीजे अच्छे मिलेंगे। दिन के पहले हिस्से में पुराने मुद्दों को सुलझा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास से मिलने का मौका मिलेगा। इन चीजों में आगे बढ़ने से पहले सोच-समझकर ही फैसला लेंगे तो अच्छा रहेगा। महिलाएं परिवार बढ़ाने की सोच सकती हैं।

करियर राशिफल: काम में क्वालिटी को लेकर किसी भी तरह का समझौता ना करें। किसी दोस्त के चलते ऑफिस में दिक्कतें आएंगी। किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है। जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए 26 अक्टूबर का दिन महत्वपूर्ण है। पॉलिटिशियन, लेखक, पेंटर, शेफ, वकील लोगों की आज सराहना होगी। ऑफिस में गलती से भी रोमांस ना करें। इससे आपके काम और प्रोफाइल पर असर पड़ेगा।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। पैसों से से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। परिवार के लोग प्रॉपर्टी से जुड़ी बातें कर सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार की आर्थिक मदद कर सकते हैं। विदेश में अभी कोई भी डील ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: मिथुन राशि के जातक आज जंक फूड से दूर रहें। लाइफस्टाइल अच्छी बनाएं। आलस का त्याग करें और किसी भी तरह का नशा ना करें। आंख और कान से जुड़ी समस्या घेर सकती है। अगर सर्जरी करवाना है तो इसके लिए दिन का पहला हिस्सा सही रहेगा। बच्चे पाचन संबंधी शिकायतें कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं टू-व्हीलर ना चलाएं। भारी सामान भी उठाने से बचें।

मिथुन राशि के गुण

ताकत: समझदार, तेज दिमाग, स्मार्ट, मिलनसार, आकर्षक

कमजोरी: कभी-कभी अस्थिर, गपशप करने वाले, आलसी

प्रतीक: जुड़वा

तत्व: वायु

शरीर का हिस्सा: बांह और फेफड़े

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: चांदी

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि की संगतता

बेहतर मेल: मेष, सिंह, तुला, कुम्भ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

सामान्य मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Gemini Mithun Gemini Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने