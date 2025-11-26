मिथुन राशिफल 27 नवंबर: आज किसी तीसरे की बातों में आ जाएगा पार्टनर, ऑफिस में ना करें ये गलती

संक्षेप: Aaj ka Mithun Rashi Ka Rashifal, Gemini Horoscope 27 November 2025: राशिचक्र में तीसरी राशि मिथुन है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर करता है, उनकी राशि मिथुन होती है। आज इस राशि के लोग अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखें क्योंकि आधी चीजें इसी से संभल जाएंगी।

Gemini Horoscope Today 27 November 2025, Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल: आज के दिन आप धैर्य बनाकर रखें। अपनी लव लाइफ को छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है वैसा ही चलने दें। रोमांस के मामले में आज का दिन सही है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। ऑफिस में सब ठीक जाने वाला है। कोई बड़ी चुनौती आज नहीं मिलने वाली है। हालांकि आज आप काम से जुड़ी हर छोटी-छोटी डिटेल पर ध्यान जरूर दें क्योंकि फोकस हटते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। पैसों के मामले में आज आपको सावधान रहने की जररूत है।

मिथुन लव राशिफल आज हो सकता है कि कोई आपके रिश्ते में दखलअंदाजी करने की कोशिश करें। ऐसे में आप थोड़ा सतर्क रहें। आपके पार्टनर किसी तीसरे शख्स की बातों में आ सकते हैं, जिससे मामला बिगड़ सकता है। झगड़ा होना तय है। ऐसे में धैर्य बनाए रखें। पहले से ही इस स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहें। चीजों को अपनी ओर से सुलझाने की कोशिश करें। जिन कपल्स में अक्सर लड़ाई होती रहती है, उनके लिए दिन के बाद का समय खास होने वाला है। आज आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें क्योंकि इससे ही कई चीजें संभल जाएंगी। कोशिश करें कि अपने झगड़े में पैरेंट्स को शामिल ना करें। इससे चीजें और खराब होंगी। अपने स्तर पर ही सारी चीजें संभाल लें। अब बात करें सिंगल लोगों की तो आज इन लोगों की मुलाकात किसी खास शख्स से हो सकती है।

मिथुन करियर राशिफल काम में आज फोकस बनाकर रखें। मन एकाग्र रहेगा तो आप काम ठीक से कर पाएंगे। आज आपके सीनियर्स कुछ ऐसे मुद्दे उठा सकते हैं, जिससे दिक्कत हो सकती है। स्थिति को स्मार्टली हैंडल करें। हेल्थकेयर, आईटी, शेफ और बैंकिंग से जुड़े लोगों को आज ज्यादा काम करना पड़ सकता है। आज के दिन टीचिंग, बॉटनी, मीडिया और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपने अभी-अभी नया ऑफिस ज्वाइन किया है तो पूछे जाने पर ही अपनी राय दें। बिना बात के अपनी ओर से कोई चीज ना कहें। अपने काम पर फोकस करें। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज नई पार्टनरशिप मिल सकती है।

मिथुन आर्थिक राशिफल आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। इस वजह से आप थोड़ा सुकून में रहने वाले हैं। कुछ लोगों को आज प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल सकता है। वहीं अगर कोई कानूनी मामला चल रहा था तो वो आपके हक में हो सकता है। इस वजह से भी आपको फायदा मिलने वाला है। ऐसे में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पैसा आते ही आपको भी संभलने की जरूरत है। आज स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। अगर आप कई दिन से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते थे तो आज खरीद सकते हैं। हो सकता है कि भाई-बहन आपसे आर्थिक मदद की मांग करें।

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी सेहत सही रहने वाली है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। दिन की शुरुआत आप एक्सरसाइज के साथ करें। आज आप जितना अपनों के साथ समय बिताएंगे, आपके लिए उतना सही रहने वाला है। कुछ महिला जातकों को आज गाइनिक से संबंधित दिक्कत हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत रहेगी। आज बच्चों को चोट लगने की संभावना है। ऐसे में उनको लेकर थोड़ा सावधान रहें। बुजुर्ग लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज हो सकता है कि दिन के बाद डॉक्टर की परामर्श की जरूरत पड़ें। अपने रूटीन को फॉलो करना ना भूलें। खाना संतुलित लें। बाहर का खाना अवॉइड करें।

मिथुन राशि के गुण ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com