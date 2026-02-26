मिथुन राशिफल 27 फरवरी 2026: मिथुन राशि वालों के लिए दिन रहेगा मिला-जुला, पैसों में भी उतार-चढ़ाव संभव
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 27 February 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 27 फरवरी 2026 का दिन…
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal, मिथुन राशिफल 27 फरवरी: आज अपने पार्टनर पर प्यार बरकरार रखें और प्रोफेशनल लाइफ में काम को आगे बढ़ाने पर ध्यान दें। कामकाज में प्रोडक्टिव रहने से दिन बेहतर बीतेगा। सेहत सामान्य बनी रहेगी और शरीर में ज्यादा परेशानी नहीं दिखेगी। हालांकि पैसों को लेकर कुछ दिक्कत सामने आ सकती है।पार्टनर आपके कमिटमेंट को समझेगा और रिश्ते को लेकर पॉजिटिव फील देगा। काम के मामले में प्रोडक्टिविटी से जुड़े अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। पैसों की स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है, इसलिए खर्च सोच-समझकर करना जरूरी रहेगा। सेहत को लेकर कोई बड़ी मेडिकल दिक्कत नहीं दिख रही है।
मिथुन लव राशिफल- आज पार्टनर के साथ ईमानदारी से पेश आओ, इससे रिश्ते में खुशी बनी रहेगी। अपने मन की बात साफ-साफ रखो और सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनो। कुछ मामलों में अपनी पसंद पर थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टनर जिद पर अड़ा रह सकता है। ऐसा करने से रिश्ता बचा रहेगा और बात बिगड़ने से रुकेगी। आज पार्टनर को परिवार से मिलवाने और शादी को लेकर मंजूरी लेने का अच्छा दिन है। कुछ रिश्तों में खुलकर बात करने की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी पुराने रिश्ते या एक्स से जुड़ी कोई बात मन में चल रही थी, तो आज उसे सुलझाने का मौका मिल सकता है, जिससे मन हल्का होगा और रिश्तों में फिर से अपनापन आ सकता है।
मिथुन करियर राशिफल- आज काम में प्रोडक्टिविटी पर फोकस रखना जरूरी रहेगा। आईटी प्रोफेशनल, आर्किटेक्ट, मैकेनिक, शेफ, वकील, कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग और डॉक्टरों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। कई नए मौके सामने आ सकते हैं, जिनसे आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। जरूरी क्लाइंट को संभालते समय सावधानी रखें, क्योंकि छोटी-छोटी दिक्कत सामने आ सकती है, जिन्हें तुरंत सुलझाना पड़ेगा। टीम मीटिंग में तुम्हारे आइडिया सभी को पसंद न आएं, लेकिन इससे मन छोटा मत करना और अपने काम पर फोकस बनाए रखना। ऑफिस में फैसले लेते समय भावनाओं को बीच में न आने दें। टेक्सटाइल, लेदर, खाने-पीने की चीजों, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े बिजनेस करने वालों को आज अच्छा फायदा मिल सकता है।
मिथुन आर्थिक राशिफल- आज पैसों को लेकर हल्की दिक्कत आ सकती है। पुराने बकाया चुकाने में परेशानी हो सकती है। हालांकि कुछ लोग आज नई प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला भी ले सकते हैं। शेयर मार्केट में बिना सोचे-समझे पैसा लगाने से बचो। दिन का दूसरा भाग दान-पुण्य करने या जरूरतमंद भाई-बहन की आर्थिक मदद करने के लिए ठीक रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स को फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। महिलाओं के लिए कहीं घूमने जाने से मन खुश रहेगा। कुल मिलाकर पैसों को लेकर सोच-समझकर चलना जरूरी रहेगा।
मिथुन स्वास्थ्य राशिफल- आज जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है और सांस से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। ऑफिस का तनाव घर तक न लाओ और परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं, इससे मन हल्का रहेगा। जंक फूड और ठंडी ड्रिंक से दूरी बनाकर रखें। अगर कहीं दूर की यात्रा पर जा रहे हो, खासकर छुट्टी पर, तो दवाइयों का बॉक्स अपने पास रखना बेहतर रहेगा। कुछ बच्चों को खेलते समय हल्की चोट लग सकती है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट