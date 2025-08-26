Gemini Horoscope Today 27 August 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction मिथुन राशिफल 27 अगस्त: आज पैसों की नहीं रहेगी कोई कमी, इस काम के लिए दिन शुभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 27 August 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction

मिथुन राशिफल 27 अगस्त: आज पैसों की नहीं रहेगी कोई कमी, इस काम के लिए दिन शुभ

Gemini Horoscope Today, 27 August 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। 

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 10:09 PM
share Share
Follow Us on
मिथुन राशिफल 27 अगस्त: आज पैसों की नहीं रहेगी कोई कमी, इस काम के लिए दिन शुभ

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 27 अगस्त 2025: आज आपका पार्टनर सुख-दुःख, दोनों में आपके साथ रहेगा। ऑफिस में अपनी मेहनत का परिचय दें। आर्थिक रूप से आज आप अच्छे रहेंगे। सेहत भी पॉजिटिव रहेगा।

मिथुन लव लाइफ: अपने पार्टनर पर प्रेम बरसाते रहें। आप अपने पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा टाइम बिता सकते हैं। साथ बैठकर क्रिएटिव मीटिंग कर सकते हैं। अहंकार को लेकर झगड़ा हो सकता है लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिए आपको डिप्लोमेटिक रवैया अपनाना होगा। आप एक रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं, जहां आप अपने पार्टनर को उसके माता-पिता से मिलवा सकते हैं और उनकी मंजूरी पा सकते हैं। कुछ मैरिड महिलाओं को अपने जीवनसाथी के घर पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जीवनसाथी के साथ बातचीत करके इसे सुलझाना चाहिए।

करियर राशिफल: आज आप ट्रैवल कर सकते हैं। क्लाइंट्स को मनाने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी होगी, खासकर अगर आप मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े हैं। बैंकर, आईटी प्रोफेशनल, कानूनी व्यक्तियों, शेफ, आर्किटेक्ट, निर्माताओं, केमिस्ट और मीडियाकर्मियों का आज का दिन थोड़ा कठिन रहेगा। सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर की उम्मीद हो सकती है। दूसरी बात यह है कि आज का दिन किसी नए बिजनेस की शुरुआत के लिए अच्छा है। आपको टैक्स से जुड़े छोटे-मोटे कानूनी मामलों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: समृद्धि आएगी और आप लग्जरी से जुड़ी वस्तुओं पर खर्च करने के सुखद पल देखेंगे। आप कार या नई संपत्ति खरीदने पर विचार कर सकते हैं। कुछ महिला जातक ऑफिस में जश्न मनाएंगी और इसमें खर्चा भी शामिल है। आप परिवार में संपत्ति संबंधी बातों का भी हिस्सा बन सकते हैं। आज धन को लेकर बहस करने से बचें। व्यवसायियों को धन की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि प्रमोटर निवेश करेंगे, जिससे बेहतर विकास होगा। बैंक लोन भी मंजूर हो जाएगा, जिससे आपके खजाने में और धन आएगा।

ये भी पढ़ें:गणेश चतुर्थी पर इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी, किस्मत देगी साथ
ये भी पढ़ें:गणेश चतुर्थी पर 2 घंटे 34 मिनट्स का उत्तम मुहूर्त, जानें सुबह से शाम तक मूर्ति स

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुछ महिला जातक हड्डियों से संबंधित समस्याओं से उबर जाएंगी, जबकि बच्चों के घाव भी भर सकते हैं। गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगों को पाचन संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। जो लोग छुट्टियों पर हैं, उन्हें आज साहसिक खेलों में भाग लेने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी भारी सामान न उठाने का ध्यान रखना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर करें ये उपाय, बढ़ेगी सुख-समृद्धि
ये भी पढ़ें:गणेश चतुर्थी पूजा कब करें, जानें मुंबई, दिल्ली समेत 12 शहरों का स्थापना मुहूर्त
Gemini Gemini Horoscope Mithun अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने