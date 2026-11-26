Aaj Ka Mithun Rashifal in hindi: आज का मिथुन राशिफल 26 नवंबर 2026: पढ़ाई और व्यापार के लिए अच्छा दिन। संवेदनशील मन में उठते संकोच से सावधान। जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।

जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और आप उनके काम में सहयोग करेंगे। आज मन में काम पूरा होने का सुख रहेगा। पढ़ने वाले अपनी किताबों पर टिकेंगे और व्यापार में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी। नौकरी में वरिष्ठ आपके काम से प्रसन्न होंगे। दिन का आरंभ कुछ सुस्ती या अकेले रहने की इच्छा के साथ हो सकता है, लेकिन आगे अपनी बात और अपनी मौजूदगी का एहसास मजबूत होगा। सिंह राशि के तीसरे भाव में मार्गी गुरु आपकी पहल को बल देगा। परिणाम कदम उठाने के बाद आएगा। किसी काम के बारे में लगातार सोचते रहने से आगे बढ़कर उसे शुरू करने की जमीन बनेगी। दिन अपने प्रयास का महत्व समझाएगा और पूरे हुए काम से संतोष होगा।

आज का मिथुन राशिफल (26 नवंबर): अच्छी कमाई के योग, काम से सीनियर होंगे खुश करियर राशिफल विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ेंगे और एकाग्रता अच्छी रहेगी। पाठ को समझने में रुचि होगी। पढ़ाई के समय मन बार बार दूसरे विषय पर जाने की स्थिति कम रहेगी। तुला राशि के पांचवें भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेश को उपयोगी बनाएगा तथा पढ़ाई को सहारा देगा। कारोबार करने वाले आत्मविश्वास से काम करेंगे और अच्छी कमाई के योग हैं। कारोबारी बातचीत आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। नौकरीपेशा लोगों के काम से वरिष्ठ प्रसन्न होंगे। अपने किए हुए काम को स्पष्ट रूप में सामने रखने का अवसर रहेगा। जरूरी कार्य की शुरुआत स्वयं करें। आज संतोष केवल तारीफ से नहीं आएगा, अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी होने का एहसास भी अच्छा लगेगा।

धन राशिफल व्यापार से अच्छी कमाई के योग हैं। काम में भरोसा बढ़ेगा और उसी के साथ पैसों को लेकर उम्मीद भी मजबूत होगी। नौकरी में वरिष्ठ की प्रसन्नता को तत्काल वेतन बढ़ने का संकेत मानना ठीक नहीं होगा। आज के संकेत आपके काम की स्वीकार्यता बताते हैं। आरंभिक हिस्से में खर्च का खयाल रहेगा। बाद में ध्यान इस बात पर आएगा कि अपनी कोशिश को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। खर्च की चिंता मन पर रहे तो आर्थिक स्थिति का आकलन वास्तविक जरूरत से करें। नई खरीद या किसी बड़े निवेश के खास परिणाम का स्पष्ट संकेत नहीं है। जो काम हाथ में है, उससे बनने वाली आमदनी आज ज्यादा प्रासंगिक रहेगी।

लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आप उनके साथ सहयोग का भाव रखेंगे और रोजमर्रा की जिम्मेदारी साझा करने में सहजता होगी। अविवाहित लोगों के लिए पड़ोस या रिश्तेदारी की ओर से प्रस्ताव आने की संभावना है। इसे तुरंत किसी बड़े नतीजे तक पहुंचती बात मानने की जल्दबाजी से बचें। परिचय की चर्चा मन में उत्सुकता जगाएगी। अपनी पसंद को लेकर आप अधिक सजग रहेंगे। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के बारहवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के पहले भाव में आएगा। पहले निजी समय की इच्छा होगी, फिर मन ऊंचा और संवेदनशील रहेगा। सामने वाले के शब्दों का असर गहरा होगा। बात समझने के लिए उसे पूरा सुनें।

सेहत राशिफल शुरुआत में थकान की संभावना है और कुछ देर अकेले रहने का मन होगा। दिन आगे बढ़ने पर मन की स्थिति में उठान रहेगा, हालांकि संवेदनशीलता बनी रहेगी। काम और पढ़ाई में एकाग्रता अच्छी होने से आराम का ध्यान पीछे छूटने की संभावना है। यह उत्साह दिन को उपयोगी बनाएगा, पर विश्राम की जरूरत भी अपनी जगह रहेगी। रात को जल्दी सोना राहत देगा। सेहत के बारे में किसी खास समस्या का संकेत नहीं है। आज ज्यादा ध्यान अपनी ऊर्जा को महसूस करने पर रहेगा। शुरू की थकान और बाद के अच्छे मन को एक जैसा मानकर दिन तय करने से बचना उपयोगी होगा। काम पूरा होने की खुशी मानसिक हल्कापन देगी।

शुभ अंक ८

शुभ रंग भूरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें पढ़ाई या काम का सबसे अहम हिस्सा पहले शुरू करें।

क्या न करें परिचय की शुरुआती चर्चा को विवाह का तय फैसला न मानें।