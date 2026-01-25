Hindustan Hindi News
मिथुन राशिफल 26 जनवरी 2026: लवर आपकी बातों को गलत समझेगा, ऑफिस में डेडलाइन का रखें ध्यान

मिथुन राशिफल 26 जनवरी 2026: लवर आपकी बातों को गलत समझेगा, ऑफिस में डेडलाइन का रखें ध्यान

Gemini Horoscope Rashifal Mithun Rashi ka Rashifal 26 January 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सही जाने वाला है। लवर आपकी बातों को गलत समझेगा, ऑफिस में डेडलाइन का रखें ध्यान

Jan 25, 2026 10:18 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Gemini Horoscope Today 26 January 2026 :आज मिथुन राशि वालों को अपने टारगेट से दूर नहीं जाना है, अपने टारगेट के बारे में सोचें और पाने के लिए एफर्ट करें। लवलाइफ आपकी मजबूत होनी चाहिए। ऑफिस में अपनी बेस्ट पर्फोर्मेंस दें। अपनी वेल्थ और हेल्थ दोनों का ध्यान रखें। आज आपकी लवलाइफ बहुत लाइवली रहेगी। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी को ग्रहण करें। इस समय आपकी लाइफ में समृद्धि बनी रहेगी और हेल्थ भी अच्छा रहेगा।

मिथुन लव राशिफल

आज मिथुन राशि वालों की लवलाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपको अपने वर्ड और बयानों को लेकर और अपने काम को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका लवर आपकी बातों को गलत समझ सकता है। इससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। कुछ मामलों में तो रिश्ता टूट भी सकता है। अपने साथी के साथ अधिक समय बिताएं। इससे अधिकांश शिकायतों का समाधान हो जाएगा। किसी पार्टी या समारोह में जाने वाली अविवाहित महिलाओं को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। विवाहित महिलाओं को वैवाहिक मामलों और अपने जीवनसाथी के परिवार से जुड़े विषयों पर बात करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

मिथुन करियर राशिफल

आज मिथुन राशि वालों को डेडलाइन को लेकर खास सावधना रहना चाहिए। आपको फ्रीलांसिंग के मौके आपको मिल सकते हैं, जो आपको अपना टैलेंट दिखाने का अच्छा मौका हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है, तो आपको बिना किसी झुंझलाहट के इन्हें पकड़ लेना चाहिए। आज काम में किसी की आलोचना ना करें, इसकी तरफ ध्यान भी ना दें। आपको ऑफिस को उम्मीदों पर खरा उतरना है। जो लोग जॉब पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अपडेट कर देंगे, उनके लिए इंटरव्यू की लाइन लग जाएगी। विदेश के यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों को बाधाओं को दूर होते हुए देखने को मिलेगा।

मिथुन मनी राशिफल

आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, लोकिन आपको पैसों को खर्च में करने में खास ध्यान देना चाहिए। आपको बड़ी शॉपिंग से इस समय बचना है। खासकर लग्जरी आइटम इस समय ना खरीदें। आज आपको पैसों को लेकर खास ध्यान देना है, कि आप कहां पैसा खर्च कर रहे हैं। आज कुछ महिलाएं दोस्तों के साथ आर्थिक इश्यूज को सुलझा लेंगे। आज बुजुर्गों को घर में किसी मंगलकार्य के पैसा देना होगा, जैसे परिवार में शादी के लिए धन खर्च करना होगा। आप नई प्रोपर्टी इस समय खरीद सकते हैं। आपको इस समय बड़ा पैसा दोस्तों से उधार नहीं लेना है, फिलहाल इससे बचने की कोशिश करें।

मिथुन हेल्थ राशिफल
आज आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कुछ बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द हो सकता है और बच्चों को आजखास ध्यान देना है, आज वायरल फीवर हो सकता है, इसकी वजह से बच्चों को दिक्कत होगी और वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। आपको खास इस बात का ध्यान रखना है कि हैवी चीजों को ना उठाएं, इससे आपको आज दिक्कत हो सकती है, इसके अलावा अगर आप किसी हिल स्टेशन में जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ दवाएं लेकर जानी चाहिए? आपको जंक फूड लेकर नहीं जाना है। इसकी जगह आप हेल्दी डाइट लेकर जा सकते हैं, इसमें खास तौर पर प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
