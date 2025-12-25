मिथुन राशिफल 26 दिसंबर: आज शादीशुदा महिलाएं इस वजह से होंगी परेशान, बुजुर्ग लोगों को होगी ये दिक्कत

संक्षेप: Aaj Ka Mithun Rashi Ka Rashifal, Gemini Horoscope 26 December 2025: राशिचक्र में तीसरे नंबर पर मिथुन राशि आती है। जिन व्यक्तियों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की ही राशि मिथुन होती है। जानें 26 दिसंबर का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

Gemini Horoscope Today 26 December 2025, Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों की लव लाइफ आज अच्छी जाने वाली है। शादीशुदा लोगों को खुलकर बात करने की जरूरत है। प्रोफेशनल लाइफ सही जाएगी। पैसों से जुड़े मामले को आज समझदारी से संभालने की जरूरत है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और इसे आप खुशी-खुशी ही स्वीकार करें क्योंकि करियर में ग्रोथ के लिए ये जरूरी है। अपने हिस्से की मेहनत हमेशा करते रहें। बाकी नीचे विस्तार से जानें कि 26 दिसंबर का पूरा दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

मिथुन लव राशिफल आज मिथुन राशि वालों की लव लाइफ सही जाने वाली है। आज कुछ लोग अपने पार्टनर को पैरेंट्स से मिलवा सकते हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, आज उनकी जिंदगी में कुछ रोमांचक चीजें होंगी। अगर किसी से फोन पर बात करनी है तो दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। आज ऑफिस रोमांस से बचने की पूरी कोशिश करें क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी। आज शादीशुदा महिलाएं ससुराल पक्ष के लोगों के हस्तक्षेप से परेशान हो सकती हैं। इससे उबरने के लिए आप पार्टनर से खुलकर बात कर सकते हैं। इस स्थिति को सेंसेटिव तरीके से सुलझाएं और अपना धैर्य बना रखें।

मिथुन करियर राशिफल आज मिथुन राशि के जातकों को नए असाइनमेंट के जरिए नए अवसर मिल सकते हैं। अच्छी बात ये है कि सीनियर्स को आप पर पूरा भरोसा है और यही वजह है कि अच्छे और जल्दी परिणाम के लिए वो आपको ही चुनते हैं। ऐसे में फोकस के साथ काम करते जाएंगे। मैनेजर और सीनियर्स के साथ तालमेल बैठाकर चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑफिस मीटिंग के दौरान अपनी कम्युनिकेशन स्किल का सहारा लें। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को आज लाभ मिलने की संभावना है। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी आज फायदा होने वाला है। हायर स्टडीज की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स को आज सफलता मिलेगी।

मिथुन आर्थिक राशिफल आज मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। आर्थिक स्थिति सही होने की वजह से आप अपना सारा बकाया चुका सकते हैं। साथ ही बैंक का लोन भी अदा किया जा सकता है। आज कुछ लोग गाड़ी खरीद सकते हैं तो वहीं कुछ लोग अपनी गाड़ी बेच भी सकते हैं। बिजनेस के मामले में समझदारी से फैसले लें। अगर नुकसान से बचना है तो किसी एक्सपर्ट या फिर अनुभवी दोस्त की सलाह जरूर लें। कुछ महिला जातक आज ज्वेलरी खरीद सकती है। जो भी जातक अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का प्लान कर रहे हैं वो आज इस पर विचार कर सकते हैं क्योंकि इस काम के लिए समय सही है। बिजनेस से जुड़े लोग आज प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटा पाने में सफर रहेंगे।

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए 26 दिसंबर का दिन सेहत के लिहाज से सही रहने वाला है। हालांकि कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। दिन शुरुआत एक्सरसाइज या फिर योग से करना सही रहेगा। दिन भर एनर्जेटिक रहने के लिए थोड़ी देर के लिए मेडीटेशन जरूर करें। आज बुजुर्ग लोगों में छाती से जुड़ी कोई दिक्कत आ सकती है। वहीं बच्चों को वायरल फीवर हो सकता है। कुछ लोगों को गले में खराश की दिक्कत हो सकती है। तो वहीं कुछ लोग डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत से परेशान हो सकते हैं। मिथुन राशि के कुछ जातकों को स्किन एलर्जी होने की संभावना है। आज गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सावधान रहें और सीट बेल्ट जरूर पहनें।

मिथुन राशि के गुण ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

प्राकृतिक समानता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

उचित अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com