मिथुन राशिफल 26 अगस्त: आज पैसों के मामले में बहस से बचें, करियर में ईगो अच्छा नहीं

Gemini Horoscope Today, 26 August 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 26 अगस्त 2025: नए प्रेम संबंध को अपना सकते हैं। प्रोफेशनल चुनौतियों से उबरें। आर्थिक रूप से आप अच्छी स्तिथि में रहेंगे। हेल्दी रहने के लिए आप एक सुरक्षित लाइफस्टाइल पसंद करते हैं।

मिथुन लव लाइफ: अपने साथी से बिना शर्त प्यार करें। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। आज प्रेम संबंध में अहंकार से दूरी बनाएं। आपको एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। खुलकर बातचीत भी करनी चाहिए, जिससे आज मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। सिंगल महिलाओं को किसी ईवेंट या फंक्शन में शामिल होने पर प्रस्ताव मिलेंगे। जिन महिलाओं के घर में प्यार के नाम पर अनबन चल रही थी, उन्हें अपने माता-पिता का सपोर्ट मिल सकता है। आप अपने एक्स लवर के साथ समस्याओं को सुलझाने के लिए भी आज का दिन चुन सकते हैं।

करियर राशिफल: अहंकार को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बाधा न बनने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप क्वालिटी से समझौता किए बिना समय सीमा को पूरा करें। आपको अपने करियर में नए मौके मिलेंगे। काम पर सिनीयर्स के साथ मुद्दों को सुलझाना भी अच्छा रहेगा। सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर की उम्मीद हो सकती है। स्वास्थ्य सेवा, आईटी, आतिथ्य, बैंकिंग और वास्तुकला से जुड़े लोगों को विदेश में नए अवसर मिलेंगे। हाइयर एजुकेशन की तलाश कर रहे छात्रों के लिए रास्ते खुल सकते हैं। व्यवसायी भी टैक्स संबंधी समस्याओं को सुलझाने में सफल होंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: कोई भी बड़ा आर्थिक मुद्दा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। व्यावसायिक साझेदारों के साथ धन संबंधी बहस हो सकती है, लेकिन यह गंभीर नहीं होगी। कोई भाई-बहन संपत्ति के नाम पर विवाद पैदा करेगा, और आपकी रुचि न होने के बावजूद, आपको इसमें घसीटा जा सकता है। दोपहर का वक्त किसी दोस्त से जुड़े किसी आर्थिक मुद्दे को सुलझाने के लिए भी अच्छा है। लोन चुकाने या सभी लंबित बकाया चुकाने के लिए भी आज के दिन का चुनाव करें।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा है। आप छाती संबंधी समस्याओं और मुख स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों से उबर सकते हैं। कुछ महिलाओं को त्वचा संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं महसूस हों, तो डॉक्टर से बात करना भी अच्छा रहेगा। आपको अपने सिर के ऊपर भारी सामान उठाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं है, तो दवाइयां लेना न भूलें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com