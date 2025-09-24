मिथुन राशिफल 25 सितंबर: पैसे के मामले में आज सावधानी से प्लान करें, गॉसिप से बचें

Gemini Horoscope Today, 25 September 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 25 सितंबर 2025: आज क्लियर बातचीत आज छोटी-छोटी सफलता दिला सकती है। शांति से बात करें। आसान काम पहले पूरे करें। ध्यान केंद्रित करने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। परिवार के साथ समय बिताने और शाम को किसी सुखद शौक के लिए एनर्जी बचाकर रखें ताकि आपका मूड अच्छा हो। दोस्तों या पड़ोसियों के साथ अपने आइडिया शेयर करें।

मिथुन लव लाइफ: मिथुन राशि वालों आज बातचीत आपके रिश्तों में रोमांस लाएगी। अपने साथी या परिवार के सदस्यों से प्यार भरे शब्द कहें और उनकी बात ध्यान से सुनें। एक नोट, चाहे मजाक या कामों में मदद जैसे छोटे-छोटे सरप्राइज दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों से बात करें या किसी ग्रुप में शामिल हों। कोई सामाजिक व्यक्ति आपकी रुचि जगा सकता है। गॉसिप और जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचें। जब जरूरी हो, तो रीति-रिवाजों और परिवार के बड़े सदस्यों के विचारों का सम्मान करें। ईमानदारी व देखभाल रिश्तों को गहरा करेगी। रोज मुस्कुराएं।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपके आइडिया आसानी से फ्लो होंगे, उन्हें लिखें और विश्वसनीय सहकर्मियों के साथ शेयर करें। कई अधूरे कामों के बजाय एक काम को क्लियर रूप से पूरा करने के लिए चुनें। ऑर्गनाइज रहने के लिए छोटे नोट्स या लिस्ट का उपयोग करें। जब कोई मदद मांगे तो मदद की पेशकश करें तो बिना किसी अहंकार के सलाह स्वीकार करें। ऑफिस में गपशप या जोरदार बहस से बचें। आपका लहजे और प्लानिंग से लीडरशिप क्षमता का परिचय मिलेगा। छोटे-छोटे प्रयास जल्द ही आपको कोई नई जिम्मेदारी या उपयोगी पहचान दिला सकते हैं। आज ही क्लियर छोटे लक्ष्य निर्धारित करें।

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप सावधानी से योजना बनाते हैं तो पैसा स्टेबल रहता है। जरूरी बिलों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और छोटी-छोटी बचत पर ध्यान दें। आज रिस्क भरे निवेश और दिखावटी चीजों से बचें। बड़ी खरीदारी के बारे में परिवार के साथ बात करें। दूसरों से राय लें। कम खर्च वाले कोर्स या शौक पर विचार करें, जिससे बाद में थोड़ी आमदनी हो सके। मिलने वाले अतिरिक्त पैसे में से एक निश्चित छोटी रकम बचाएं। छोटी-छोटी आदतें समय के साथ मजबूत वित्तीय दिनचर्या का निर्माण करेंगी। रोजाना थोड़ी-थोड़ी बचत करें।

सेहत राशिफल: आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। इसे आराम से बैलेंस करें। थोड़ी देर टहलें, बार-बार स्ट्रेचिंग करें और बिना ब्रेक के लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बचें। एनर्जी बनाए रखने के लिए फल, दाल और साबुत अनाज के साथ हल्का शाकाहारी भोजन करें। दिमाग को शांत करने के लिए पानी पिएं और पांच मिनट तक मेडिटेशन का अभ्यास करें। देर रात तक भारी काम करने से बचें और थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ