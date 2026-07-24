मिथुन राशिफल 25 जुलाई 2026: आज अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर न करें, समझदारी से काम लेंगे तो मिलेगी सफलता
आज का दिन व्यस्त रह सकता है, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करें। अपनी योजनाएं हर किसी से साझा करने से बचें और काम पर पूरा ध्यान दें। रिश्तों में धैर्य और समझदारी से बात करें। पैसों के मामलों में जल्दबाजी न करें और सेहत के लिए समय पर भोजन, आराम और तनाव से दूरी बनाए रखें।
Gemini Horoscope Today 25 July 2026: आज का दिन कामकाज के लिहाज से थोड़ा व्यस्त रह सकता है। सुबह से ही कई जिम्मेदारियां एक साथ आ सकती हैं। ऐसे में अगर आप समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो सारे काम पूरे हो जाएंगे। मन में थोड़ी बेचैनी भी रह सकती है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। हर बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं या फिर आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाएं केवल उन्हीं लोगों से साझा करें जिन पर आपको पूरा भरोसा है।
अगर किसी बात को लेकर बहस हो जाए तो शांत रहना ही बेहतर रहेगा। गुस्से में लिया गया फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है। आज आपकी पहचान आपके काम से बनेगी, इसलिए बिना शोर किए अपना काम पूरा करने पर ध्यान दें। दिन के आखिर तक आपको अपनी मेहनत का अच्छा एहसास होगा।
मिथुन राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आज समझदारी दिखाने की जरूरत है। अगर जीवनसाथी या प्रेमी से किसी बात को लेकर नाराजगी है तो उसे सही समय देखकर आराम से कहें। छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने रिश्ते पर शक करना ठीक नहीं होगा। परिवार के लोगों के साथ भी बेवजह की बहस से दूर रहें। अगर घर में किसी बात को लेकर तनाव है तो उसे शांत माहौल में सुलझाने की कोशिश करें। अपने मन की हर बात सभी को बताने की बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से ही साझा करें।
मिथुन राशि का करियर राशिफल
ऑफिस में आज काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। कुछ लोग आपकी गलती निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए हर काम ध्यान से करें और जरूरी कागजात संभालकर रखें। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अच्छी तैयारी के साथ जाएं। छात्रों के लिए भी दिन मेहनत करने का है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अपनी रणनीति हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज कम बोलकर अच्छा काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में आज थोड़ा संभलकर चलें। उधार लेने या देने से बचें। छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बिना जरूरत खरीदारी न करें। अगर किसी निवेश या बड़े खर्च की योजना बना रहे हैं तो पहले सभी शर्तें अच्छी तरह पढ़ लें। किसी के दबाव में आकर पैसा खर्च करना ठीक नहीं रहेगा। अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर ही फैसला लें।
मिथुन राशि स्वास्थ्य राशिफल
आज थकान, कमजोरी या पेट से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाएं और पानी की कमी न होने दें। बाहर का तला-भुना खाना कम खाएं। अगर लंबे समय से आराम नहीं मिला है तो आज अपने शरीर को थोड़ा समय जरूर दें। हल्की सैर, पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी आपको बेहतर महसूस कराएगी।
आज की सलाह: हर बात सभी लोगों से साझा करने की जरूरत नहीं है। शांत रहकर अपना काम करते रहें, सफलता खुद आपके पास आएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र