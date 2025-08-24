मिथुन राशिफल 25 अगस्त: आज जल्दबाजी से बचें, सेविंग्स के लिए अपनाएं ये खास तरीका

Gemini Horoscope Today, 25 August 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन लव लाइफ: आपका आकर्षण आज आपको अच्छे कनेक्शन बनाने में मदद करेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो जिज्ञासा के साथ बातचीत शुरू करें और पसंदीदा व्यक्ति की छोटी-छोटी खुशियों के बारे में पूछें। अगर आप रिलेशन में हैं, तो एक साथ रोमांटिक माहौल बनाएं या कोई ऐसा सरप्राइज दें, जिससे दोनों ही मुस्कुरा सकें। साथ में अच्छे मोमेंट बनाएं, बातों पर ध्यान दें और एक छोटा सा थैंक यू नोट जैसे नए आइडिया आजमाएं।

करियर राशिफल: ऑफिस में क्लियर मैसेज या आइडिया को अपने दिन का मार्गदर्शन करने दें। प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते रहें। किसी नए आइडिया का एक छोटा सा टेस्ट करके परिणाम देखें। देरी से बचने के लिए जरूरी नोट्स, शेड्यूल प्लान और जांच-पड़ताल कर सकते हैं। जहां आपको जरूरत महसूस हो, वहां मदद का हाथ बढ़ाएं। बिना किसी तनाव के फीडबैक स्वीकार करें। छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट उपयोगी सबक सिखाते हैं और एक नया रास्ता खोल सकते हैं। जिज्ञासु बने रहें। सीखते रहें। छोटी-छोटी उपलब्धियों को हर सप्ताह अपने लक्ष्यों की ओर स्थिर गति में बदलें।

फाइनेंशियल लाइफ: हर छोटी खरीदारी में सावधानी बरतें। सेविंग्स करने के लिए रोजाना के पेमेंट की जांच करें। खरीदारी से पहले विकल्पों की तुलना करें। जरूरी डिटेल्स पढ़ें। प्रत्येक छोटी कमाई या प्रॉफिट से एक छोटा सेविंग्स गोल प्लान बनाएं। जहां तक हो सके प्रोग्रेस पर नजर रखें। अगर कोई सौदा बहुत आसान लगता है, तो जल्दबाजी से बचें और जरूरी सवाल पूछें।

सेहत राशिफल: आपका दिमाग आज एक्टिव रहेगा। इसलिए खुद को तरोताजा रखने के लिए थोड़ी देर के लिए सांस लेने के ब्रेक और टहलने का प्रयास कर सकते हैं। नियमित भोजन करें और एनर्जी के लिए हेल्दी स्नैक्स चुनें। मांसपेशियों में खिंचाव को कम करने के लिए कोई एक्टिविटी या स्ट्रेचिंग करें। स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने की लिमिट तय करें। अच्छी नींद के लिए सोने का समय निर्धारित करें। जब आप उदास महसूस करें तो पर्याप्त पानी पिएं और आराम करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com