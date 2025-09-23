Gemini Horoscope Today 24 September 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction मिथुन राशिफल 24 सितंबर: आज खर्च में सावधानी जरूरी, रिस्क भरी भरी योजनाओं से दूर रहें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 24 September 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction

मिथुन राशिफल 24 सितंबर: आज खर्च में सावधानी जरूरी, रिस्क भरी भरी योजनाओं से दूर रहें

Gemini Horoscope Today, 24 September 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 10:32 PM
share Share
Follow Us on
मिथुन राशिफल 24 सितंबर: आज खर्च में सावधानी जरूरी, रिस्क भरी भरी योजनाओं से दूर रहें

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 24 सितंबर 2025: आपकी जिज्ञासा मददगार विचार और दोस्ताना मुलाकातें लेकर आती है। सुनने और क्लियर सवाल पूछने के लिए समय निकालें। उपयोगी विचारों को नोट करें। तरोताजा होने के लिए थोड़ा आराम करें। छोटे-छोटे चुनाव आज नए रास्ते खोल सकते हैं। दूसरों के साथ योजनाओं को शेयर करें। मदद के छोटे-छोटे प्रस्तावों को स्वीकार करें और प्रगति का आनंद लें।

मिथुन लव लाइफ: आपके शब्द दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। छोटी-छोटी बातें और ईमानदार भावनाओं को सौम्य तरीके से साझा करें। अगर आप सिंगल हैं, तो एक दोस्ताना मैसेज या साझा शौक दिलचस्पी पैदा कर सकता है। अगर किसी रिलेशन में हैं, तो एक छोटी, मजेदार गतिविधि की योजना बनाएं। छोटी-छोटी इच्छाओं के बारे में बात करें। भावनाओं को क्लियर रूप से जाहिर करें। छोटी-छोटी बातें हंसी और करीबियां बढ़ाएगी। आज छोटे-छोटे सरप्राइज साझा करें और विनम्रता से बोलें।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपके आइडिया नोट्स के साथ संतुलित होने पर उपयोगी होते हैं। एक नया विचार लिखें, उसे शांत तरीके से शेयर करें। टीमवर्क और विश्वास बनाए रखने के लिए किसी सहकर्मी को किसी छोटे काम में मदद करें। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। जरूरत पड़ने पर फैक्ट्स की जांच करने के लिए पीछे हटें। प्रोजेक्ट्स पर छोटी-छोटी, लगातार निगरानी, देखभाल का संकेत देगी। लीडरशिप से एक छोटा सा नया मौका मिल सकता है। क्लियर नोट्स रखें और हर मीटिंग के बाद कार्रवाई करें।

ये भी पढ़ें:चंद्र-मंगल की चाल बनाएगी महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों को मिलेगी अच्छी खबर
ये भी पढ़ें:दिवाली के बाद राहु की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों को खूब होगा लाभ

फाइनेंशियल लाइफ: जल्दी-जल्दी खर्च करने से सावधान रहें। कीमतों और विकल्पों की तुलना करने के लिए समय निकालें। खरीदारी से पहले एक छोटी लिस्ट बनाएं और उस पर टिके रहें। बिलों की जांच के बाद एक छोटा सा रिफंड या बचत का सुझाव मिल सकता है। परिवार के साथ धन योजनाएं शेयर करें और गोल्स बनाएं। जोखिम भरी योजनाओं या जल्दबाजी के वादों से बचें। लगातार बचत और सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल करने से समय के साथ आराम और चिंताएं कम होंगी। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, थोड़ी बचत करें और परिवार से सलाह लें।

सेहत राशिफल: छोटे ब्रेक और हल्की-फुल्की गतिविधियों के साथ अपने मन को संतुलित रखें। तरोताजा होने के लिए ब्रेक के दौरान थोड़ी देर टहलें, हल्की सांसें लें या आसान स्ट्रेचिंग करें। सोने का समय फिक्स रखें और बहुत ज्यादा देर तक नाश्ता करने से बचें, जो आपको थका देता है। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो किसी शांत दोस्त से बात करें। छोटी-छोटी, नियमित हेल्दी आदतें एनर्जी बढ़ाएंगी और आपको कई दिनों तक खुश रहने में मदद करेंगी। धीरे-धीरे चलें, अच्छी तरह आराम करें, पानी पिएं और खुद से प्यार से बात करें।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 24 सितंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Gemini Gemini Horoscope Mithun
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने