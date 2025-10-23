मिथुन राशिफल 24 अक्टूबर: मिथुन राशि वाले मीटिंग में अपना सुझाव दें, धन के मामले में इस काम से बचें

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 24 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 24 अक्टूबर 2025: मिथुन राशि आपकी जिज्ञासा आज नए अवसर खोलती है। क्लियर सवाल पूछें और छोटे-छोटे आइडिया शेयर करें। सीखने के छोटे-छोटे काम आपके लिए मददगार साबित होंगे। रात तक, अपने नोट्स को ऑर्गनाइज करें। अच्छी नींद लें और नई योजनाओं के लिए तैयार हो जाएं।

मिथुन लव लाइफ: आपका तेज दिमाग आज बातचीत को आनंदमय बना देगा। आसान शब्दों में अपनी बात कहें और सवाल पूछें। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी छोटी-सी मीटिंग या इवेंट में जाएं या उन मैसेज का जवाब दें, जिन्हें आपने अनदेखा किया था। एक सुखद बातचीत आगे बढ़ सकती है। कपल्स के लिए, कोई मजेदार मोमेंट शेयर करें। अपने साथी के दिन के बारे में सुनें। दिल की बातें करते समय एक साथ कई काम करने से बचें। छोटे-छोटे इशारे, एक नोट, एक छोटी-सी कॉल, या किसी छोटे-मोटे काम में मदद, आज रिश्ते में रोमांस लाएगा और नजदीकियां बढ़ाएगा।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपको नए आइडिया आएंगे, उन पर नजर रखने के लिए उन्हें लिख लें। मीटिंग में एक छोटा-सा सुझाव दें, लेकिन दूसरों को भी बोलने दें। अगर कोई काम क्लियर न लगे, तो समय बचाने के लिए आसान उदाहरण मांगें। टीमवर्क को पॉजिटिव अपडेट और छोटे-छोटे साझा कदमों से फायदा होता है। कई कामों में ध्यान बांटने से बचें। एक काम पूरा करें, फिर अगला शुरू करें। दोपहर तक, खुद को रिचार्ज करने और स्टेबल रहने के लिए एक छोटा ब्रेक लें।

फाइनेंशियल लाइफ: आपकी तेज सोच आज छोटे-छोटे पैसों के अवसरों को पहचानने में मदद करती है। हाल के बिल देखें और सब्सक्रिप्शन की जांच करें। ध्यान से देखने पर आपको थोड़ा रिफंड या कोई सस्ता प्लान मिल सकता है। रिस्क भरे दांव लगाने या अचानक बड़ी खरीदारी करने से बचें। अगर आप कोई खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो लागत की तुलना करने के लिए थोड़ी देर के लिए कहें। किसी गड़बड़ी से बचने के लिए परिवार के किसी सदस्य के साथ अपनी आर्थिक योजनाएं शेयर करें। छोटी-छोटी, लगातार बचत, चाहे छोटी-छोटी ही क्यों न हों, आने वाले हफ्तों में खुशनुमा माहौल लाएगी।

सेहत राशिफल: आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। इसलिए छोटे-छोटे ब्रेक और आसान सांस लेने के व्यायाम से तनाव को शांत करें। ताजी हवा के लिए बाहर टहलें। तनाव कम करने के लिए अपने शरीर को धीरे-धीरे हिलाएं। पर्याप्त पानी पिएं। एनर्जी के लिए हल्के, सेहतमंद नाश्ते का चुनाव करें। रोज नींद लें और बेहतर आराम के लिए सोने से एक घंटा पहले स्क्रीन की रोशनी कम कर दें। अगर आपको अचानक सिरदर्द या थकान महसूस हो, तो काम रोक दें और अपनी आंखों को आराम दें। छोटे-छोटे कदम आज आपकी शक्ति को बढ़ाएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ