आज का मिथुन राशिफल (24 नवंबर): केतु किसी काम को बीच में छोड़ देने का मन बनाएंगे
Gemini Horoscope, Aaj Ka Mithun Rashifal in hindi: आज का मिथुन राशिफल 24 नवंबर 2026: खर्च संभालने और मित्रों से मिलने के लिए अच्छा दिन। घर खरीदने की जल्दबाजी से सावधान। जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।
आज का मिथुन राशिफल: घर में आज भावनात्मक सहारे की जरूरत महसूस होगी। अपने फैसलों पर भरोसा कुछ कम रहेगा और किसी अपने से बात करने का मन होगा। परिचित माहौल में भी मन पूरी तरह हल्का नहीं लगेगा। छोटी बात को लेकर भीतर संशय बना रहेगा। खर्च आमदनी से अधिक रहने के संकेत हैं, इसलिए पैसे का सवाल मन पर अलग वजन रखेगा। दिन की शुरुआत किसी मित्र की अच्छी खबर से होगी और उससे कुछ देर खुशी मिलेगी। उसके बाद अकेले बैठने की इच्छा बढ़ेगी। घर में बातचीत की जरूरत और चुप रहने की इच्छा साथ रहेंगी। जीवनसाथी की नाराजगी की संभावना भी है। आज किसी आर्थिक नुकसान की आशंका को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। मन की अस्थिरता में जल्द फैसला लेने से सावधान रहें।
आज का मिथुन राशिफल (24 नवंबर): केतु किसी काम को बीच में छोड़ देने का मन बनाएंगे
करियर राशिफल
विद्यार्थियों का समय गैरजरूरी गतिविधियों में निकलने की संभावना है। पढ़ाई के लिए बैठकर भी ध्यान दूसरी ओर जाएगा। काम शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के बीच अंतर महसूस होगा। सिंह राशि के तीसरे भाव में केतु प्रयासों से पीछे हटने और किसी काम को बीच में छोड़ देने का मन बनाएगा। वहीं इसी राशि के तीसरे भाव में मार्गी मंगल जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट जोड़ देगा। इससे कभी तेजी से आगे बढ़ने की इच्छा होगी और कभी काम छोड़ने का मन होगा। कारोबारियों की लंबी यात्रा की संभावना है, लेकिन उसके नतीजे बहुत अच्छे रहने के संकेत नहीं हैं। दफ्तर की रोज की जिम्मेदारी भी आज अपेक्षाकृत भारी लगेगी। पढ़ाई या काम का छोटा हिस्सा तय करके उसे पूरा करें।
धन राशिफल
आज कमाई की तुलना में खर्च का पलड़ा भारी रहने के संकेत हैं। धन निकलने की बात बार-बार सामने आएगी और बची रकम को लेकर चिंता होगी। किसी तरह के नुकसान की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए आज का आर्थिक माहौल सहज लाभ का भरोसा नहीं देता। किसी खर्च को टालने की इच्छा होगी, फिर भी सामने की जरूरत ध्यान मांगेगी। आमदनी से जुड़ी चर्चा में आपकी रुचि रहेगी, लेकिन उससे तुरंत राहत मिलने का दावा नहीं है। किसी परिचित की अच्छी खबर सुनकर अपनी स्थिति की तुलना करने का मन होगा। इस तुलना से बेचैनी बढ़ेगी। आज के लिए उपलब्ध रकम और जरूरी खर्च के बीच स्पष्ट सीमा तय करें। आर्थिक फैसले में जल्दबाजी से दूरी उपयोगी रहेगी।
प्रेम और रिश्ते
जीवनसाथी के नाराज होने की संभावना है। आपकी चुप्पी या छोटी चिड़चिड़ाहट से बातचीत में खिंचाव महसूस होगा। अपने मन की बात कहना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत कैसे करें, इसे लेकर झिझक रहेगी। आज सहारे की जरूरत सबसे अधिक अपने संबंधों में महसूस होगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में मेष राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के बारहवें भाव में आएगा। शुरू में मित्रों से संपर्क और अच्छी खबर का सुख मिलेगा, फिर एकांत की चाह बढ़ेगी। घर के लोग पास होंगे, फिर भी कुछ समय अपने में रहने का मन होगा। अपनी परेशानी को शांत शब्दों में कहें। बातचीत में समझे जाने की जरूरत स्पष्ट रहेगी।
सेहत राशिफल
थकान महसूस होने की संभावना है और आराम की जरूरत ज्यादा लगेगी। खाने को लेकर लापरवाही आज ठीक नहीं रहेगी। व्यस्तता या अनमनेपन में भोजन का क्रम प्रभावित हो सकता है। मन का बोझ शरीर की ऊर्जा कम महसूस करा सकता है। भीड़ और लगातार बातचीत के बाद अकेले बैठने की इच्छा होगी। स्वास्थ्य के बारे में आज संकेत सावधानी का है, किसी खास बीमारी का नहीं। आराम मिलने पर दिन का खिंचाव कुछ हल्का लगने की संभावना है। जल्दी सोना राहत देगा। भोजन का समय तय रखें। रात करीब आने पर बाहर की हलचल से दूरी अच्छी लगेगी और शांत माहौल में अपने दिन को समेटने का मन होगा।
शुभ अंक
६
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
किसी भरोसेमंद अपने से मन की बात साझा करें।
क्या न करें
पढ़ाई के समय फोन पर गैरजरूरी बातचीत में न उलझें।
कल का राशिफल
कल खर्च आमदनी से अधिक रहने के संकेत हैं। छोटे भाई या बहन से परेशानी की संभावना है। जीवनसाथी से कड़वाहट बढ़ सकती है। निवेश और सेहत में सावधानी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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