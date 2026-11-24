Gemini Horoscope, Aaj Ka Mithun Rashifal in hindi: आज का मिथुन राशिफल 24 नवंबर 2026: खर्च संभालने और मित्रों से मिलने के लिए अच्छा दिन। घर खरीदने की जल्दबाजी से सावधान। जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।

आज का मिथुन राशिफल (24 नवंबर): केतु किसी काम को बीच में छोड़ देने का मन बनाएंगे

आज का मिथुन राशिफल: घर में आज भावनात्मक सहारे की जरूरत महसूस होगी। अपने फैसलों पर भरोसा कुछ कम रहेगा और किसी अपने से बात करने का मन होगा। परिचित माहौल में भी मन पूरी तरह हल्का नहीं लगेगा। छोटी बात को लेकर भीतर संशय बना रहेगा। खर्च आमदनी से अधिक रहने के संकेत हैं, इसलिए पैसे का सवाल मन पर अलग वजन रखेगा। दिन की शुरुआत किसी मित्र की अच्छी खबर से होगी और उससे कुछ देर खुशी मिलेगी। उसके बाद अकेले बैठने की इच्छा बढ़ेगी। घर में बातचीत की जरूरत और चुप रहने की इच्छा साथ रहेंगी। जीवनसाथी की नाराजगी की संभावना भी है। आज किसी आर्थिक नुकसान की आशंका को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। मन की अस्थिरता में जल्द फैसला लेने से सावधान रहें।

आज का मिथुन राशिफल (24 नवंबर): केतु किसी काम को बीच में छोड़ देने का मन बनाएंगे करियर राशिफल विद्यार्थियों का समय गैरजरूरी गतिविधियों में निकलने की संभावना है। पढ़ाई के लिए बैठकर भी ध्यान दूसरी ओर जाएगा। काम शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के बीच अंतर महसूस होगा। सिंह राशि के तीसरे भाव में केतु प्रयासों से पीछे हटने और किसी काम को बीच में छोड़ देने का मन बनाएगा। वहीं इसी राशि के तीसरे भाव में मार्गी मंगल जोश के साथ छोटी चिड़चिड़ाहट जोड़ देगा। इससे कभी तेजी से आगे बढ़ने की इच्छा होगी और कभी काम छोड़ने का मन होगा। कारोबारियों की लंबी यात्रा की संभावना है, लेकिन उसके नतीजे बहुत अच्छे रहने के संकेत नहीं हैं। दफ्तर की रोज की जिम्मेदारी भी आज अपेक्षाकृत भारी लगेगी। पढ़ाई या काम का छोटा हिस्सा तय करके उसे पूरा करें।

धन राशिफल आज कमाई की तुलना में खर्च का पलड़ा भारी रहने के संकेत हैं। धन निकलने की बात बार-बार सामने आएगी और बची रकम को लेकर चिंता होगी। किसी तरह के नुकसान की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए आज का आर्थिक माहौल सहज लाभ का भरोसा नहीं देता। किसी खर्च को टालने की इच्छा होगी, फिर भी सामने की जरूरत ध्यान मांगेगी। आमदनी से जुड़ी चर्चा में आपकी रुचि रहेगी, लेकिन उससे तुरंत राहत मिलने का दावा नहीं है। किसी परिचित की अच्छी खबर सुनकर अपनी स्थिति की तुलना करने का मन होगा। इस तुलना से बेचैनी बढ़ेगी। आज के लिए उपलब्ध रकम और जरूरी खर्च के बीच स्पष्ट सीमा तय करें। आर्थिक फैसले में जल्दबाजी से दूरी उपयोगी रहेगी।

प्रेम और रिश्ते जीवनसाथी के नाराज होने की संभावना है। आपकी चुप्पी या छोटी चिड़चिड़ाहट से बातचीत में खिंचाव महसूस होगा। अपने मन की बात कहना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत कैसे करें, इसे लेकर झिझक रहेगी। आज सहारे की जरूरत सबसे अधिक अपने संबंधों में महसूस होगी। चंद्रमा दिन की शुरुआत में मेष राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के बारहवें भाव में आएगा। शुरू में मित्रों से संपर्क और अच्छी खबर का सुख मिलेगा, फिर एकांत की चाह बढ़ेगी। घर के लोग पास होंगे, फिर भी कुछ समय अपने में रहने का मन होगा। अपनी परेशानी को शांत शब्दों में कहें। बातचीत में समझे जाने की जरूरत स्पष्ट रहेगी।

सेहत राशिफल थकान महसूस होने की संभावना है और आराम की जरूरत ज्यादा लगेगी। खाने को लेकर लापरवाही आज ठीक नहीं रहेगी। व्यस्तता या अनमनेपन में भोजन का क्रम प्रभावित हो सकता है। मन का बोझ शरीर की ऊर्जा कम महसूस करा सकता है। भीड़ और लगातार बातचीत के बाद अकेले बैठने की इच्छा होगी। स्वास्थ्य के बारे में आज संकेत सावधानी का है, किसी खास बीमारी का नहीं। आराम मिलने पर दिन का खिंचाव कुछ हल्का लगने की संभावना है। जल्दी सोना राहत देगा। भोजन का समय तय रखें। रात करीब आने पर बाहर की हलचल से दूरी अच्छी लगेगी और शांत माहौल में अपने दिन को समेटने का मन होगा।

शुभ अंक

६

शुभ रंग

नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें किसी भरोसेमंद अपने से मन की बात साझा करें।

क्या न करें पढ़ाई के समय फोन पर गैरजरूरी बातचीत में न उलझें।