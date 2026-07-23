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मिथुन राशिफल 24 जुलाई 2026: आज पूरे हो सकते हैं रुके हुए काम, आपकी मेहनत ला सकती है रंग, पढ़ें आज का भविष्यफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रह सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी और कारोबार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पैसों के मामलों में समझदारी से फैसला लें और सेहत का भी ध्यान रखें।

Gemini Horoscope Today AAJ KA MITHUN RASHIFAL 23 July 2026 FUTURE PREDICTIONS
Gemini Horoscope Today

Gemini Horoscope Today 24 July 2026: आज का दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है। सुबह से ही काम करने का मन रहेगा और कई जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई काम टल रहा था तो आज उसे खत्म करने की कोशिश करें। आपकी बातों का असर लोगों पर पड़ेगा और लोग आपकी राय को ध्यान से सुनेंगे। ऑफिस हो या कारोबार, अपनी जिम्मेदारियां समय पर पूरी करने की कोशिश करें। छोटी बातों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि वही आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी रिश्तेदार या दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। दिनभर व्यस्तता रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा काम अपने ऊपर न लें। जितना जरूरी हो उतना ही करें। बेवजह तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आराम और काम, दोनों का संतुलन बनाए रखेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा।

मिथुन राशि का लव राशिफल

रिश्तों के मामले में दिन ठीक रहेगा। अगर काम की वजह से अपने लोगों को समय नहीं दे पा रहे थे तो आज वह कमी पूरी हो सकती है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ खुलकर बातें होंगी और आप दोनों एक-दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर पहले किसी बात को लेकर नाराजगी थी तो उसे खत्म करने का सही समय है। नए रिश्ते की शुरुआत करने वाले लोग जल्दबाजी न करें। पहले सामने वाले को समझें। परिवार के साथ बैठकर समय बिताने से मन खुश रहेगा और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा।

मिथुन राशि का करियर राशिफल

छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी मेहनत का फायदा मिल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए दिन व्यस्त रहेगा, लेकिन समय पर काम पूरा करने से अधिकारियों की तारीफ मिल सकती है। टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। कारोबार करने वालों को नए ग्राहक या नई डील मिलने की संभावना है। अगर किसी काम से बाहर जाना पड़े तो पहले पूरी योजना बना लें। कलाकारों, खिलाड़ियों और रचनात्मक काम करने वालों को भी अच्छी खबर मिल सकती है।

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मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। कमाई होती रहेगी, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। घर, यात्रा या जरूरी कामों पर पैसा लग सकता है। बिना सोचे-समझे किसी बड़ी योजना में पैसा न लगाएं। किसी की बातों में आकर निवेश करने से बचें। पुराने बिल या बाकी भुगतान समय पर कर दें। अगर खर्च का हिसाब बनाकर चलेंगे तो आगे परेशानी नहीं होगी। छोटी बचत भी आने वाले समय में काम आएगी।

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मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत ठीक रहेगी। शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन काम के चक्कर में खाना छोड़ना ठीक नहीं है। समय पर भोजन करें और दिनभर पानी पीते रहें। अगर लंबे समय तक बैठे रहकर काम करते हैं तो बीच-बीच में उठकर थोड़ा टहल लें। शाम को थोड़ा आराम करें और समय पर सोने की कोशिश करें। इससे थकान भी कम होगी और अगले दिन भी आप तरोताजा महसूस करेंगे।

आज की सलाह: काम पूरी लगन से करें, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। जल्दबाजी से बचें और अपनों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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