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मिथुन राशिफल 24 अप्रैल 2026: मिथुन राशि वाले दिनभर चले संभलकर, जल्दबाजी में लिए फैसले कर सकते हैं परेशान

Apr 23, 2026 09:17 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 24 April 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 अप्रैल 2026 का दिन…

मिथुन राशिफल 24 अप्रैल 2026: मिथुन राशि वाले दिनभर चले संभलकर, जल्दबाजी में लिए फैसले कर सकते हैं परेशान

Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal, मिथुन राशिफल 24 अप्रैल 2026: आज का दिन आसान होते-होते अचानक व्यस्त हो सकता है। एक मैसेज से प्लान बनेगा, और वही प्लान दो-तीन और काम जोड़ सकता है। शुक्र आपकी राशि में आ गए हैं, इसलिए बातचीत, मूवमेंट और लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा। शुरुआत में यह अच्छा लगेगा, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हर छोटी चीज को तुरंत हां बोल दिया जाए। आज दिन तब बेहतर चलेगा जब आप हर बात पर तुरंत हामी न भरें। जो अच्छा लगे, उसे थोड़ा समय दें। हर मौके को तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं है। थोड़ा रुकेंगे तो समझ आएगा कि क्या सच में जरूरी है और क्या बस उस समय अच्छा लग रहा था।

आगे पढ़ें मिथुन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

मिथुन राशि का लव राशिफल- आज बातों-बातों में आकर्षण जल्दी बन सकता है। किसी से बातचीत अच्छी लगेगी और कनेक्शन जल्दी महसूस हो सकता है। लेकिन हर अच्छी बातचीत का मतलब मजबूत रिश्ता नहीं होता। असली बात तब समझ आती है जब शुरुआती एक्साइटमेंट थोड़ा कम होता है। सिंगल लोग ध्यान रखें कि एक साथ कई जगह दिल न लगाएं। रिश्ते में हैं तो देखें कि हल्की-फुल्की बातें रिश्ते को बेहतर बना रही हैं या किसी जरूरी बात से बचा जा रहा है। प्यार में हल्कापन अच्छा है, लेकिन उसमें सच्चाई भी होनी चाहिए।

मिथुन राशि का करियर राशिफल- आज कई काम एक साथ आसान लग सकते हैं। कोई काम छोटा लगेगा, कोई जल्दी खत्म होने वाला लगेगा, और आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे काम बढ़ेंगे, दिन थोड़ा बिखरा हुआ लग सकता है। नौकरी में हैं तो वही काम लें जिसे सही तरीके से पूरा कर सकें। बिजनेस में हैं तो एक सही बातचीत या एक अच्छा फैसला ज्यादा काम आएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर रहेगा कि एक टॉपिक खत्म करके ही दूसरे पर जाएं।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल- आज छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। एक छोटी चीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी और पता नहीं चलता कि पैसा कहां जा रहा है। हर खर्च छोटा लगेगा, लेकिन मिलाकर बड़ा असर कर सकता है। पैसों के मामले में आज ध्यान देना जरूरी है। कुछ खरीदने से पहले सोचें कि सच में जरूरत है या बस उस समय अच्छा लग रहा है। एक सही ‘ना’ आपको काफी पैसा बचा सकता है।

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मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज दिमाग ज्यादा व्यस्त रह सकता है और यही थकान का कारण बन सकता है। नींद हल्की हो सकती है, शरीर में जकड़न या बेचैनी महसूस हो सकती है। जरूरी है कि आप थोड़ा ब्रेक लें। लगातार कुछ न कुछ करते रहने के बजाय थोड़ी देर शांत बैठें। पानी ज्यादा पिएं और खुद को ज्यादा चीजों में उलझाने से बचें।

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सलाह- हर खाली समय को भरना जरूरी नहीं है। थोड़ा खाली समय ही आपको दिन का असली फायदा देगा।

लकी नंबर: 5

लकी रंग: लॉन ग्रीन

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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