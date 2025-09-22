Gemini Horoscope Today 23 September 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction मिथुन राशिफल 23 सितंबर: आज धन लाभ के लिए करें ये काम, रखें नजर, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मिथुन राशिफल 23 सितंबर: आज धन लाभ के लिए करें ये काम, रखें नजर

Gemini Horoscope Today, 23 September 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 10:27 PM
Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 23 सितंबर 2025: आपकी ज्ञासा आपको उपयोगी विकल्पों की ओर ले जाती है। क्लियर सवाल पूछें, उत्तर भी सुनें और एक छोटा सा आइडिया आजमाएं। कार्यों पर फोकस रखें। आसान लिस्ट बनाकर उपयोग करें। मददगार अवसरों के लिए किसी दोस्त से बात करें। आपकी तेज सोच और शब्द निरंतर सुधार और सरप्राइज ला सकते हैं।

मिथुन लव लाइफ: आज आपके शब्द मधुर अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। प्यार भरा मैसेज शेयर करें, भावनाओं के बारे में पूछें। ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे चुटकुले या तारीफ लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अगर आप सिंगल हैं, तो एक छोटी सी बातचीत दोस्ती में बदल सकती है। अगर किसी रिलेशन में हैं, तो समय और ध्यान दें। साथ में कोई नया आसान प्लान आजमाएं, जैसे कि छोटी सैर। जल्दबाजी में बात करने से बचें। भावनाओं को धीरे-धीरे बढ़ने दें। सवाल और ईमानदारी भरे जवाब आज आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेंगे। परवाह दिखाएं।

करियर राशिफल: ऑफिस में अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल स्मार्ट सवाल पूछने और सीखने के लिए करें। नोट्स लें ताकि आइडिया क्लियर रहें। एक समय में एक छोटा सा काम करें। टीम के साथियों के साथ छोटी-छोटी अपडेट शेयर करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें मदद करें। अगर कोई ऑप्शन सामने आए, तो बड़े कदम उठाने से पहले उसे छोटे लेवल को परखें। आपकी मिलनसार बातचीत और जिज्ञासा लोगों को आपके काम पर भरोसा दिलाएगी और मददगार अवसर प्रदान करेगी। साथ ही आप पॉजिटिव फीडबैक भी स्वीकार करेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप छोटे-छोटे कदम उठाते हैं और बारीकियों की जांच करते हैं, तो धन का मामला प्रॉफिटेबल रहता है। जरूरी चीजों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करें। हर हफ्ते थोड़ी बचत करें। ऐसे जल्दबाजी वाले डीसीजन लेने से बचें, जो रोमांचक तो लगें, लेकिन जरूरी न हों। अगर कोई पैसों के मामले में मदद की पेशकश करता है, तो उसकी सलाह सुनें और गौर करें। छोटी-छोटी, नियमित बचत और सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल आपकी योजनाओं की रक्षा करेगी और आपको बिना तनाव के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगी। एक जार रखें और उसमें अपने गोल्स इकट्ठा करना शुरू करें। प्रगति पर नजर रखें।

सेहत राशिफल: हल्की-फुल्की दिनचर्या और अच्छे आराम से आपके स्वास्थ्य को लाभ होता है। थोड़ा टहलें, और सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें। फलों और सब्जियों वाला संतुलित भोजन करें। ऐसा भारी खाने से बचें, जो आपको स्लो कर दे। अपनी आंखों और दिमाग को आराम देने के लिए पढ़ाई या काम करते समय छोटे-छोटे ब्रेक लें। अगर आप नॉर्मल से ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, तो किसी परिवार के सदस्य को बताएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

