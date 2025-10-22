मिथुन राशिफल 23 अक्टूबर: धन के मामले पर नजर रखें, इमोशनल होकर बड़े फैसले न लें

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 23 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन लव लाइफ: मिथुन राशि वालों, आज आपके शब्द कोमल और रोमांटिक महसूस होंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए व्यक्ति के साथ हल्की-फुल्की बातचीत शुरू करें। ह्यूमर मदद करता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो बोलने से ज्यादा सुनें और अपने पार्टनर के दिन के बारे में आसान सवाल पूछें। छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा सोचने से बचें। छोटे-छोटे सरप्राइज, जैसे कोई नोट या कोई प्यार भरी कॉल, बहुत मायने रखेगी। सोने से पहले साथ में कुछ सुकून भरे पल बिताएं।

करियर राशिफल: आज के दिन मिथुन राशि वालों, आपकी तेज सोच काम में मददगार साबित होगी। उन कामों पर ध्यान केंद्रित करें, जिनमें बातचीत और छोटी बैठकों की आवश्यकता होती है। प्रॉब्लम से बचने के लिए बोलने से पहले जरूरी बातों को लिख लें। किसी ऐसे साथी की मदद करें, जो अटका हुआ लग रहा हो। आपका नया विचार किसी भी प्रोसेस को आसान बना सकता है। एक साथ कई प्रोजेक्ट्स के बीच बदलाव करने से बचें। अपने दिमाग को फिर से फ्रेश रखने और फोकस के साथ काम करने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। कल के लिए नोट्स बनाकर दिन का अंत करें।

फाइनेंशियल लाइफ: मिथुन राशि वालों, वित्तीय स्थिति एक्टिव लेकिन मैनेजेबल दिख रही है। पैटर्न देखने के लिए आज छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें। इमोशनल खरीदारी से बचें और बड़े फैसले लेने से पहले एक दिन इंतजार करें। कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, भले ही छोटा हो, अलग रखें। अगर कोई साझा लागत का सुझाव देता है, तो शर्तों को क्लियर रूप से पढ़ें। किसी छोटे काम से थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई आपके बजट में मदद करेगी। बाद में रिटर्न या क्लेम करना आसान बनाने के लिए डिजिटल रसीदें इकट्ठा करें। फिजूलखर्ची से बचने के लिए सब्सक्रिप्शन की जांच करें।

सेहत राशिफल: मिथुन राशि वालों आपकी एनर्जी हाई है। अपने मन को शांत करने के लिए व्यायाम से शुरुआत करें। नियमित समय पर पौष्टिक भोजन करें। अगर आप फल, सब्जियां, अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल करते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दें। तनाव दूर करने के लिए 20 मिनट तक टहलें, डांस करें या स्ट्रेचिंग करें। सोने के समय के दौरान स्क्रीन देखने से बचें और दोपहर में कैफीन का सेवन कम करें। आज रात को नॉर्मल दिनचर्या बनाए रखें ताकि आइडिया क्लियर रहें और आप नई योजनाओं के लिए तैयार होकर सुबह जल्दी उठ सकें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ