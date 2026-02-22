मिथुन राशिफल 23 फरवरी: मिथुन राशि आज पेमेंट करने से पहले करें ये काम, गॉसिप में डिसीजन लेने से बचें
Gemini Horoscope Today 23 February 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today 23 February 2026: AAJ KA MITHUN RASHIFAL, मिथुन राशिफल 23 फरवरी 2026: मिथुन राशि वालों आज के दिन जिज्ञासा आपका मार्गदर्शन करेगी। आइडिया समझाने के लिए क्लियर शब्दों का इस्तेमाल करें और ध्यान से सुनें। छोटे छोटे सीखने वाले काम और छोटे क्रिएटिव प्रोजेक्ट आजमाएं। एक साथ बहुत सारे काम शुरू करने से बचें। एक्टिविटी के बीच आराम करें। दोस्ताना बातचीत से दिक्कतें सॉल्व करने में मदद मिलती है और आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। आज आपका दिमाग तेज है और सीखने के लिए तैयार है। आइडिया शेयर करें, दोस्ताना सवाल पूछें, छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करें, और मजेदार काम के बाद अब खुशी से आराम करें।
मिथुन राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपकी बातों में आकर्षण और अपनापन नजर आएगा। प्यार से बात करें और ध्यान से सुनें। मजेदार कहानियां शेयर करें या छोटी-मोटी दोस्ताना आउटिंग का प्लान बनाएं। अगर आपका कोई पार्टनर है, तो छोटी-छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहें और जब प्लान बदलें तो सब्र भी रखें। सिंगल लोग सीखते समय या किसी कम्युनिटी इवेंट में लोगों से मिल सकते हैं। गॉसिप या जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। ईमानदारी और हल्का-फुल्का मजाक रिश्तों को और गहरा बनाता है।
मिथुन राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
काम पर आज के दिन जब आप अपने तेज आइडिया को आसान तरीके से समझाते हैं तो वे निखर के सामने आते हैं। छोटे स्टेप्स में प्लान शेयर करें और मददगार सवाल पूछें। टीम के सदस्यों को खुशमिजाज एनर्जी और आपके क्लियर नोट्स पसंद आएंगे। एक साथ बहुत सारे काम करने से बचें। एक टास्क खत्म करें फिर दूसरा शुरू करें। आज कोई छोटा नया टूल या टिप सीखें। अपनी डेस्क क्लियर रखें और अपने मैसेज अच्छे से लिखें। लगातार फोकस और दोस्ताना बातचीत से आपको काम पूरे करने और नए मददगार कॉन्टैक्ट बनाने में मदद मिलेगी, जो जल्द ही बढ़ सकते हैं।
मिथुन राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
अगर आप आज छोटे-छोटे कदम उठाते हैं तो पैसा का मामला स्टेबल दिखता है। आप जो कमाते हैं उसमें से थोड़ी सेविंग्स भी करें और तेजी से खर्च करने से बचें। बिलों के बारे में मैसेज देखें और पेमेंट करने से पहले डिटेल्स कंफर्म करें। पड़ोसियों को पढ़ाने या उनकी मदद करने से एक्स्ट्रा कमाने का एक छोटा सा मौका मिल सकता है। परिवार के साथ आसान पैसे के लक्ष्य शेयर करें ताकि प्लान मैच करें। खर्चों और गिफ्ट्स के लिए एक छोटी नोटबुक या डायरी रखें। अभी सोच-समझकर लिए गए छोटे-छोटे डिसीजन बाद में शांति से बचत करने और रोजाना की जरूरतों के लिए सुरक्षा बनाने में मदद करते हैं।
मिथुन राशि के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आज आपकी एनर्जी तेजी से बढ़ सकती है। आज के दिन हल्के आराम से बैलेंस बनाए रखें। जब आप उठें तो गहरी सांस लें और कुछ मिनट स्ट्रेच करें। बार-बार पानी का सेवन करें और गर्म खाना खाएं। अपनी आंखों और दिमाग को आराम देने के लिए पढ़ाई या काम के दौरान छोटे ब्रेक लें। थोड़ी धूप और मुस्कान के लिए बाहर निकलें। देर रात भारी स्नैक्स से बचें। अच्छी तरह से रिफ़्रेश होने के लिए रोजाना से जल्दी सोएं। अभी थोड़ी सी देखभाल आपके शरीर और दिमाग को शांत रखती है और सेहत अच्छी रहती है।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा