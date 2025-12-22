मिथुन राशिफल 23 दिसंबर: मिथुन राशि आज ऑनलाइन शॉपिंग से बचें, मैसेज भेजने से पहले करें ये काम

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 23 December 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

मिथुन राशि आज ऑनलाइन शॉपिंग से बचें, मैसेज भेजने से पहले करें ये काम मिथुन राशि का आज का लव राशिफल: आज के दिन अच्छी बातचीत आपके चेहरे पर मुस्कान और नजदीकी लाएगी। अपने पार्टनर को खास महसूस कराने के लिए एक छोटी कहानी या एक अच्छी तारीफ़ शेयर करें। ध्यान से सुनें और रोज की छोटी-मोटी दिक्कतों के बारे में पूछें। साथ में कोई छोटी मजेदार एक्टिविटी प्लान करें, जैसे कि थोड़ी देर टहलना या साथ में एक कप चाय पीना, और हंसी-मजाक भी करें। ये रोमांस भरी बातें और प्लान आपके प्यार और भरोसे को बढ़ाएंगे। बाद में एक प्यार भरा नोट भेजें।

मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल: आज काम की छोटी-मोटी समस्या को सुलझाने के लिए अपनी बातचीत की स्किल्स का इस्तेमाल करें। मीटिंग में क्लियर बोलें, एक आइडिया शेयर करें, और खुद को प्रोडक्टिव रखने के लिए छोटे नोट्स लिखें। किसी टीम के साथी की किसी छोटे काम में मदद करें। आज के दिन टीम वर्क से काम तेजी से होंगे। जल्दबाजी से बचें। आज के दिन मैसेज भेजने से पहले फैक्ट्स की जांच करें।

मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन जब आप प्राथमिकताओं की लिस्ट बनाते हैं तो धन से जुड़े फैसले ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। पहले जरूरी जरूरतों के लिए सेविंग्स करें और फिर एक्स्ट्रा चीजों के लिए प्लान बनाएं। जल्दी में ऑनलाइन खरीदारी से बचें और प्रोडक्ट रिव्यू देखें या किसी भरोसेमंद दोस्त से पूछें। पैटर्न पहचानने के लिए रोज के खर्चों का एक आसान रिकॉर्ड बनाएं। थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स जुड़ती जाती है। जब भी संभव हो सस्ता ट्रैवल या खाना चुनें। आगे शांत और अच्छे दिनों के लिए एक छोटा इमरजेंसी फंड रखें। सब्सक्रिप्शन की जांच करें और एक्स्ट्रा चीजें कैंसिल करें।

मिथुन राशि का आज का सेहत राशिफल: आज के दिन छोटे ब्रेक लेकर अपने मन और शरीर को संतुलन में रखें। आपकी बॉडी को एक्टिव रखें, आंखों को आराम देने के लिए पलकें झपकाएं, और कंधों को स्ट्रेच करें। हर घंटे थोड़ा टहलें और तनाव होने पर गहरी सांसें लें। हल्का, फ्रेश खाना खाएं और स्टेबल रहने के लिए पानी का सेवन करें। देर रात भारी स्नैक्स से बचें और सोने से पहले एक शांत रूटीन आजमाएं। अभी छोटे-छोटे हेल्दी कदम आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे और कामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। किसी दोस्त के साथ छोटे ब्रीदिंग एक्सरसाइज आजमाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ