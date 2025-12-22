Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 23 December 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction
मिथुन राशिफल 23 दिसंबर: मिथुन राशि आज ऑनलाइन शॉपिंग से बचें, मैसेज भेजने से पहले करें ये काम

मिथुन राशिफल 23 दिसंबर: मिथुन राशि आज ऑनलाइन शॉपिंग से बचें, मैसेज भेजने से पहले करें ये काम

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today, 23 December 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Dec 22, 2025 10:35 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Horoscope Today 23 December 2025 Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल 23 दिसंबर 2025: आपका तेज दिमाग आज आपको उपयोगी आइडियाज सीखने और शेयर करने में मदद करेगा। किसी दोस्त से बात करें, एक आसान प्लान चुनें, और एक छोटा लक्ष्य तय करें। छोटे नोट्स और क्लियर स्टेप्स आपके आइडियाज को एक्शन में बदल देंगे। दयालु रहें, जरूरी सवाल पूछें, और शाम से पहले एक जरूरी काम पूरा करें। आज आपका तेज दिमाग सीखने के लिए उपयोगी मौके ढूंढ सकता है। दोस्ताना बातचीत और एक छोटा प्लान छोटे आइडियाज को तेजी से क्लियर अगले स्टेप्स में बदल देगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिथुन राशि आज ऑनलाइन शॉपिंग से बचें, मैसेज भेजने से पहले करें ये काम

मिथुन राशि का आज का लव राशिफल: आज के दिन अच्छी बातचीत आपके चेहरे पर मुस्कान और नजदीकी लाएगी। अपने पार्टनर को खास महसूस कराने के लिए एक छोटी कहानी या एक अच्छी तारीफ़ शेयर करें। ध्यान से सुनें और रोज की छोटी-मोटी दिक्कतों के बारे में पूछें। साथ में कोई छोटी मजेदार एक्टिविटी प्लान करें, जैसे कि थोड़ी देर टहलना या साथ में एक कप चाय पीना, और हंसी-मजाक भी करें। ये रोमांस भरी बातें और प्लान आपके प्यार और भरोसे को बढ़ाएंगे। बाद में एक प्यार भरा नोट भेजें।

ये भी पढ़ें:शनि की चाल बदलने से बदलेगा इन 3 राशियों का भाग्य, होगा बंपर लाभ
ये भी पढ़ें:25 दिसंबर से इन राशियों के दिन किसी वरदान से कम नहीं, मंगल करेंगे गोचर

मिथुन राशि का आज का करियर राशिफल: आज काम की छोटी-मोटी समस्या को सुलझाने के लिए अपनी बातचीत की स्किल्स का इस्तेमाल करें। मीटिंग में क्लियर बोलें, एक आइडिया शेयर करें, और खुद को प्रोडक्टिव रखने के लिए छोटे नोट्स लिखें। किसी टीम के साथी की किसी छोटे काम में मदद करें। आज के दिन टीम वर्क से काम तेजी से होंगे। जल्दबाजी से बचें। आज के दिन मैसेज भेजने से पहले फैक्ट्स की जांच करें।

मिथुन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन जब आप प्राथमिकताओं की लिस्ट बनाते हैं तो धन से जुड़े फैसले ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। पहले जरूरी जरूरतों के लिए सेविंग्स करें और फिर एक्स्ट्रा चीजों के लिए प्लान बनाएं। जल्दी में ऑनलाइन खरीदारी से बचें और प्रोडक्ट रिव्यू देखें या किसी भरोसेमंद दोस्त से पूछें। पैटर्न पहचानने के लिए रोज के खर्चों का एक आसान रिकॉर्ड बनाएं। थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स जुड़ती जाती है। जब भी संभव हो सस्ता ट्रैवल या खाना चुनें। आगे शांत और अच्छे दिनों के लिए एक छोटा इमरजेंसी फंड रखें। सब्सक्रिप्शन की जांच करें और एक्स्ट्रा चीजें कैंसिल करें।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 12 राशियों के लिए 22-28 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:धन कमाने में बेहद तेज होती हैं ये 4 राशियां, हर मोड पर भाग्य देता है साथ

मिथुन राशि का आज का सेहत राशिफल: आज के दिन छोटे ब्रेक लेकर अपने मन और शरीर को संतुलन में रखें। आपकी बॉडी को एक्टिव रखें, आंखों को आराम देने के लिए पलकें झपकाएं, और कंधों को स्ट्रेच करें। हर घंटे थोड़ा टहलें और तनाव होने पर गहरी सांसें लें। हल्का, फ्रेश खाना खाएं और स्टेबल रहने के लिए पानी का सेवन करें। देर रात भारी स्नैक्स से बचें और सोने से पहले एक शांत रूटीन आजमाएं। अभी छोटे-छोटे हेल्दी कदम आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे और कामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। किसी दोस्त के साथ छोटे ब्रीदिंग एक्सरसाइज आजमाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Mithun Gemini Gemini Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने