मिथुन राशिफल 23 अगस्त: आज बिलों की एक छोटी लिस्ट बनाएं, एक साथ कई टास्क करने से बचें

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान Fri, 22 Aug 2025 09:21 PM
Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 23 अगस्त 2025: मिथुन राशि वालों को आज विचारों का फ्लो और बातचीत आपको नए रास्ते देखने में मदद कर सकती है। ज्यादा जानने के लिए स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करें और सिंपल सवाल पूछें। अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए छोटे एक्सप्रेरिमेंट करें और फिर जो काम करता है उसे फिर से करें। फ्लेक्सिबल रहें लेकिन एक प्लान बनाएं ताकि आपकी ग्रोथ स्थिर और लाभकारी हो और मुस्कुराएं।

मिथुन लव राशिफल- कनेक्शन जीवंत लगते हैं। अपने आइडिया शेयर करें और बारीकी से सुनें। अगर सिंगल हैं, तो एक छोटे ग्रुप की एक्टिविटी में शामिल हों या किसी को एक प्यार भरे टेक्स्ट के साथ मैसेज भेजें। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो चीजों को फ्रेश रखने के लिए प्लानिंग और मनोरंजक लक्ष्यों के बारे में बात करना चाहिए। एक छोटा नोट या गाने शेयर जैसे छोटे सरप्राइज दिल को गर्म कर देंगे। छोटे-मोटे झगड़ों के दौरान कठोर शब्दों से बचें, फीलिंग्स को शांति से समझाने के लिए रुकें।

मिथुन करियर राशिफल- काम के दौरान आपका तेज दिमाग नए एंगल ढूंढता है। क्लियर स्टेप शेयर करें और मैसेज छोटे रखें ताकि दूसरे लोग फॉलो करें। टेस्ट करने और सिंपल रिजल्ट दिखाने के लिए एक आइडिया चुनें। अगर आप पढ़ाते या समझाते हैं, तो लोगों को तेजी से सीखने में मदद करने के लिए उदाहरण का इस्तेमाल करें। एक साथ कई टास्क करने से बचें क्योंकि फोकस बेस्ट रिजल्ट दिलाता है। टीम के साथ छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और मदद करने वालों को शुक्रिया कहें।

मिथुन आर्थिक राशिफल- जब आपका प्लान क्लियर बनता है तो धन की स्थिति सही लगती है। बिलों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और एक्स्ट्रा बिलों के लिए सिंपल ब्राउंड्री सेट करें। खरीदने से पहले प्राइज की तुलना करें और महंगे लगने वाले ऑप्शन के लिए एक दिन का इंतजार करें। छोटी बचत, जैसे स्नैक्स लाना या कम महंगे विकल्प चुनना, आपके बैलेंस में मदद करते हैं। अगर कोई डील का ऑफर देता है, तो उसे ध्यान से पढ़ें और सवाल पूछें।

मिथुन सेहत राशिफल- आपका माइंड तेज चलता है, इसे थोड़ा आराम देकर स्लो करें। सांस लेने के एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग की कोशिश करें और पास में पानी रखें। रेगुलर खाना खाएं और बिजी होने पर खाना छोड़ने से बचें। अपना माइंड क्लियर करने और फोकस रीसेट करने के लिए छोटी-छोटी सैर करें। सोने में मदद के लिए देर तक स्क्रीन देखने को सीमित करें और सोने से पहले हल्की रोशनी का इस्तेमाल करें। अगर आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो अपने आप से प्यार से बात करें और अपने शरीर को आराम देने और अच्छी तरह से आराम करने के लिए हॉट बाथ लें या लाइट म्यूजिक सुनें।

मिथुन राशि के गुण-

ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

