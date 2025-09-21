Gemini Horoscope Today 22 September 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction मिथुन राशिफल 22 सितंबर: आज ऑफर अपनाने के पहले करें ये काम, करियर में सावधानी बरतें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Gemini Horoscope Today 22 September 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction

मिथुन राशिफल 22 सितंबर: आज ऑफर अपनाने के पहले करें ये काम, करियर में सावधानी बरतें

Gemini Horoscope Today, 22 September 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 10:41 PM
Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 22 सितंबर 2025: आज आप जिज्ञासु और तेज हैं। सवाल पूछें, छोटे नोट्स लिखें और ध्यान से सुनें। किसी दोस्त के साथ एक उपयोगी आइडिया शेयर करें। कई काम एक साथ न करें। छोटा प्रोजेक्ट चुनें और उसे पूरा करें। रात तक आराम करें और कल के लिए पॉजिटिव योजना बनाएं।

मिथुन लव लाइफ: शब्द आपके लिए रोमांस लेकर आते हैं। किसी को बताएं कि आपको उनकी कोई छोटी सी बात पसंद है या नहीं। अगर सिंगल हैं, तो मिलनसार बनें। ऐसे ग्रुप में शामिल हों, जहां लोग अपने शौक शेयर करते हों। कपल्स कोई गेम खेलें, एक छोटा नोट लिखें, आसान योजनाओं पर बात करते हुए समय बिताएं। ऐसे मजाक से बचें, जो भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। ध्यान से सुनने से आपके बीच रोमांस बढ़ेगा। छोटे, ईमानदार कार्य आज विश्वास और मुस्कान पैदा करेंगे।

करियर राशिफल: आज आपके स्मार्ट आइडिया काम पर मददगार साबित होंगे। टीम के किसी सदस्य के साथ अपने आइडिया साझा करें, योजना बनाएं, और मदद करने की पेशकश करें। शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने में सावधानी बरतें। विनम्रता से बात करने से रास्ते खुलेंगे। डिटेल्स देखें। कोई छोटी-सी नई तरकीब सीखें, जिससे काम आसान हो जाए। छोटे, निरंतर प्रयास विश्वास का निर्माण करेंगे। जल्द ही नए अवसरों के लिए जगह बनाएंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन का मामला संतुलित दिख रहा है। खर्च करने से पहले एक छोटी लिस्ट बनाएं और जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। छोटी-छोटी बचत अलग रखें। ध्यान रखें कि बिल समय पर चुकाए जा रहे हैं। अगर कोई कोई ऑफर देता है, तो डिटेल्स पढ़ें और सवाल पूछें। खर्चों पर नजर रखने के लिए नोटबुक जैसे सरल उपकरणों का उपयोग करें। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से थोड़ी मदद मिल सकती है।

सेहत राशिफल: आज आपके मन और शरीर को छोटी-छोटी आदतों की जरूरत है। कुछ मिनट टहलें। स्ट्रेचिंग करें, बार-बार पानी पिएं, और थकान होने पर आराम करें। किसी काम से पहले थोड़ी देर के लिए रुककर शांत महसूस करें। देर रात तक स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से बचें। ताजे फल, अनाज और ऐसे स्नैक्स खाएं, जो आपको अच्छा महसूस कराएं। समय पर सोएं और शांत दिनचर्या बनाए रखें ताकि आप कल सुबह तरोताजा होकर उठ सकें। छोटी-छोटी खुशियों का आनंद ले सकें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

