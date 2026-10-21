आज का मिथुन राशिफल (22 अक्टूबर 2026): आज धन की बातचीत में कठोर भाषा से बचें
Gemini Horoscope Today 22 October 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today 22 October 2026 AAJ KA MITHUN RASHIFAL, मिथुन राशिफल : जन्म चंद्र राशि के आधार पर आज पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के नौवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, मार्गदर्शन और किसी विषय को व्यापक नजरिए से समझना उपयोगी हो सकता है। इसे भाग्य के भरोसे तैयारी छोड़ने का संकेत न मानें। राहु कुंभ राशि के नौवें भाव और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी बड़े विचारों को रोजमर्रा के प्रयास और स्पष्ट संवाद से जोड़ने की जरूरत बताती है। किसी आकर्षक विचार से प्रभावित होने पर उसके स्रोत और उपयोगिता की जांच करें। आज अच्छा प्रश्न पूछना, जल्द निष्कर्ष देने से अधिक मददगार हो सकता है। अपनी धारणा बदलने की गुंजाइश भी रखें।
आज का मिथुन राशिफल (22 अक्टूबर 2026): आज धन की बातचीत में कठोर भाषा से बचें
करियर राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। काम की जवाबदेही, तय मानकों और लगातार भरोसेमंद परिणाम देने का महत्व रहेगा। इसे पदोन्नति या रुकावट का निश्चित संकेत न समझें। यदि कोई काम आपके नाम से जा रहा है, तो अंतिम प्रति स्वयं जांचें। समय या संसाधन कम हों तो संबंधित व्यक्ति को पहले बताना बेहतर होगा। बुध तुला राशि के पांचवें भाव में है। विचारों को क्रम देना, प्रस्तुति सुधारना और किसी विषय को उदाहरण से समझाना उपयोगी रह सकता है। विद्यार्थियों को केवल पढ़ने के बजाय प्रश्न हल करके अपनी समझ परखनी चाहिए। शिक्षक की सलाह को पाठ्यक्रम और अपनी तैयारी के स्तर से मिलाएं। प्रशिक्षण चुन रहे हों तो उसकी सामग्री, शुल्क और वास्तविक उपयोग देखें। प्रमाणपत्र के आकर्षण में कमजोर पाठ्यक्रम न चुनें।
धन राशिफल
गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में उच्च स्थिति में है। संसाधनों का सोच समझकर उपयोग, सीखने पर उचित खर्च और धन संबंधी बातचीत में संतुलन उपयोगी हो सकते हैं। फिर भी अपेक्षा से अधिक कमाई निश्चित मानना उचित नहीं। पहले जरूरी भुगतान, फिर बचत और उसके बाद वैकल्पिक खर्च का क्रम रखें। मंगल भी कर्क राशि के दूसरे भाव में नीच स्थिति में है। आर्थिक बातचीत में जल्दबाजी या कठोर भाषा से बचना बेहतर रहेगा। किसी विवाद का कारण ग्रह को न मानें। यदि परिवार के साथ साझा खरीद करनी है, तो रकम और हिस्सेदारी पहले तय करें। निवेश का निर्णय केवल प्रशंसा, उत्साह या किसी परिचित के अनुभव पर न लें।
लव राशिफल
अपनी बात सही साबित करने की कोशिश में सामने वाले का अनुभव छोटा न करें। यदि साथी से असहमति हो तो तत्काल भविष्य के बड़े निष्कर्ष निकालने के बजाय वर्तमान विषय स्पष्ट करें। घर में किसी उपलब्धि की खबर मिले तो खुशी साझा करें, लेकिन उसे अपनी प्रतिष्ठा की कसौटी न बनाएं। संतान हो तो उसके प्रयास की सराहना करें, केवल परिणाम की नहीं। नए संबंध में बातचीत अच्छी लग सकती है, फिर भी भरोसा व्यवहार और निरंतरता देखकर बनाएं। किसी मित्र की सलाह निजी संबंध में लागू करने से पहले दोनों की परिस्थितियों का फर्क समझें। अनकही अपेक्षा को शांत शब्दों में कहना उपयोगी रहेगा।
सेहत राशिफल
जानकारी, संदेश और योजनाओं की अधिकता से मन बिखरा महसूस हो सकता है। एक समय में एक काम करना और अनावश्यक सूचनाएं सीमित रखना मददगार रहेगा। शारीरिक रूप से ठीक महसूस करें तब भी भोजन, पानी और नींद की नियमितता बनाए रखें। पढ़ाई या दफ्तर के काम में लगातार स्क्रीन देखनी पड़ती हो तो बीच में नजर हटाएं और शरीर को आराम दें। मन की बेचैनी को तुरंत किसी बीमारी का नाम न दें। यदि चिंता लंबे समय तक बनी रहे या रोजमर्रा के काम प्रभावित हों, तो योग्य विशेषज्ञ से बात करना उचित रहेगा।
शुभ अंक- ५
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
आज मिली किसी महत्वपूर्ण सलाह का स्रोत जांचें और उससे जुड़ा एक व्यावहारिक कदम तय करें। अपने काम या पढ़ाई की प्रगति का छोटा लिखित विवरण रखें, ताकि अनुमान के बजाय वास्तविक स्थिति समझ सकें।
क्या न करें
संभावित कमाई को पक्का मानकर खर्च न बढ़ाएं। बहस में पुरानी शिकायतों का ढेर लगाने, बिना जांच जानकारी आगे भेजने और किसी पाठ्यक्रम के प्रचार को उसकी गुणवत्ता का प्रमाण मानने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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