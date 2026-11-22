Aaj Ka Mithun Rashifal 22 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 22 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Gemini Horoscope Today 22 November 2026 Mithun Rashifal, आज का मिथुन राशिफल: मन में उम्मीद रहेगी और लंबे समय से अटकी इच्छा पूरी होने की संभावना आपको उत्साहित रखेगी। आज अच्छी आमदनी के संकेत हैं। अपने लोगों के बीच बैठने का मन होगा और बड़े भाई या बहन का सहयोग आपके काम आने के योग हैं। किसी मित्र की अच्छी खबर दिन की बातचीत में खुशी जोड़ेगी। आपकी अपनी पहल का महत्व रहेगा, इसलिए शुरू किए हुए काम में आगे की दिशा दिखाई देगी। सिंह राशि के तीसरे भाव में गुरु साहस बढ़ाएगा और प्रयास को उपयोगी बनाएगा। नतीजे कदम उठाने के बाद आने के संकेत हैं। किसी परिचित से बात शुरू करने की झिझक कम होगी। समाज में सम्मान मिलने की संभावना है और लोगों के बीच अपनी जगह को लेकर अच्छा महसूस करेंगे। दिन में मिलने वाला अपनापन उस इच्छा को फिर जीवित करेगा, जिसे आप काफी समय से मन में रखे हुए थे।

एक नजर में: आमदनी और अपनों से मेलजोल के लिए अच्छा दिन। वरिष्ठों से बात में अकड़ से सावधान।

आज का मिथुन राशिफल (22 नवंबर): गुरु बढ़ाएंगे साहस, कदम उठाने के बाद मिलेगा रिजल्ट करियर राशिफल काम में आपकी पहल असर दिखाने के योग रखती है। किसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए अपना पक्ष सामने रखना उपयोगी रहेगा। नौकरी में अधिकार और आत्मसम्मान की बात प्रमुख होगी। वृश्चिक राशि के छठे भाव में सूर्य वरिष्ठों से जुड़े काम और अपनी जिम्मेदारी को केंद्र में लाएगा। दफ्तर के साथी से चर्चा में आपको अपने हिस्से की भूमिका स्पष्ट करनी होगी। सम्मान पाने की इच्छा मजबूत रहेगी, मगर वरिष्ठों के हर शब्द को निजी प्रतिष्ठा से जोड़ना उलझन बढ़ाएगा। विद्यार्थियों के लिए प्रयास शुरू करना सबसे अहम रहेगा। कठिन प्रश्न पर पहली कोशिश के बाद समझ बढ़ने के योग हैं। बड़े भाई या बहन का सहयोग तैयारी की दिशा स्पष्ट करने में काम आ सकता है। आज जिस काम की शुरुआत आपके हाथ में है, उसका पहला ठोस हिस्सा पूरा करें।

धन राशिफल कमाई के लिए दिन अनुकूल है और अच्छी आय होने के संकेत हैं। लंबे इंतजार से जुड़ी कोई इच्छा आर्थिक स्थिति सुधरने पर पूरी होने की संभावना रखती है। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आमदनी का विषय सामने रहेगा और मित्रों से संपर्क बढ़ेगा। सावधि जमा या म्यूचुअल फंड में निवेश पर विचार करने के लिए दिन अनुकूल है। इसे निश्चित लाभ का आश्वासन न मानें। अपनी रकम को भविष्य के लिए रखने की इच्छा होगी। आज हाथ में आए धन को केवल तत्काल खर्च के नजरिये से नहीं देखेंगे। परिवार की किसी पुरानी चाह पर भी बातचीत होगी। निवेश की रकम तय करते समय निकट की जरूरत के लिए हिस्सा अलग रखें।

लव राशिफल जीवनसाथी के साथ प्रेम भरा समय बीतेगा। रोज की जिम्मेदारियों के बीच भी आप दोनों को एक दूसरे के लिए समय मिलेगा। बातचीत केवल काम की जरूरत तक सीमित नहीं रहेगी। कोई पुरानी साझा इच्छा फिर चर्चा में आएगी और साथ होने का सुख स्पष्ट महसूस होगा। बड़े भाई या बहन के सहयोग से जुड़ाव मजबूत रहेगा। किसी बात में उनका साथ मिलने के योग हैं, जिससे आपकी कोशिश आसान हो सकती है। दोस्तों से मेलजोल रहेगा और किसी मित्र की अच्छी खबर सुनकर मन प्रसन्न होगा। सामाजिक दायरे में सम्मान मिलने की संभावना भी है। आज अपने लोगों के बीच आपकी मौजूदगी अर्थपूर्ण लगेगी। जीवनसाथी के साथ मिलने वाले समय को दूसरी बातचीत से बार बार न तोड़ें। शाम की मुलाकात में अपनापन रहेगा।

सेहत राशिफल मन का उत्साह दिन की गतिविधियों में साथ देगा। लोगों से मिलना अच्छा लगेगा और अपनी बात साझा करने की इच्छा बनी रहेगी। सेहत में किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है, इसलिए केवल अच्छे मन के आधार पर अपनी क्षमता से अधिक काम उठा लेना उचित नहीं होगा। मेलजोल के बीच आराम का समय कम पड़ सकता है। सम्मान और काम की चिंता साथ आने पर मानसिक व्यस्तता बढ़ेगी। दिन की गति संतुलित रखने से सहजता रहने की संभावना है। कुछ देर शांत बैठने का समय रखें। अपने लोगों के साथ बीता अच्छा समय मन को हल्का करेगा।

शुभ अंक: ४

शुभ रंग: नीला

शुभ मुहूर्त: अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें: बड़े भाई या बहन से अपने रुके काम की बात करें। सहयोग मिलने की संभावना है।