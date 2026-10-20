आज का मिथुन राशिफल (21 अक्टूबर): आज किसी भुगतान की शर्त समझ न आए तो करें ये काम
Gemini Horoscope Today 21 October 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।
Gemini Horoscope Today 21 October 2026 AAJ KA MITHUN RASHIFAL, मिथुन राशिफल : आज गति से अधिक स्पष्टता उपयोगी रहेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम का अंतिम हिस्सा है, जो सुबह जल्दी समाप्त हो जाएगा, इसलिए शुरुआती घंटों में शांत गति रखना और जरूरी विवरण जांचना उपयोगी रहेगा, किसी अनिष्ट की आशंका करना नहीं। सुबह के शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कुंभ राशि के नौवें भाव में आ जाएगा। इसके बाद पढ़ाई, मार्गदर्शन और किसी विचार को नए नजरिए से देखना उपयोगी हो सकता है। सलाह की विश्वसनीयता फिर भी परखें। वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है, इसलिए काम की जवाबदेही और लगातार परिणाम देना महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छे अवसर की संभावना को हर क्षेत्र में सफलता का आश्वासन न समझें।
आज का मिथुन राशिफल (21 अक्टूबर): आज किसी भुगतान की शर्त समझ न आए तो करें ये काम
करियर राशिफल
आज सौंपे गए काम में अपेक्षित परिणाम और जमा करने की प्रक्रिया पहले समझ लें। किसी निर्देश का अर्थ अस्पष्ट हो तो अनुमान से आगे बढ़ने के बजाय छोटा प्रश्न पूछना समय बचाएगा। नौकरी बदलने या नई भूमिका की बातचीत हो तो जिम्मेदारियों का लिखित विवरण मांगें। कारोबार में ग्राहक की पसंद समझने के बाद ही प्रस्ताव अंतिम करें। बुध तुला राशि के पांचवें भाव में है। पढ़ाई, लेखन और किसी विचार को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ उत्तर जांचने की आदत भी रखनी चाहिए। कठिन विषय को छोटे प्रश्नों में बांटें और अभ्यास पूरा होने पर अपनी गलतियां देखें। किसी शिक्षक की बात उपयोगी लगे तो उसका एक हिस्सा आजमाएं। केवल नई विधि मिलने से तैयारी पूरी नहीं हो जाती, उसके लिए दोहराव भी जरूरी है।
धन राशिफल
गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में उच्च स्थिति में है। संसाधनों के सोच समझकर उपयोग, सीखने पर उचित खर्च और आर्थिक बातचीत में संयम के लिए यह उपयोगी संदर्भ है। फिर भी लाभ निश्चित नहीं है। परिवार के बजट पर चर्चा करते समय उपलब्ध रकम और अपेक्षित रकम अलग रखें। सट्टे या तेजी से लाभ देने वाले प्रस्तावों को आज की सफलता का रास्ता न मानें। निवेश का निर्णय अपनी जोखिम क्षमता, जरूरत और सत्यापित जानकारी पर लें। किसी भुगतान की शर्त समझ न आए तो स्पष्टीकरण मांगें। छोटी नियमित कटौतियों और सदस्यताओं की समीक्षा से खर्च की तस्वीर स्पष्ट हो सकती है। बचत के लिए पहले से तय व्यवस्था बिना ठोस जरूरत न तोड़ें।
लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में है। यह संयुक्त धुरी बड़े विचारों और रोजमर्रा के संवाद के बीच संतुलन की जरूरत दिखाती है। रिश्ते पर लंबी राय देने से पहले सामने वाले की वास्तविक जरूरत पूछें। साथी के साथ मुलाकात या बातचीत संभव हो तो उसे किसी परीक्षा की तरह न लें। प्रेम व्यक्त करने में सहजता रखें, प्रतिक्रिया का दबाव नहीं। परिवार में पढ़ाई या भविष्य को लेकर मतभेद हो तो विकल्पों की जानकारी साथ रखें। बच्चों की कोशिश की सराहना करें, लेकिन उनसे अपने उत्साह के अनुरूप परिणाम की अपेक्षा न जोड़ें। छोटी, स्पष्ट बातचीत गलतफहमी घटाने में मदद कर सकती है।
सेहत राशिफल
शुरुआती बेचैनी या ध्यान बंटने को पूरे दिन की स्थिति न मानें। सामान्य दिनचर्या पर लौटने के लिए काम की सूची छोटी करना और बीच में विराम लेना उपयोगी रहेगा। भोजन जल्दी जल्दी करने के बजाय आराम से करें। स्क्रीन पर पढ़ते या काम करते हों तो आंखों और शरीर को नियमित अंतराल पर राहत दें। अच्छा महसूस होने पर भी नींद और आराम की जरूरत को अनदेखा न करें। कोई पुरानी परेशानी हो तो निर्धारित देखभाल जारी रखें। लगातार बने लक्षणों के बारे में चिकित्सक से बात करें, केवल सामान्य राशिफल के आधार पर अपने स्वास्थ्य का निष्कर्ष न निकालें।
शुभ अंक- ५
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
जिस बात पर निर्णय लेना है, उसके तथ्य और अपनी धारणा अलग लिखें। एक भरोसेमंद स्रोत से जानकारी जांचें। पढ़ाई में नया विषय जोड़ने से पहले पुराने अभ्यास की गलतियां सुधार लें।
क्या न करें
शुरुआती उलझन में कोई जरूरी अवसर तुरंत खारिज न करें। किसी की आत्मविश्वास भरी सलाह को प्रमाण न मानें और लाभ की जल्दी में उधार लेकर जोखिम वाला निवेश करने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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