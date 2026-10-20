आज का मिथुन राशिफल (21 अक्टूबर): आज किसी भुगतान की शर्त समझ न आए तो करें ये काम

Gemini Horoscope Today 21 October 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today 21 October 2026 AAJ KA MITHUN RASHIFAL, मिथुन राशिफल : आज गति से अधिक स्पष्टता उपयोगी रहेगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम का अंतिम हिस्सा है, जो सुबह जल्दी समाप्त हो जाएगा, इसलिए शुरुआती घंटों में शांत गति रखना और जरूरी विवरण जांचना उपयोगी रहेगा, किसी अनिष्ट की आशंका करना नहीं। सुबह के शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कुंभ राशि के नौवें भाव में आ जाएगा। इसके बाद पढ़ाई, मार्गदर्शन और किसी विचार को नए नजरिए से देखना उपयोगी हो सकता है। सलाह की विश्वसनीयता फिर भी परखें। वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है, इसलिए काम की जवाबदेही और लगातार परिणाम देना महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छे अवसर की संभावना को हर क्षेत्र में सफलता का आश्वासन न समझें।

धन राशिफल गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में उच्च स्थिति में है। संसाधनों के सोच समझकर उपयोग, सीखने पर उचित खर्च और आर्थिक बातचीत में संयम के लिए यह उपयोगी संदर्भ है। फिर भी लाभ निश्चित नहीं है। परिवार के बजट पर चर्चा करते समय उपलब्ध रकम और अपेक्षित रकम अलग रखें। सट्टे या तेजी से लाभ देने वाले प्रस्तावों को आज की सफलता का रास्ता न मानें। निवेश का निर्णय अपनी जोखिम क्षमता, जरूरत और सत्यापित जानकारी पर लें। किसी भुगतान की शर्त समझ न आए तो स्पष्टीकरण मांगें। छोटी नियमित कटौतियों और सदस्यताओं की समीक्षा से खर्च की तस्वीर स्पष्ट हो सकती है। बचत के लिए पहले से तय व्यवस्था बिना ठोस जरूरत न तोड़ें।

लव राशिफल राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में है। यह संयुक्त धुरी बड़े विचारों और रोजमर्रा के संवाद के बीच संतुलन की जरूरत दिखाती है। रिश्ते पर लंबी राय देने से पहले सामने वाले की वास्तविक जरूरत पूछें। साथी के साथ मुलाकात या बातचीत संभव हो तो उसे किसी परीक्षा की तरह न लें। प्रेम व्यक्त करने में सहजता रखें, प्रतिक्रिया का दबाव नहीं। परिवार में पढ़ाई या भविष्य को लेकर मतभेद हो तो विकल्पों की जानकारी साथ रखें। बच्चों की कोशिश की सराहना करें, लेकिन उनसे अपने उत्साह के अनुरूप परिणाम की अपेक्षा न जोड़ें। छोटी, स्पष्ट बातचीत गलतफहमी घटाने में मदद कर सकती है।

सेहत राशिफल शुरुआती बेचैनी या ध्यान बंटने को पूरे दिन की स्थिति न मानें। सामान्य दिनचर्या पर लौटने के लिए काम की सूची छोटी करना और बीच में विराम लेना उपयोगी रहेगा। भोजन जल्दी जल्दी करने के बजाय आराम से करें। स्क्रीन पर पढ़ते या काम करते हों तो आंखों और शरीर को नियमित अंतराल पर राहत दें। अच्छा महसूस होने पर भी नींद और आराम की जरूरत को अनदेखा न करें। कोई पुरानी परेशानी हो तो निर्धारित देखभाल जारी रखें। लगातार बने लक्षणों के बारे में चिकित्सक से बात करें, केवल सामान्य राशिफल के आधार पर अपने स्वास्थ्य का निष्कर्ष न निकालें।

शुभ अंक- ५

शुभ रंग- हरा

शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।

क्या करें जिस बात पर निर्णय लेना है, उसके तथ्य और अपनी धारणा अलग लिखें। एक भरोसेमंद स्रोत से जानकारी जांचें। पढ़ाई में नया विषय जोड़ने से पहले पुराने अभ्यास की गलतियां सुधार लें।