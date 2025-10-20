Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 21 October 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction
मिथुन राशिफल 21 अक्टूबर: शानदार दिन, धन की सिचूऐशन पर ध्यान दें

मिथुन राशिफल 21 अक्टूबर: शानदार दिन, धन की सिचूऐशन पर ध्यान दें

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 21 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Mon, 20 Oct 2025 09:22 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 21 अक्टूबर 2025: आज मिथुन राशि के तेज विचार नए अवसर लेकर आते हैं। अपनी आवाज का इस्तेमाल करके जरूरी सवाल पूछें और योजनाओं को याद रखने के लिए नोट्स लिखें। दोस्ताना बातचीत से उपयोगी सुझाव मिल सकते हैं। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। जवाब देने से पहले रुकें। कार्यों पर नजर रखने और छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए लिस्ट बनाएं। दयालु बनें।

मिथुन लव लाइफ: प्यार के मामले में मजेदार बातें और जिज्ञासा होती है। अगर सिंगल हैं, तो दोस्ताना मौकों पर मुस्कुराएं और ज्यादा जानने के लिए सवाल पूछें। ईमानदारी चीजों को आसान बनाती है। अगर किसी रिलेशन में हैं, तो एक नोट या छोटी सैर जैसे छोटे-छोटे सरप्राइज शेयर करें। ये उत्साह बढ़ाते हैं। संदेशों पर ज्यादा सोचने या जल्दी फीडबैक देने से बचें। रुचि के साथ सुनें। अपनी भावनाओं के बारे में विनम्रता से बोलें। ध्यान देने के छोटे-छोटे कार्य और शब्द आपके रिश्ते को मजबूत बनाने और दिल को सुकून और शांति का एहसास दिलाने में मदद करेंगे।

करियर राशिफल: आज काम विचारों के क्लियर आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। योजनाओं को दिखाने के लिए छोटे नोट्स का उपयोग करें। सहकर्मियों को दोस्ताना अपडेट पसंद आते हैं। अगर कोई नया काम आता है, तो एक क्लियर मांगें ताकि आप उसे अच्छी तरह से पूरा कर सकें। बहुत सारे कामों को एक साथ करने से बचें। सबसे जरूरी कामों को पूरा करने के लिए चुनें। एक सवाल पूछकर और ध्यान से सुनकर सीखें। छोटे-छोटे कदम और दोस्ताना टीमवर्क, प्रोजेक्ट्स को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाते हैं।

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 20-26 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा?

फाइनेंशियल लाइफ: पैसे के लिए साफ-सुथरे नोट्स और आसान योजनाओं की जरूरत होती है। छोटे-छोटे खर्चों को लिखें। हर शाम एक बार जांच करें ताकि कोई सरप्राइज न हो। अगर मजेदार चीजों पर खर्च करने के लिए कहा जाए, तो रुकें और पहले जरूरतों को गिनें। एक साधारण बचत जार या खाते में थोड़ी रकम ट्रांसफर करें। आप जिन चीजों का आनंद ले रहे हैं, उनसे कमाई के ईमानदार तरीके खोजें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने प्लान शेयर करें, जो संख्याओं को समझ सके और सलाह भी दे सके। छोटी-छोटी आदतें पैसे की अच्छी तरह से रक्षा करती हैं। धैर्य रखें।

सेहत राशिफल: आज अपनी एनर्जी का ध्यान रखें। थोड़ी-थोड़ी देर की एक्टिविटी और थोड़ा आराम दिमाग को फ्रेश बनाए रखने में मदद करता है। बार-बार पानी पिएं, लंबे समय तक बैठे रहने के दौरान खड़े होकर स्ट्रेचिंग करें, और जब भी संभव हो, थोड़ी देर धूप में बैठें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो शांत होने तक धीमी सांसें लें। मूड को बेहतर बनाने के लिए टहलने या योग जैसी हल्की एक्टिविटी चुनें। दोहराए जाने वाले छोटे-छोटे स्वस्थ कदम आपको मजबूत और खुश महसूस कराएंगे। मुस्कुराइए।

ये भी पढ़ें:दिवाली पर वक्री शनि खूब करेंगे धमाल, इन राशियों की मिलेंगी खुशियां ही खुशियां
ये भी पढ़ें:दिवाली से इन राशियों के अच्छे दिन शुरू, 5 राजयोग का महासंयोग खूब देगा लाभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Gemini Gemini Horoscope Mithun अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने