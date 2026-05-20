मिथुन राशिफल 21 मई 2026: आज बढ़ेगा धन का प्रवाह, ऑफिस में सीनियर्स के साथ न करें विवाद
Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal 21 May 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मई 2026 का दिन…
Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 21 मई 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज गुरु और शुक्र आपकी राशि में शुभता और आकर्षण बढ़ा रहे हैं। सूर्य और बुध प्रशासनिक मामलों में सावधानी का संकेत दे रहे हैं। दिन आपके अंदर नई ऊर्जा व आकर्षण लाएगा, जिससे आप प्रोत्साहित महसूस करेंगे। अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से जाहिर करने में सफल रहेंगे। धन संबंधी मामलों के लिए दिन अच्छा नजर आ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।
पढ़ें आज का मिथुन राशिफल-
मिथुन स्वास्थ्य राशिफल : सूर्य और बुध प्रशासनिक मामलों में सावधानी का संकेत दे रहे हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा क्योंकि थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। खर्च की अधिकता होने के कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है, लेकिन शाम तक स्थिति में सुधार होगा। खानपान पर नजर बनाए रखें और तैलीय भोजन के सेवन से बचें। हाइड्रेट रहने के लिए खूब पानी पिएं।
मिथुन लव राशिफल : स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा क्योंकि थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। संतान के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है। जीवनसाथी को सरप्राइज देने का विचार कर सकते हैं, इससे आपके रिश्ते में मजबूती भी आएगी।
मिथुन करियर राशिफल : प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में लाभ मिलेगा तथा धन का प्रवाह बढ़ेगा। सहयोग से जुड़े कार्यों में सफलता पाएंगे। अगर आप कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी लेने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय अच्छा रहने वाला है। उच्चाधिकारियों को प्रभावित करने के लिए कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करते रहें।
मिथुन आर्थिक राशिफल : व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में लाभ मिलेगा तथा धन का प्रवाह बढ़ेगा। वरिष्ठ लोगों से विवाद से बचें और धैर्य बनाए रखें। समझदारी भरे लिए गए फैसले आपको भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। धन संचय के अवसर मिलेंगे, जो आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाएंगे। शुभ कार्यों में धन खर्च भी होगा, लेकिन स्थिरता कायम रहेगी।
कुल मिलाकर आपके लिए आज का दिन आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा। लेकिन कार्यक्षेत्र में अपने उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत में संतुलन बनाए रखें। शाम तक मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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