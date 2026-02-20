मिथुन राशिफल 21 फरवरी 2026: मिथुन राशि वाले आज खरीदारी से बचें, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Gemini Horoscope Today aaj ka mithun rashi rashifal 21 February 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशी है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 फरवरी 2026 का दिन…
Gemini Horoscope Today Aaj ka mithun rashi rashifal, मिथुन राशिफल 21 फरवरी: आज दिमाग तेज और फ्रेश रहेगा। नए आइडिया जल्दी आएंगे और आप उन्हें दूसरों से शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों से बात करके नई बातें सीखने को मिलेंगी। फोकस बनाए रखने के लिए बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें। जिज्ञासा आपको जवाब ढूंढने में मदद करेगी। दोस्त या ऑफिस के लोगों से बात करके अपने आइडिया पर राय लें। जल्दबाजी में फैसला न करें, थोड़ा रिसर्च कर लें। जरूरी बातों के नोट्स बनाएं और छोटा सा प्लान बना लें। हल्की वॉक या टहलने से दिमाग साफ रहेगा। खाने में सादा और पौष्टिक चीजें लें ताकि एनर्जी बनी रहे।
मिथुन लव राशिफल- आज प्यार में आपकी बातों का असर अच्छा रहेगा। सिंगल हैं तो हल्की-फुल्की बातचीत से शुरुआत करें और सामने वाले की बात में दिलचस्पी दिखाएं, अपनापन बढ़ेगा। रिलेशनशिप में हैं तो अपने दिन की बातें शेयर करें और प्यार से सवाल पूछें, समझ बढ़ेगी। चुगली या बिना सोचे वादे करने से बचें। छोटा सा सरप्राइज, प्यारा नोट या छोटी कॉल रिश्ते में गर्माहट लाएगी। ईमानदारी रखें, हंसी-मजाक से माहौल हल्का रखें और भावनाओं के साथ धैर्य रखें।
मिथुन करियर राशिफल- काम पर दिमाग तेज चलेगा। नए आइडिया नोट्स में लिख लें और एक बार में एक ही सुझाव रखें। टीमवर्क से काम आगे बढ़ेगा, इसलिए जितना बोलें उतना सुनें भी। कई काम एक साथ शुरू करने से बचें, दो जरूरी काम चुनकर पहले पूरे करें। आज कोई छोटी स्किल सीखना आगे चलकर काम आएगा।
मिथुन आर्थिक राशिफल- पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, बस प्लानिंग जरूरी है। छोटे-छोटे खर्च लिख लें और बैंक एंट्री चेक कर लें ताकि गलती न हो। थोड़ी-थोड़ी बचत की आदत डालें, जैसे सिक्के अलग रखना या छोटा सा सेविंग जार। अचानक बड़ी खरीदारी से बचें। कोई सलाह दे तो सुन लें, लेकिन फैसला खुद सोचकर लें। कन्फ्यूजन हो तो घर के भरोसेमंद सदस्य से बात कर लें। आज की छोटी समझदारी आगे चलकर काम आएगी। महीने के टारगेट देखकर धीरे-धीरे कदम बढ़ाएं।
मिथुन स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के लिए सही आराम और थोड़ा-सा एक्टिव रहना जरूरी है। बाहर हल्की सैर करें, ताजी हवा से मूड अच्छा रहेगा। समय पर सादा शाकाहारी खाना खाएं और पानी पीते रहें। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग से शरीर ढीला रहेगा। बहुत लंबी झपकी न लें, वरना रात की नींद खराब हो सकती है। दिमाग ज्यादा भरा लगे तो अपनी टेंशन कागज पर लिख दें और बाद में निपटाने का सोचें।
