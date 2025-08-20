मिथुन राशिफल 21 अगस्त: हर दिन एक छोटी रकम अलग रखें, प्लानिंग छोटी और क्लियर रखें

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 21 अगस्त 2025: मिथुन राशि वाले आज आप बातचीत और काम से सीख सकते हैं। एक टास्क चुनें और दूसरा शुरू करने से पहले उसे पूरा करें। छोटे-छोटे मैसेज काम के समाचार लाते हैं। प्लानिंग छोटी और क्लियर रखें और बहुत ज्यादा वादे नहीं करें। विचारों को सुलझाने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें और छोटी-छोटी जीतों पर स्माइल करें।

मिथुन लव राशिफल- मिथुन राशि वालों आज आपको प्यार में आपके शब्दों में गर्मजोशी महसूस हो सकती है। छोटे-छोटे शेयर चुटकुले मूड को बेहतर बनाते हैं और नजदीकी को आसान बनाते हैं। अगर कोई तनावपूर्ण विषय आता है, तो जवाब देने से पहले रुकें और सांस लें। अगर अविवाहित हैं, तो फ्रेंडली बातचीत करें। एक छोटी सी तारीफ करें और साथ में एक शॉर्ट इवनिंग वॉक की प्लानिंग बनाएं।

मिथुन करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर क्लियर मैसेज और छोटी प्लानिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े कार्यों को छोटे भागों में बांटें और एक अपडेट अपनी टीम के साथ शेयर करें। एक फ्रेंडली सवाल देरी का समाधान कर सकता है। नोट्स रखें और आज किसी टास्क के लिए एक छोटी सी डेडलाइन सेट करें। दूसरों को भ्रमित करने वाले लंबे ईमेल से बचना चाहिए। तुरंत व ईमानदार अपडेट आपको विश्वसनीय बनाते हैं और सीनियर कर्मचारियों को आपके स्थिर कोशिश देखने में मदद करते हैं। तीन प्राथमिकताओं की एक छोटी लिस्ट बनाएं और आज ही लिस्ट से एक को हटा देना चाहिए।

मिथुन आर्थिक राशिफल- सावधानी से सेलेक्शन करने पर पैसा अच्छा लगता है। खरीदने से पहले रुकें और पूछें कि क्या आपको अभी उस चीज की जरूरत है। अप्रत्याशित जरूरतों के लिए एक जार में छोटे सिक्के या रुपए बचाकर रखना चाहिए। अगर किसी छोटे कर्ज या प्लान का ऑफर आता है, तो डिटेल पढ़ें और एक क्लियर सवाल पूछें। एक शांत फैसला अब आपके बजट को स्थिर रखता है और बाद में चिंता से बचाता है। हर दिन एक छोटी रकम अलग रखें और सप्ताह में दो बार अपने बिल चेक करें।

मिथुन सेहत राशिफल- छोटे-छोटे रूटीन से सेहत बेहतर होती है। अतिरिक्त पानी पिएं, दस मिनट तक टहलें और अच्छी पोजिशन में बैठें। अगर आपका दिमाग दौड़ता है, तो एक चिंता को कागज पर लिखना चाहिए और उसे मोड़ दें। हल्का खाना खाएं और रेगुलर समय पर सोएं। छोटी व दोहराई जाने वाली आदतें अब आपको शांत एनर्जी और दिन और अगले दिन के लिए स्पष्ट विचार प्रदान करती हैं। आज सुबह एक्सरसाइज करें, फल खाएं और सामान्य से पहले सोएं।

मिथुन राशि के गुण- ताकत: व्यावहारिक, बुद्धिमान, चतुर, सुखद, त्वरित-समझदार, आकर्षक

कमजोरी: असंगत, गपशप, आलसी

प्रतीक: जुडवा

तत्त्व: वायु

शरीर का अंग: हाथ और फेफड़े

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: पन्ना

मिथुन राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

किस राशि के साथ कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com