Gemini Horoscope Today 20 October 2026 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Gemini Horoscope Today 20 October 2026 AAJ KA MITHUN RASHIFAL, आज का मिथुन राशिफल : किसी अधूरी जानकारी या बदली व्यवस्था से मन में जरूरत से ज्यादा सवाल उठ सकते हैं। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के आठवें भाव में रहेगा। इसलिए दिन को तेज नतीजों के बजाय उलझे हिस्सों की जांच और जरूरी सुधार के लिए इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। सुबह कोई अड़चन आए तो पूरी योजना खराब मानने से बचें। पहले देखें कि किस जानकारी, अनुमति या जवाब की कमी है। दोपहर में किसी दूसरे की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से पहले उसका दायरा समझें। दिनभर सीख और अपने प्रयासों में राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में रहते हुए दूर की आकर्षक संभावना तथा सामने के छोटे काम के बीच चुनाव दिखाते हैं। किसी बड़े सुझाव पर समय लगाने से पहले अपना लंबित संदेश या जरूरी आवेदन पूरा करें। शाम में मन भारी लगे तो हर विचार का उत्तर खोजने की जिद न करें। कुछ बातें अगली बातचीत तक खुली रह सकती हैं। अपनी गति थोड़ी कम रखना पीछे हटना नहीं है।

आज का मिथुन राशिफल 20 अक्टूबर: आज धन के मामले में शर्त समझ न आए तो करें ये काम लव राशिफल मन की उलझन का असर बोलचाल पर पड़ सकता है। साथी की साधारण बात में छिपा अर्थ खोजेंगे तो दूरी बढ़ने की संभावना है। किसी बात से दुख हुआ है तो उसका एक साफ उदाहरण दें। पुराने सभी प्रसंग एक साथ खोलना उपयोगी नहीं होगा। बातचीत में विराम चाहिए तो उसकी वजह बताएं, अचानक चुप न हो जाएं। नए परिचय में जवाब देर से मिले तो तुरंत निष्कर्ष न निकालें। परिवार के किसी सदस्य का निजी मामला सुनें तो उसे दूसरों तक पहुंचाने से बचें। भरोसा छोटे व्यवहार से बनता है। शाम में हल्की बातचीत रखें और कठिन विषय पर चर्चा के लिए दोनों की सहजता पूछ लें।

करियर राशिफल अटका हुआ काम पूरा करने के लिए पहले उसकी छोटी बाधा पहचानें। पेशेवर जिम्मेदारियों में शनि मीन राशि के दसवें भाव में रहते हुए बिना जांचे काम आगे भेजने के बजाय उसकी कमियां सुधारने पर जोर देता है। किसी फाइल में गलती दिखे तो छिपाने या लंबा बचाव देने की जगह संशोधित जानकारी भेजें। छात्रों को कठिन विषय में अपनी समझ की कमी पकड़ने का मौका मिल सकता है। उत्तर याद करने से पहले प्रश्न की मांग अलग लिखें। ऑफिस में बदली प्राथमिकता से परेशानी हो तो पूछें कि कौन सा काम बाद में किया जा सकता है। कारोबारी दस्तावेज और ग्राहक की शर्तें ध्यान से पढ़ें। तैयारी में लगा समय काम को दोबारा करने से बचा सकता है।

धन राशिफल साझा भुगतान, वापसी या किसी शुल्क का हिसाब ध्यान मांग सकता है। गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में रहते हुए उपलब्ध रकम का उपयोग सोचकर करने और परिवार से मिली आर्थिक समझ को परखने का विवेक देता है। भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें और रकम मिलान कर लें। किसी निवेश की जटिल शर्त समझ न आए तो निर्णय रोकना बेहतर होगा। जोखिम वाली योजना को मन की बेचैनी दूर करने का रास्ता न बनाएं। घर में पैसों की चर्चा करते समय तथ्य सामने रखें। अनुमान से किसी पर ज्यादा खर्च करने का आरोप लगाने से बचें।

सेहत राशिफल बारबार एक ही बात सोचने से सामान्य थकान ज्यादा महसूस हो सकती है। बीच में उठकर थोड़ा चलें और अपने आसपास की गतिविधि पर ध्यान दें। लगातार स्क्रीन देखने के बजाय कुछ काम कागज पर करें। सफर में मन भटका हो तो जल्दबाजी कम रखें और रास्ते पर ध्यान बनाए रखें। भोजन तथा आराम की नियमितता न टूटने दें। शाम को बहुत सारी खबरें या संदेश पढ़ना मन को उलझा सकता है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सरल बातचीत करें। जरूरत महसूस हो तो मदद मांगना उचित है।