मिथुन राशिफल 20 अक्टूबर: आज मिलेगा धन, दोपहर का टाइम बेहद शुभ, होगा अच्छा मुनाफा

मिथुन राशिफल 20 अक्टूबर: आज मिलेगा धन, दोपहर का टाइम बेहद शुभ, होगा अच्छा मुनाफा

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 20 October 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Sun, 19 Oct 2025 08:45 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 20 अक्टूबर 2025: आज अपने पार्टनर पर स्नेह बरसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। अपनी क्षमता साबित करने के लिए आज आधिकारिक चुनौतियों का सामना करें। शेयर मार्केट में आंख मूंदकर निवेश न करें। आपको अपनी जीवनशैली के प्रति भी सावधान रहना चाहिए।

मिथुन लव लाइफ: प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ जातक प्रेम के मामले में उथल पुथल महसूस करेंगे। ऐसी दिक्कतों से निपटने के लिए समझदारी से काम लेना जरूरी है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रेमी/प्रेमिका किसी दोस्त या रिश्तेदार के प्रभाव में न आएं। अहंकार को लेकर कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। इसलिए आपको अपने साथी के साथ समय बिताते समय धैर्यपूर्वक उनकी बात सुननी चाहिए।

करियर राशिफल: काम से जुड़ी दिक्कतों से विचलित न हों। आप पर नैतिकता को कमजोर करने का दबाव हो सकता है। इससे आने वाले दिनों में उथल-पुथल मच सकती है। आज आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। नौकरी के इंटरव्यू में शामिल होने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। दोपहर का टाइम नए व्यावसायिक सौदों और पार्टनरशिप के सौदों पर हस्ताक्षर करने के लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स आज परीक्षा में सफल होंगे और नौकरी चाहने वाले आज इंटरव्यू में सफल होंगे। कपड़ा, फैशन एक्सेसरीज, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर एक्सेसरीज के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा।

फाइनेंशियल लाइफ: फाइनेंशियल सिचुएशन पर ध्यान दें। कुछ महिला जातक सभी बकाया चुकाने में सफल होंगी, लेकिन शेयर मार्केट सहित निवेश से जुड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। भाई-बहनों के साथ संपत्ति से जुड़े छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार आने वाले दिनों में उन्हें सुलझाने में मदद करेगा। ऑफिस या कॉलेज में किसी इवेंट में योगदान देने के लिए तैयार रहें। व्यापारियों और व्यवसायियों को भी विभिन्न स्रोतों से सहायता के रूप में धन प्राप्त होगा।

सेहत राशिफल: पेशेवर दबाव के कारण मानसिक तनाव रहेगा और हेल्दी रहने के लिए मेडिटेट करना एक अच्छा विकल्प है। आज आप जिम या योग में शामिल हो सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा। चीनी का सेवन कम करें और अधिक सब्जियां खाएं। बुरे विचारों वाले लोगों से दूर रहें और इसके बजाय क्रिएटिव कार्यों में समय बिताएं। गर्भवती महिलाओं को साहसिक खेलों से बचना चाहिए। रात में वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए।

लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
