Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 20 November 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction
मिथुन राशिफल 20 नवंबर: मिथुन राशि वाले ऑफिस में समझदारी से काम लें, बिजनेस वालों को मिलेगी अच्छी खबर

मिथुन राशिफल 20 नवंबर: मिथुन राशि वाले ऑफिस में समझदारी से काम लें, बिजनेस वालों को मिलेगी अच्छी खबर

संक्षेप: Gemini Horoscope Today, 20 November 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Wed, 19 Nov 2025 09:48 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Gemini Horoscope Today, मिथुन राशिफल 20 नवंबर 2025: आपकी लव लाइफ में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। साथ में ज्यादा रोमांटिक समय बिताने पर विचार करें। अपनी क्षमता साबित करने के लिए ऑफिस में नए कार्य शुरू करें। धन को सावधानी से मैनेज करें। आज अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें।

मिथुन लव लाइफ: आप रिलेशनशिप को लेकर क्लियर रहेंगे। यह आपके पॉजिटिव दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपकी मेहनत और ईमानदारी रिश्ते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज मतभेद होने पर भी शांत रहें। दोपहर का वक्त भविष्य के बारे में बात करने के लिए अच्छा है। आप रोमांटिक डिनर या छुट्टी की योजना भी बना सकते हैं। कुछ जातकों को पुराने रिश्ते में वापस आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैरिड महिला जातक पारिवारिक जीवन शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: महत्वपूर्ण कार्यों को संभालते समय समझदारी से काम लें। सिनीयर्स को प्रभावित करने की कोशिश करें। कुछ अतिरिक्त कार्यों के लिए एक साथ कई काम करने की आवश्यकता होती है। आपको ऑफिस में कई भूमिका निभानी पड़ सकती है। इससे करियर में तरक्की का मार्ग खुल सकता है। आप अपनी तकनीकी स्किल्स को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इससे नौकरी के लिए इंटरव्यू और क्लाइंट सेशन में मदद मिलेगी। आपमें से जो लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन, प्रकाशन और कपड़ा क्षेत्र के व्यवसायियों को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। यह आपके दैनिक जीवन को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। भाई-बहनों से आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे आपको सभी लंबित बकाया चुकाने में भी मदद मिलेगी। कुछ पेशेवर लोग अपनी संपत्ति बेचने में सफल हो सकते हैं। ध्यान रखें कि आप किसी को बड़ी रकम उधार न दें, क्योंकि यह कुछ अवधि के लिए अटक सकती है, जिससे आगे चलकर आपके फाइनेंशियल प्लान प्रभावित हो सकते हैं।

सेहत राशिफल: सेहत संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। जिन लोगों को लिवर संबंधी समस्या है, उन्हें सुबह में चिकित्सकीय ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मधुमेह रोगियों को खान-पान से जुड़े फैसलों को गंभीरता से लेना चाहिए। जंक फूड्स के सेवन से बचें और ज्यादा फल और सब्जियां खाएं। कुछ बुज़ुर्ग फिसलन वाली जगहों पर चलते समय गिर सकते हैं। यात्रा करते समय, खासकर लंबी दूरी की यात्रा करते समय, सावधानी बरतें। त्वचा संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
