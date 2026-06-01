मिथुन राशिफल 2 जून 2026: आज मिलेगी कुछ खास कामों की जिम्मेदारी, सुधरेगी धन की स्थिति

Gemini Horoscope Today, Aaj ka mithun rashi rashifal 2 June 2026: मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 जून 2026 का दिन…

Gemini Horoscope Today, आज का मिथुन राशिफल 2 जून 2026: आज का दिन मिथुन राशि के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। अविवाहित जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। भावनाओं को जाहिर करने के लिए दिन अच्छा है। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी और धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। करियर में प्रतिभा दिखाने के अवसर सामने आएंगे। अपनों का साथ मिलेगा। आज का दिन आपको नए-नए अनुभव प्राप्त करा सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात के संकेत हैं। पढ़ें आज का विस्तृत मिथुन राशिफल-

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल- मिथुन राशि के बुध, शुक्र और गुरु लग्न में हैं और सूर्य द्वादश भाव में हैं। यानी आपका लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश लग्न में ही मौजूद है। इस ग्रह स्थिति के कारण आपकी शरीर और शारीरिक स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है।हालांकि, सूर्य के द्वादश भाव में होने से आपकी पैतृक स्थिति (पिता या पैतृक संपत्ति से जुड़ी स्थिति) अच्छी नहीं कही जाएगी।

मिथुन लव राशिफल- मिथुन राशि के लिए प्रेम की स्थिति अत्यंत शुभकारी है और साथ ही आपकी वैवाहिक स्थिति भी बहुत अच्छी देखी जा रही है। आपको अपने जीवनसाथी का पूरा सानिध्य मिल रहा है। जो लोग नए प्रेम में जाने को तैयार हैं, वे बिल्कुल जा सकते हैं। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है और जो लोग इस रिश्ते में नए हैं, वे डेटिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपकी बहुत अच्छी स्थिति है।

मिथुन करियर राशिफल- करियर के लिहाज से मिथुन राशि के लिए दिन शानदार रहने वाला है। आप आपके कार्य करने की क्षमता से उच्चाधिकारी प्रभावित हो सकते हैं। अपने विचारों या राय को स्पष्ट रूप से जाहिर करें, इसका फायदा आपको अप्रेजल में मिल सकता है। कुछ विशेष कार्यों की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि आज आपको कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

मिथुन आर्थिक राशिफल- मिथुन राशि के लिए निवेश की स्थिति भी अच्छी कही जाएगी, लेकिन निवेश करने से पहले थोड़ा विश्लेषण जरूर कर लें। गवर्नमेंट (सरकार) से थोड़ा बचकर रहिए और किसी भी तरह की पंगेबाजी मत करें। आपकी व्यावसायिक स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। मंगल एकादश भाव में स्वग्रही बैठे हैं, जिसके प्रभाव से आपके लिए आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। आय में वृद्धि होने से आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी।