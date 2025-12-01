Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemini Horoscope Today 2 December 2025 Aaj ka Mithun Rashifal future prediction
मिथुन राशिफल 2 दिसंबर: मिथुन राशि आज पैसा ट्रांसफर करने से पहले करें ये 1 काम

मिथुन राशिफल 2 दिसंबर: मिथुन राशि आज पैसा ट्रांसफर करने से पहले करें ये 1 काम

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today, 2 December 2025 aaj ka mithun rashi rashifal : मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मिथुन मानी जाती है।

Mon, 1 Dec 2025 10:39 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Gemini Horoscope Today 2 December 2025, मिथुन राशिफल 2 दिसंबर 2025: आज आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। लगातार तरक्की पाने के लिए क्लियर बात करें। छोटे प्लान बनाएं। जवाब देने से पहले सुनें। क्लियर नोट्स लें, और प्रैक्टिकल फैसले चुनें। दोस्ताना कॉन्टैक्ट आपकी मदद कर सकते हैं। एनर्जी बनाए रखने और फोकस बनाए रखने के लिए एक्टिविटी को थोड़े आराम और सब्र के साथ बैलेंस करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिथुन लव लाइफ: दोस्ताना बातचीत से नई दिलचस्पी पैदा हो सकती है या मौजूदा रिश्तों में प्यार बढ़ सकता है। हंसी-मजाक करें, जरूरी सवाल पूछें, और सच्ची परवाह भी दिखाएं। अगर सिंगल हैं, तो ग्रुप इवेंट्स के इनविटेशन स्वीकार करें, जहां आप ऐसे अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, जिनके विचार एक जैसे हों। अगर रिलेशनशिप में हैं, तो छोटे प्लान शेयर करें। उम्मीदों और छोटी-छोटी जरूरतों के बारे में पूछें। जल्दबाजी वाले वादे करने से बचें। ईमानदारी के साथ मजबूत कदम उठाएं, जो दिल और परंपराओं दोनों का सम्मान करें। कनेक्शन को मजबूत करने के लिए सपोर्ट बनाए रखें।

ये भी पढ़ें:मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र चंद्र गोचर लाएगा अच्छे दिन, इन राशियों का चमकेगा भाग्य
ये भी पढ़ें:18 साल बाद कुंभ राशि में राहु-शुक्र मचाएंगे धमाल, इन राशियों को होगा बंपर लाभ

करियर राशिफल: आपका तेज दिमाग पहेलियों को सुलझाने और प्लान को बेहतर बनाने में मदद करेगा। क्लियर नोट्स लिखें, आइडिया को आसान तरीके से समझाएं। छोटी टीम के कामों में मदद करने की पेशकश करें। एक छोटा सा मैसेज या सवाल नए रास्ते खोल सकता है। विचारों को एक क्लियर प्लान में ऑर्गनाइज करें। साथ काम करने वालों के लिए अगला कदम साफ तौर पर तय करें। तारीफ होने पर विनम्र रहें और काम को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक का इस्तेमाल करें। मीटिंग में शांत तरीके से बात करने की प्रैक्टिस करें। आगे आने वाले काम के मौकों के लिए चुपचाप तैयारी करें। डेडलाइन नोट करें। हर सप्ताह छोटे अपडेट शेयर करें।

फाइनेंशियल लाइफ: जल्दी-जल्दी खरीदारी करने में सावधानी बरतें। पेमेंट करने से पहले डिटेल्स चेक करें। जरूरी चीजों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और गलतियों से बचने के लिए शांति से कीमतों की तुलना करें। एक सुरक्षित बजट बनाने के लिए रेगुलर तौर पर थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करें। क्लियर न होने वाले ऑफर पर सलाह के लिए भरोसेमंद दोस्तों से बात करें। डिजिटल रिकॉर्ड ऑर्गनाइज रखें और जरूरत न होने पर कैंसल करने के लिए किसी भी रेगुलर चार्ज को नोट करें। अभी सोच-समझकर और सब्र से लिए गए डिसीजन रिसोर्स की सुरक्षा करेंगे और भविष्य के प्लान को सुरक्षित रूप से पूरा करने में मदद करेंगे। किसी भी अनजान ट्रांसफर से पहले बैंक अलर्ट चेक करें।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 12 राशियों के लिए 1-7 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:2 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा, पढें मेष राशि से लेकर मीन राशि का राशिफल

सेहत राशिफल: हल्की एक्सरसाइज और दिमाग को आराम देने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करें। बिजी घंटों में थोड़ी देर टहलें, ब्रीदिंग ब्रेक लें और हल्की स्ट्रेचिंग करें। चाहें तो फल, साबुत अनाज और पौष्टिक खाना खाएं। देर रात के भारी स्नैक्स से बचें, जो नींद में खलल डाल सकते हैं। पानी पास रखें और सोने से पहले ज्यादा देर तक स्क्रीन सेशन कम करें। हल्का म्यूजिक या शांति से पढ़ने जैसा शाम का शांत रूटीन मूड को ठीक रखेगा और आपको कल के लिए तैयार करेगा। सोने से पहले थोड़ा सा धन्यवाद कहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Gemini Gemini Horoscope Mithun अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने